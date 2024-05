Tiberiu Dobre, VP Samsung Electronics România şi Bulgaria, Head of Mobile eXperience Division: despre provocări şi oportunităţi în era inteligenţei artificiale

Cu o vastă experiență în domeniul tehnologiei și al vânzărilor, Tiberiu Dobre preia un rol crucial în cadrul Samsung Electronics, fiind numit Vicepreședinte pentru piețele din România și Bulgaria. În calitate de șef al diviziei Mobile eXperience și acum într-un rol extins de Vicepreședinte, Dobre se pregătește să conducă Samsung intr-un peisaj tehnologic în continuă schimbare, în care inteligența artificială își consolidează prezența în viețile noastre.

Tiberiu Dobre oferă o perspectivă profundă asupra așteptărilor și direcțiilor strategice ale companiei în aceste două piețe din Europa de Est, evidențiind importanța adusă inovației tehnologice și impactul pe care acesta îl va avea asupra consumatorilor din regiune.

Tiberiu Dobre, Vicepreședinte al Samsung Electronics în România & Bulgaria și Head of Mobile eXperience Division

1). Ce implică mai exact rolul dvs. ca Vicepreședinte al Samsung România & Bulgaria? Care sunt așteptările dv în această nouă poziţie?

Poziția de Vicepreședinte al Samsung România & Bulgaria reprezintă o provocare și o oportunitate pentru care sunt recunoscător. Să fac echipă cu Victor (Armășelu) în stabilirea direcției locale și regionale pentru una dintre cele mai puternice companii din domeniul tehnologic este o dovadă a încrederii pe care leadership-ul global îl are în echipa de management din țară și, în același timp, o responsabilitate imensă. Voi continua să coordonez și departamentul de Mobile eXperience pentru a susține misiunea Samsung de a simplifica viețile utilizatorilor prin tehnologie, implicându-mă, de asemenea, în adaptarea și implementarea la nivel local a noii strategii Samsung care integrează inteligența artificială în toate dispozitivele și redefinește experiența de utilizare a acestora.

2). Cu o experiență vastă în domeniul tehnologiei și al vânzărilor, ce aspecte tehnologice anticipate credeţi că vor modela piața din România și Bulgaria în următorii ani? Cum își propune compania Samsung să rămână competitivă în fața acestor schimbări?

Cred că experimentăm în acest moment a 4-a revoluție tehnologică cu un profund impact asupra modului în care trăim, muncim, ne bucurăm de timpul liber. Da, tehnologiile bazate pe AI vor defini fundamental viitorul, însă ele vor fi cu adevărat adoptate pe scară largă atunci când utilizarea lor va intra în ”normalul” cotidian, vor fi parte din activitatea de zi cu zi. Rolul ecosistemului Samsung de tehnologii pe bază de AI este exact acesta: de a ne simplifica activitățile de zi cu zi, pentru ca noi să trăim vieți mai bune, cu mai mult sens. Pe plan macro, aceste tehnologii schimbă deja și modul în care muncim, în care învățăm, colaborăm sau călătorim și mă aștept ca aceste schimbări să aibă în viitorul apropiat un impact și asupra industriilor cheie din România și Bulgaria.

Pe plan personal, ele sunt deja o parte esențială a vieții mele. Ca să vă dau un simplu exemplu, zilele trecute am fost într-o deplasare în Bulgaria și văzusem pe contul de Instagram al unui coleg un restaurant senzațional – cu funcția “Circle To Search” pe care o avem în parteneriat cu cei de la Google, l-am găsit imediat dintr-o simplă poză și m-am bucurat de o cină memorabilă.

Apoi, am deja colegi noi fără de care nici nu-mi mai pot imagina ziua de lucru: Chat Assist care mă ajută să compun rapid emailuri, Note Assist care îmi organizează exemplar toate notițele și Transcript Assist care mă ajută să revizuiesc ce s-a discutat în întâlniri și să extrag imediat informația de care am nevoie.

