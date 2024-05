Milionarul Dorin Mateiu rupe tăcerea despre relația cu Simona Halep: „Ne-am întâlnit de mai multe ori”

După speculațiile recente care au înconjurat viața amoroasă a Simonei Halep, Dorin Mateiu, milionarul despre care s-a zvonit că ar fi într-o relație cu celebra jucătoare de tenis, a făcut primele declarații oficiale.

Omul de afaceri neagă categoric orice poveste de dragoste între el și Halep, punând astfel capăt zvonurilor care au circulat în ultima perioadă.

Simona Halep, care a trecut printr-un divorț dificil de Toni Iuruc în 2022, părea că nu-și mai găsește fericirea alături de altcineva. Însă, recent, fanii sportivei au început să presupună că aceasta ar avea o nouă relație amoroasă. Simona Halep a alimentat aceste zvonuri după ce a postat pe Instagram mai multe fotografii cu buchete de flori, aparent primite de la un admirator secret.

Zvonurile s-au intensificat odată cu apariția unor fotografii realizate de paparazzi, în care Simona Halep, în vârstă de 32 de ani, apare la o terasă alături de Dorin Mateiu, un milionar de 57 de ani, supranumit „Regele Mezelurilor din Transilvania”.

„Suntem cunoștințe”

Imaginile au stârnit rapid discuții pe rețelele de socializare, iar fanii se întrebau dacă Dorin Mateiu este noul iubit al Simonei Halep.

Pentru a pune capăt zvonurilor, Dorin Mateiu a oferit următoarea declarație pentru ProSport.ro, în care a nehat orice relație romantică cu Simona Halep:

„Ne-am întâlnit de mai multe ori și am considerat că putem discuta despre multe lucruri. Suntem cunoștințe. Asta pot să spun. Și-a luat apartament la Rahmaninov, acolo ne știm. O relație amoroasă, de cuplu? Doamne ferește! Exclus așa ceva. Eu am invitat-o în oraș. De ce? Pentru că am vrut să vorbim. Ne-am întâlnit de mai multe ori în acel complex și am considerat că putem discuta despre multe lucruri. Nu neapărat de afaceri, dar nici despre ce se scrie acolo. E o tâmpenie, o prostie, dar, în fine, așa a apărut.”

Reacția Simonei Halep

Simona Halep a ales să păstreze discreția în ceea ce privește viața sa personală, evitând să comenteze direct speculațiile despre o posibilă relație cu Dorin Mateiu. Postările sale pe rețelele sociale, inclusiv fotografiile cu flori primite, au alimentat însă zvonurile că sportiva ar fi din nou îndrăgostită.

După un mariaj eșuat cu Toni Iuruc, cu care a fost căsătorită timp de un an, Simona Halep pare să fie în centrul atenției nu doar pentru performanțele sale sportive, ci și pentru viața sa personală.

Toni Iuruc a confirmat, în septembrie 2022, că el și Simona Halep au divorțat amiabil la notar, anulând astfel planurile pentru cununia religioasă și petrecerea de nuntă, ce ar fi fost programată în noiembrie, la Cazinoul Sinaia.