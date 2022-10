Lenovo Smart Clock 2, un difuzor inteligent cu Google Assistant care-ți simplifică viața [TECH REVIEW]

Lenovo Smart Clock 2 este un difuzor inteligent mic și estetic care poate fi utilizat ca sursă de informații, player de muzică, ceas cu alarmă, încărcător wireless de telefon/wearebles, lumină de noapte etc.

Este primul dispozitiv de acest gen pe care-l testez și am încercat să înțeleg ce face, care e utilitatea lui. Pentru că are Google Assistant încorporat poate fi considerat un punct central de comandă pentru controlul dispozitivele inteligente din casă.

Înainte să trecem mai departe iată unboxing-ul dispozitivului.

Ceasul inteligent are dimensiunile 93.30mm x 113.48mm x 71.33mm, cântărește 298g și vine în variantele Abyss Blue și Heather Grey. Varianta testată e cea de-a doua, gri.

Lenovo Smart Clock 2 este disponibil împreună cu o stație de încărcare wireless care îți permite să încărci orice dispozitiv compatibil Qi (10W, compatibil și cu MagSafe) lângă afișajul inteligent și ca lumină de noapte (11 lumeni). Deoarece e conectat la Smart Clock 2 nu are nevoie de cablu sumplimentar.

Unitatea de Lenovo Smart Clock 2 pe care am primit-o la test fusese înainte la altcineva. Și prin urmare nu s-a conectat din prima la contul meu, ci a cerut Reset. Evident nu știam cum se face operația, fiind un dispozitiv folosit în premieră, dar avea doar 2 butoane și un comutator pentru microfon, oprit/ pornit. Am apăsat concomitent pe ambele butoane de volum circa 10 secunde și a apărut opțiunea de Reset pe ecran.

Apoi am adăugat Smart Clock 2 în aplicația Google Home. Pașii oferiți de aplicație sunt simpli, parcursul intuitiv. M-am blocat la o limitare tehnica pe care trebuia s-o prevăd, smartphone-ul era conectat pe o rețea de 5GHz și Lenovo Smart Clock 2 suportă doar 2.4Ghz. Am trecut și smartphone-ul pe 2.4GHz și am trecut mai departe, procesul s-a dus la capăt și am putut să mă joc cu ceasul.

Vezi aici un exemplu limitat din ceea ce poți face cu Lenovo Smart Clock 2.

Volumul e suficient de puternic la maximum, nu l-am ajustat în clipul filmat și e ușor de setat din butoanele fizice sau de pe ecran.

Specificații tehnice Lenovo Smart Clock 2: procesor MediaTek MT8167S, ecran LCD IPS de 4 inci, memnorie RAM 1GB, memorie de stocare 8GB. Conectivitate wireless 802.11 a/b/g/n, 2.4GHz, Bluetooth 4.2. Senzori: L si G.

Talpa de încărcare wireless se conectează la ceas printr-un sistem numit Pogo pin. Aceasta are dimensiunile 23.66mm x 219.65mm x 82.77mm, un port USB-A și încarcare rapidă la 5W, 7.5W, 10W.

Mai multe imagini cu ceasul inteligent.

Cum îți simplifică viața?

Primul gând când vin în contact cu difuzoarele inteligente se duce la scenele din Star Trek: The Next Generation în care căpitanul Jean-Luc Picard și alți membri ai echipajului faceau multe lucruri doar prin comenzi vocale. Gen aprinde / stinge lumina, pune muzică dar și altele mai complexe. Cred că Lenovo Smart Clock 2 și alte difuzoare inteligente ca el sunt inspirate măcar puțin de acolo.

Concret, poate rezolva o mulțime de sarcini simple doar prin comenzi vocale.

E clar că mai e de muncă până la nivelul acela de dezvoltare a tehnologiei, confidențialitatea datelor fiind deocamdată un factor decisiv, dar pentru cei care vor să facă primii pași către un ceas cu asistent inteligent, Lenovo Smart Clock 2 poate fi dispozitivul potrivit. În SUA prețul său e undeva în jur de 70 de dolari, așteptăm să vedem cât va costa pe piața locală.