Aceasta este realitatea mea din prezent – acum 10 ani, cu toată imaginația mea bogată nu mi-aș fi imaginat acest moment așa, astfel că peste câțiva ani cred că tehnologia ne va rezerva noi surprize pe care abia le aștept.

3). În ce mod veţi continua să vă exercitaţi atribuțiile ca Head of Mobile eXperience, pe lângă noul rol de Vicepreședinte? Cum credeţi că această dublă responsabilitate va contribui la strategia globală a companiei?

Eu cred că evoluția și creșterea încep în afara zonei de confort, așa că sunt nu doar foarte entuziasmat de acest dublu rol, dar și foarte dornic să văd unde mă duce această nouă provocare. Sunt bucuros că mi-am păstrat atribuțiile pe zona de Mobile eXperience, este un domeniu fascinant, aproape de tot ce înseamnă inovație tehnologică, iar poziția de Vicepreședinte îmi va da oportunitatea nu doar de a cunoaște mai multe echipe și mai multe segmente de business, ci și de a vedea „din linia întâi” cum se adaptează și se localizează strategiile globale de business.

România și Bulgaria sunt oricum două piețe unice: deși nu sunt țări aflate în topul celor mai dezvoltate economic, rata de adopție a noilor tehnologii este una incredibilă. Utilizatorii de dispozitive din aceste țări sunt deschiși la nou și dornici să folosească tehnologia pentru a-și îmbunătăți viețile și cred că asta va contribui semnificativ la evoluția locală a Samsung.

4). Samsung a fost recent desemnată “Cel Mai Bun Angajator din Lume” de către revista Forbes. Cum contribuie acest titlu la cultura organizațională și la angajamentul continuu față de performanța și dezvoltarea profesională a angajaților?

Sunt de 6 ani ani parte din cultura Samsung și pot spune că înțeleg cu adevărat ce înseamnă să lucrezi pentru o companie tehnologică, dar cu un nucleu profund uman. Samsung este o companie construită în jurul unor valori cheie (integritate, schimbare, grijă pentru mediu, pasiune pentru excelență și prosperitate pentru toți) și transformă aceste valori în realitate punând oamenii, creativitatea și curiozitatea lor, în centrul a tot ce înseamnă inovație. Rolul de „Cel mai bun angajator din lume” vine doar să confirme această grijă constantă pentru rezervorul imens de creativitate și curaj pe care îl au toți colegii mei din Samsung.

5). În contextul inovațiilor continue din domeniul tehnologiei, care sunt principalele direcții pe care Samsung le va urmări pentru a-și menține poziția de lider pe piața mobile și electronice din România și Bulgaria?

Cu siguranță vom vorbi câțiva ani buni de acum despre AI și despre felul remarcabil în care aceste tehnologii vor demonta multe bariere de comunicare dintre consumatori și dispozitivele lor, dintre generații diferite sau dintre utilizatori care provin din medii diferite, din colțuri diferite ale lumii, din culturi distincte.

Nivelul de conectivitate la care am ajuns este uimitor – practic istoria tehnologiei se rescrie acum, aici, cu noi. Bine integrată în viața noastră de zi cu zi și în device-urile pe care le folosim frecvent – telefon, frigider, mașină de spălat, aspirator, televizor – inteligența artificială devine un instrument imbatabil de rezolvare rapidă a taskurilor din viața de zi cu zi. Practic era AI ne dă mai mult din unica resursă din care nimeni nu are vreodată destul: timp pentru noi.

În plus, investim deja în tehnologii care folosesc inteligența artificială pentru a susține eforturile utilizatorilor noștri care sunt interesați să aibă un comportament sustenabil pe termen lung. Studiile ne arată că generațiile actuale de consumatori sunt mult mai atente la comportamentul etic al brandurilor, ceea ce ne confirmă că suntem în direcția potrivită punând sustenabilitatea în centrul a tot ceea ce facem la Samsung. Ajutorul oferit de AI susține această direcție, amplificând interesul utilizatorilor de dispozitive pentru consumul responsabil de resurse.

