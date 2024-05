Japonia mănâncă mici și sarmale. Românul care le prepară: „Clienții ling farfuria“ VIDEO

În vizită în Japonia, Andreia și Ionuţ, vloggerii de la canalul de YouTube „HaiHui în doi”, au prezentat povestea românului care vinde mici și alte feluri de mâncare tradițională în Țara Soarelui Răsare.

Vloggerii de la „HaiHui în doi” au trecut, recent, pragul restaurantului „La Mihai” din Japonia, unde și-au comandat mai multe preparate culinare românești. Nu au lipsit nici micii cu muștar sau sărmăluțele cu mămăligă. Restaurantul îi aparține lui Mihai Căulea, care s-a stabilit în Japonia de aproximativ 30 de ani.

„Am venit pentru un contract de muncă și am rămas. Am lucrat ca șef bucătar într-un restaurant cu specific românesc”, spune Mihai Căulea pentru cei doi vloggeri.

La scurt timp de la sosire, Mihai a reușit să-și aducă și întreaga familie în Japonia.

De aproximativ 10 ani, el deține și un restaurant cu specific românesc. Despre mâncarea românească, Mihai Căulea spune că japonezii s-au îndrăgostit de ea: „Mănâncă tot ce e în meniu. Ling farfuria”.

Restaurantul este decorat în stil tradițional românesc

Cu timpul a reușit să se extindă, iar steagul României se află la loc de cinste. Este imprimat inclusiv pe panoul de la intrarea în restaurant.

De altfel, restaurantul este decorat cu ii sau cu tablouri care îi înfățișează pe Ștefan cel Mare sau Alexandru Ioan Cuza, inclusiv cu mai multe peisaje ale unor locuri din țară. „88-90% dintre cei care intră în restaurant sunt japonezi. Nu mai sunt la fel de mulți români ca înainte”, mai spune proprietarul.

Mihai Căulea a mers în vizită în România în 2023, după o pauză de 22 de ani. Întrebat cum i se pare România în prezent, acesta a răspuns: „Pentru unii, pare dezvoltată, din punctul meu de vedere este jos, după ce trăiești aici 30 de ani de zile”.

Vloggerii de la „HaiHui în doi” au comandat mai multe preparate românești. Nu au lipsit micii, salata de boeuf, ardeiul umplut sau sărmăluțele.

„Au sosit cârnații oltenești. Sunt făcuți aici, cu carne cumpărată de la abator de domnul Mihai și preparați aici. Nu sunt cumpărați de-a gata de la magazine, gata să îi pună pe grătar”, a spus Andreia.

Iar aceasta s-a simțit ca acasă: „M-am teleportat în România. Am avut așa sentimentul că suntem undeva la munte, la Brașov”, a mai spus Andreia.

Și mititeii „japonezi“ gătiți de Mihai Căulea au fost foarte delicioși. „Unii dintre cei mai buni mici pe care i-am mâncat vreodată”, au susținut vloggerii.