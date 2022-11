Interviu cu Andreas Ekström, reporter pe probleme digitale din viitor

Marți, pe 15 noiembrie, a avut loc la Brașov, IQ DIGITAL Summit, un eveniment organizat de BCR și Vodafone pe a cărui listă de vorbitori principali s-au aflat Andreas Ekström, Matthew Griffin, Iulian Stanciu. Invitații speciali au fost Allen Coliban, Sabin Sărmaș, Sergiu Manea și Achilleas Kanaris.

M-am pregătit pentru un interviu cu futurologul și jurnalistul de tehnologie Andreas Ekström, dar din motive de sănătate n-am mai ajuns la Brașov. Așa că i-am scris lui Andreas pe mail și el mi-a răspuns în ziua următoare.

Andreas Ekström e un suedez de 47 de ani, care la 13 ani realiza interviuri la televiziunea națională suedeză, iar în ultimii 30 de ani a lucrat la același ziar, Sydsvenskan. Este jurnalist, futurolog și scriitor.

Dacă numele său nu-ți spune nimic la prima vedere, aceste clipuri video (aici și aici) te vor lămuri într-o mare măsură de ce Andreas Ekström este un om cel puțin interesant.

Ești pentru prima dată în România? Dacă nu, când ai mai fost aici și ce știi despre România?

Am fost în vizită cu un prieten în capitală în urmă cu aproximativ patru ani. A fost prima dată și păstrez o amintire frumoasă. Am învățat atunci cel puțin câteva lucruri de bază despre transformarea națională care a început la sfârșitul anilor optzeci.

Ți-am căutat numele cu DuckDuckGo și m-a dus la o pagină unde scria că ești, printre altele, futurolog digital. Ce este un futurolog digital?

Un reporter pe probleme digitale - dar care încearcă să relateze despre viitor, mai degrabă decât despre trecut.

Care este situația digitală actuală?

Aceasta este o întrebare cu un răspuns imposibil de complex.

De ce ai ales Google ca subiect pentru conferințele TEDx? Din ce moment ai început să fii interesat de motorul lor de căutare și de ce?

Eram reporter, mă ocupam de cultură, viață și artă. Am descoperit că toate poveștile mele gravitau în jurul temelor, provocărilor și problemelor digitale. Iar Google părea o poveste excelentă, în mijlocul acestei schimbări masive, așa că am scris o carte despre Google în 2010 și am continuat să acopăr problemele din jurul companiei.

În urmă cu 9 ani spuneai despre cota de piață a motorului de căutare Google că este de 89%. Cât este acum, a crescut sau a scăzut?

În acest moment, nu am cifra exactă pentru cota de piață globală, dar alții o au:

https://kinsta.com/search-engine-market-share/

Cât este acum PPPS (pure profit per second) pentru Google Search?

Nu știu, a trecut mult timp de când am calculat aceste cifre. Dar Google este o companie incredibil de profitabilă, cu mai multe divizii separate care, în sine, sunt afaceri de miliarde de dolari.

Ai scris 8 sau 9 cărți? Povestește-mi ceva despre ultima ta carte, despre ce este vorba în ea?

Cea mai nouă este cea cu numărul nouă. Se va numi "The Tyranny of Convenience" (Tirania comodității) atunci când va fi publicată în limba engleză, sperăm că la un moment dat anul viitor.

Am citit recenzia lui Dagens Nyheter despre ultima ta carte. Ce părere ai despre ea?

A fost agresivă și nu a respectat standardele editoriale obișnuite ale Dagens Nyheter. Mulți oameni au reacționat puternic. Mă bucur că am primit recenzii foarte bune pentru carte în alte ziare!

Crezi că, expunând modul în care funcționează căutările Google, ai ajutat mai mult publicul sau compania?

Nu sunt sigur. Cu siguranță mă consider o persoană care încearcă să educe publicul pentru egalitatea digitală și să ajute oamenii să ia decizii în cunoștință de cauză.

Dezvăluirile tale sunt o formă de "sharing is caring" sau un pas greșit în războiul tăcut cu giganții tehnologiei?

Schimbul de idei și de cunoștințe este un lucru minunat. Răspândirea materialelor protejate prin drepturi de autor sau brevetate, pentru care nu ai drepturi, nu este un lucru bun.

Ai spus că ești obsedat de ”găsirea întrebării corecte". Cât de aproape ești? Dacă găsirea întrebării corecte este o problemă, imaginează-ți cât de greu poate fi să răspunzi la ea.

Este un lucru pe care îl spun de obicei pentru a-mi reaminti mie însumi și celorlalți de un proces continuu, care trebuie reexaminat în fiecare zi. Întrebarea corectă pentru orice sarcină jurnalistică, întrebarea corectă pentru orice public, întrebarea corectă pentru mine însumi. În timp ce răspund la întrebările tale, mă pregătesc să fac o prezentare la o convenție internațională a traducătorilor. Care este cea mai presantă întrebare pentru un astfel de grup? Cu asta mă lupt în această dimineață!