6). Cum vedeţi evoluția relației dintre Samsung și consumatori în România și Bulgaria, având în vedere noile tendințe și nevoi ale acestora în ceea ce privește tehnologia?

Pe scurt, am toate motivele să văd o evoluție excelentă. Românii și bulgarii sunt foarte dornici de tehnologie nouă, sunt printre primii care testează noile produse și nu ezită să investească în tehnologie de ultimă generație, aș zice chiar că prioritizează achiziția de tehnologie nouă, iar asta este o premisă bună pentru Samsung care se află în prim-planul inovației tehnologice.

Tehnologia este crucială în prezent pentru dezvoltarea oricărui domeniu, iar o țară care adoptă rapid noi instrumente în acest sens și este interesată să le folosească pentru a eficientiza procese va ști să profite de oportunități și va crește într-un ritm accelerat. Și eu coordonez nu o singură țară așa de ambițioasă, ci două, iar asta mă face optimist, apropo de cât de mult vor alege consumatorii din regiune produse Samsung. Avem produse de top, cu funcționalități revoluționare – exact ce caută pasionații de tehnologie din România și Bulgaria, am toate motivele să fiu optimist.

8). Având în vedere parcursul dvs. profesional și experiența anterioară în companii de renume, care sunt principalele lecții pe care le-aţi învățat și cum vor ajuta acestea în noua poziție la Samsung?

Deși am o experiență vastă în vânzări, la Samsung am descoperit o cultură a atenției față de consumatori, am învățat aici să ascult cu adevărat ce nevoi au aceștia. Dincolo de toate cercetările și studiile, unele dintre cele mai valoroase concluzii le-am tras din discuții cu acei consumatori care depind de produsele noastre – șoferul de ride-sharing venit din altă localitate care-și câștigă pâinea navigând pe hărțile de pe telefon și pe care un procesor slab îl poate costa un blocaj în trafic sau doamna de la coadă la supermarket care mi-a povestit că telefonul ei Samsung este singura ei șansă să-și cunoască nepoții de peste ocean.

Nu în ultimul rând, în Samsung am învățat că e mai important să muncești eficient și productiv decât să muncești mult – acum folosesc absolut toate instrumentele pe care le am la dispoziție pentru a-mi ușura munca și a-mi crește performanța și eficiența, iar tehnologiile din seria Galaxy S24 sunt perfecte pentru nevoile mele, mi-au eliberat mult timp pe care simt că îl investesc mai bine acum.

9). Cum vedeţi rolul tehnologiei în îmbunătățirea vieții oamenilor și care sunt inițiativele Samsung în acest sens, în special în contextul pieței din România și Bulgaria?

De câtiva ani, tehnologia nu doar că a căpătat un rol în viețile utilizatorilor, ci este parte integrată din modul în care trăim. O dată cu dezvoltarea tehnologiilor pe bază de AI și integrarea lor în tot ceea ce înseamnă ecosistemul de produse Samsung, aceasta va simplifica și va eficientiza mult mai bine activitățile repetitive, lăsând mai mult loc pentru timp de calitate și pentru activitățile care ne umplu de sens.

Sunt sigur că funcțiile din gama Galaxy S24 vor fi în foarte scurt timp nelipsite în business și în călătorii, sistemul SmartThings este deja referință în materie de conectivitate, iar acesta este doar începutul erei AI. Acum avem un buzunar cel mai bun asistent personal, care ne organizează zilele, listele de taskuri, notițele și emailurile, dar și un fotograf talentat care știe să scoată tot ce-i mai bun dintr-un cadru, face automat editări de luminozitate și contrast, are un zoom super-inteligent și lasă loc liber de manifestare creativității noastre. Ba mai mult, avem cu toțiiun „prieten care află tot” la distanță de un touchscreen cu funcția “Circle to Search”, dar și un susținător al timpului liber, pe care îl putem petrece relaxându-ne alături de un film sau de cele mai noi jocuri video.Românii și bulgarii se bucură deja de toate aceste funcții și le-au integrat perfect în stilul lor de viață – fiecare lansare nouă este întâmpinată cu entuziasm de utilizatorii din aceste două țări ceea ce ne face să fim extrem de optimiști cu privire la viitor.

