Coșmarul prin care a trecut un culturist: a pierdut zeci de kilograme în 35 de zile. „Corpul meu a început să se mănânce singur”

Culturistul canadian Jared Maynard a slăbit enorm în cinci săptămâni și și-a pierdut capacitatea de a vorbi din cauza unei boli rare și terifiante de care a reușit, într-un final, să scăpe, deși medicii îi dădeau șansele minime de supraviețuire, potrivit The US Sun.

Antrenor de fitness, culturist, fizioterapeut, antreprenor și tată a trei copii, Jared Maynard a fost diagnosticat la începutul anului 2023, după un scurt episod de boală, cu limfohistiocitoză hemofagocitară (HLH), un sindrom inflamator sever.

Starea sa s-a deteriorat rapid, până la delir și insuficiență de organe, iar medicii au început să creadă că nu au altă opțiune decât să îi administreze îngrijiri paliative, luând în considerare un sfârșit iminent al pacientului.

După cinci săptămâni în care a stat conectat la aparate, Maynard și-a revenit însă miraculos.

„În timpul acelor săptămâni în care am fost conectat la aparate, eram prea bolnav pentru a primi prea multă hrană prin tubul de alimentare care a fost introdus. Asta a însemnat că organismul meu a trebuit să se bazeze pe mușchii pe care îi aveam deja pentru a mă susține. Medicii mi-au spus că, dacă nu aș fi fost atât de în formă și de puternic cum am fost la internare, probabil că nu aș fi supraviețuit”, a mărturisit bărbatul, citat de The US Sun.

Cum a ajuns să se îmbolnăvească

În ianuarie anul trecut, Maynard, soția sa Ashley (32 de ani), și cele trei fiice ale lor, Elizabeth, 6 ani, Mary-Claire, 6 ani, și Cecilia, 3 ani, s-au îmbolnăvit de o răceală.

După o săptămână, soția și fiicele au început să se recupereze, însă starea sa continua să se înrăutățească.

Ganglionii limfatici i s-au umflat atât de mult, încât se simțeau ca niște „lanțuri muntoase” sub piele. Maynard a mers la medic, care inițial a crezut că are mononucleoză, o infecție virală.

Citește și: Cum poate fi schimbat la 180 de grade cursul unei boli cu terapia genică

Ulterior, pielea i s-a îngălbenit, iar ficatul său a început să cedeze. În șase zile, Maynard a ajuns să fie conectat la aparate de respirație artificială, fiind diagnosticat cu limfohistiocitoză hemofagocitară (HLH), un sindrom inflamator sever care apare după o activare puternică a sistemului imunitar.

Un răspuns la infecția cu mononucleoză

În cazul său, boala a fost un răspuns la infecția cu mononucleoză cauzată de virusul Epstein-Barr.

„Ficatul și rinichii mei cedau, împreună cu alte organe. A trebuit să fiu sedat, ventilat și pus pe dializă”, a declarat Maynard.

Maynard a relatat cum starea sa de sănătate s-a deteriorat rapid, iar cadrele medicale i-au dar șanse mici să-și mai revină.

„Tratamentul pentru HLH este un protocol care implică, printre altele, chimioterapie, dar eram prea bolnav pentru a primi întreaga doză”, a povestit bărbatul mai târziu.

În ciuda estimărilor nefavorabile, după cinci săptămâni în care a fost conectat la aparate, și-a revenit, câștigându-și porecla „Omul miracol”.

Medicii au atribuit supraviețuirea sa fitness-ului și masei musculare pe care o dezvoltase în urma anilor de antrenament cu greutăți.

Recuperarea lui Maynard a fost lungă și dificilă, pentru că a trebuit să învețe să respire din nou singur, să vorbească și să înghită din nou, să stea jos, să meargă și să stea în picioare.

După aproape patru luni petrecute în spital, s-a întors acasă în mai 2023.

„Am avut dureri constante timp de luni de zile în timpul și după spitalizare”, a declarat Maynard. Am leziuni nervoase la picioare, probabil din cauza chimioterapiei. De asemenea, mi-am pierdut simțul mirosului din același motiv (...), nu mai eram omul puternic și capabil pe care mă știam înainte de asta”.

În ciuda a tot ceea ce s-a întâmplat, Maynard a fost hotărât să își recapete forțele pentru soția și fetele sale.

Culturistul a rememorat momentul de bucurie în care și-a recăpătat în sfârșit puterea de a o ridica în brațe pe una dintre fiicele sale și, mai târziu, și pe celelalte.

A rămas cu unele sechele, este în continuare monitorizat de medicii, dar în curând se va întoarce la competițiile de powerlifting.

Medicii i-au recomandat însă să fie prudent la expunerea la germeni și suprasolicitare, deoarece mă pot îmbolnăvi mai ușor, dar Maynard este optimist:

„Am înfruntat moartea și am trăit ca să povestesc. Cu siguranță mi-a dat mai multă perspectivă asupra a ceea ce contează și a ceea ce nu contează în viață.. Mi-aș dori ca oamenii să știe că dezvoltarea mușchilor, a forței și a rezistenței fizice este cea mai bună poliță de asigurare de viață pe care o vei încheia vreodată”, spune bărbatul, potrivit sursei citate.