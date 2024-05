Teo Trandafir și Ilinca Vandici au vrut să știe câți bani face Andreea Bostănică: „Ce învață tinerele alea care se uită?”

Urmărită pe TikTok de peste șase milioane de persoane, Andreea Bostănică face obiectul multor curiozități legate de banii pe care îi câștigă din milioanele de vizualizări ale filmulețelor pe care le postează. Teo Trandafir și Ilinca Vandici, prezentatoarele emisiunii „Follow Us”, s-au întrebat și ele același lucru, potrivit Libertatea.

Interesul pentru tânăra din Republica Moldova supranumită „Regina TikTok-ului” a crescut după ce, în ultima perioadă, a arătat că primește cadouri de zeci de mii de euro și buchete de flori care abia îi încap în camera sa de hotel din Dubai.

Teo Trandafir a menționat că nu a mai auzit de tânără până la acel moment. „Știu o tânără, Andreea Bostănică, am auzit pentru prima dată în viața mea, dar bine am făcut că am auzit… (…) Noi învățăm de aici că prin muncă progresează. Andreea Bostănică desface niște daruri...”, a spus Teo Trandafir, recent, în emisiunea „Follow Us”.

„De ce trebuie opulența asta exagerată?”

Ilinca Vandici a ținut să adauge că Andreea Bostănică, căreia i-a greșit numele inițial, nu este un exemplu pentru tânăra generație.

„Ideea este că din TikTok mi-e greu să cred că tu poți să câștigi atât de mult încât să-ți cumperi lucrurile astea pe bandă rulantă. (...) Sunt oameni care nu au unde să locuiască. Sunt copii care mor de foame. De ce trebuie să ne arătăm în halul ăsta? Ce învață tinerele alea care se uită? Aici este durerea mea”, a subliniat Ilinca Vandici.

Prezentatoarea TV a continuat: „Ok, este superbă Andreea. Cântă frumos. E superbă, punct. Hai să facem asta. Hai să dansăm, să cântăm, hai să arătăm cât suntem de frumoase. De ce trebuie opulența asta exagerată?”.

„Mi se pare foarte, foarte patetic”

După comentariile Ilincăi Vandici, Andreea Bostănică, în vârstă de 19 ani, i-a răspuns vedetei de la Kanal D.

„Ați spus că nu știți cum mă cheamă? Păi cum nu știți cum mă cheamă dacă ați spus că ați fi onorată să vin la emisiunea voastră acum câteva luni. Mi se pare foarte, foarte patetic. Dar… are și ea o vârstă. Poate are și probleme cu memoria”, a susținut tânăra, potrivit Libertatea.

„Am lansat vreo patru piese la doamna Teo în emisiune”

Andreea Bostănică a făcut referire și la Teo Trandafir.

„Eu am lansat vreo patru piese la doamna Teo în emisiune, la Teo Show. M-a invitat de foarte multe ori. Mi s-a părut așa ciudat că a zis că nu mă cunoaște. Cred că așa era în script, cine știe”, a mai spus Andreea Bostănică.