10). Care sunt prioritățile dvs. pe termen scurt și lung în ceea ce privește dezvoltarea și consolidarea prezenței Samsung pe piața din România și Bulgaria?

Prioritatea pe termen scurt este una simplă și clară: vrem să îi aducem pe oameni mai aproape de AI, să îi ajutăm să integreze aceste tehnologii în viețile lor, să și le simplifice și să câștige timp liber pentru ceea ce are valoare pentru ei.

În același timp, vrem să știe că noile tehnologii pe bază de inteligență artificială implică o mai mare responsabilitate a informațiilor distribuite în mediile digitale, ne dorim să creștem nivelul de conștientizare cu privire la grija față de datele personale și atenția la atacurile cibernetice care exploatează vulnerabilități.Avem în plan multe campanii de educare și conștientizare despre cât de mult contribuie AI la simplificarea vieții, cât și despre modul de utilizare în siguranță a acestor tehnologii.

Pe termen lung, strategia noastră este să dezvoltăm cât mai mult și mai bine funcționalitățile care să îi ajute pe oameni, având la bază feedback-ul lor direct, dar și să rămânem atenți la ce înseamnă să folosești cu responsabilitate aceste tehnologii pentru a nu altera imaginea pe care o avem asupra realității. O altă prioritate pe termen lung este dezvoltarea durabilă cu focus pe protecția mediului – facem deja eforturi consistente pentru a reduce amprenta de carbon, folosim materiale reciclate în telefoane pe cât de mult posibil, avem o trasabilitate clară a deșeurilor din service-urile noastre, am regândit ambalajele astfel încât să eliminăm plasticul complet.

11). Samsung a investit în dezvoltarea tehnologiei AI în ultimii ani. Cum credeţi că aceste inovații în domeniul AI vor influența viitorul produselor și serviciilor Samsung, și în ce mod vor aduce valoare adăugată clienților din România și Bulgaria?

Am mare încredere că revoluția AI care abia a început ne va ajuta să ne dezvoltăm și pe noi, ca brand, dar și pe consumatorii noștri care vor avea la dispoziție multe oportunități noi, direct în buzunar. Cred că vom uita repede vremurile fără inteligență artificială și că în curând ne vom aminti cu nostalgie de orele din zi pierdute pentru a face taskuri care sunt acum automatizate. Trăim în sfârșit vremurile în care tehnologia ne dă înapoi cea mai de mare avere – timpul liber. Cred că viitorul AI este exact în direcția asta, se vor dezvolta tot mai mult produse și funcționalități care să ne elibereze din timp, să ne scutească de efort, pe scurt să ne simplifice viețile și să răspundă eficient nevoilor și dorințelor noastre, iar asta se va întâmpla în toată lumea, nu doar aici, la noi.

Pe de altă parte, specific pentru România și Bulgaria cred că în timp, pe măsură ce creștem eficiența și productivitatea va crește și ritmul de progres al economiilor locale – tehnologia va accelera tot mai mult și mai mult evoluția economică a regiunii.

12). Ce mesaj aveţi pentru clienții și partenerii Samsung din România și Bulgaria, în contextul noii numiri și a direcției companiei în aceste țări?

Să-și păstreze mintea deschisă și curiozitatea mereu aprinsă, să fie atenți să țină mai departe pasul cu avansul tehnologic. Noi vom continua mereu să le ascultăm nevoile și să le cerem feedback, deci să nu ezite să ni-l transmită atât când sunt mulțumiți de experiența cu produsele Samsung, cât și atunci când au, poate, sugestii de îmbunătățiri.