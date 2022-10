Huawei Mate50 Pro, regele fotografiei se întoarce? [TECH REVIEW]

După o pauză de 1 an, seria Mate n-a apărut în 2021, cel mai bun smartphone al Huawei se întoarce pe piața globală și în continuare o să vă povestesc experiența mea cu modelul Mate 50 Pro.

Cu aceleași limitări ca toate smartphone-urile Huawei, Mate 50 nu are servicii Google și nici 5G. Are în schimb propria piața de aplicații, AppGallery, care este în creștere continuă și în care se găsesc cam toate aplicațiile locale și globale importante. Iar pentru cei care vor servicii Google cu orice preț, are GSpace, o aplicație pe care o folosesc și eu pe modelul P40 Pro.

Vezi în clipul următor cum e cu GSpace instalat, o vizită prin specificații, o probă de sunet etc.

Practic vorbind ai tot ce-ți trebuie pe el, doar 5G-ul nu poate fi înlocuit, deși am auzit niște teorii. Se vorbea la un moment dat de o husă care upgrada semnalul 4G la 5G, dar n-am văzut-o și cred că a rămas la nivel de zvon. Poate e în China, dar pe aici n-a ajuns.

Probabil Huawei Mate50 Pro e atrăgător din punctul acesta de vedere, pentru cei care cred în conspirațiile 5G, cine știe?

Am pus la început limitările lui Huawei Mate50 Pro, pentru ca cei care nu le pot depăși să nu piardă vremea citind mai departe.

Huawei Mate50 Pro e un smartphone masiv cu dimensiunile 162.1 mm x 75.5 mm x 8.5 mm și o greutate de 209 g pentru varianta testată, cu spate din sticlă. Mai este o variantă cu spate din piele vegană, care cântărește 205g și are culoare portocalie (Orange).

Varintele cu spate de sticlă sunt în arginitiu (Silver) și negru (Black) modelul testat. Modulul dorsal rotund păstrează pasiunea pentru simetrie a liniei Mate și integrează cele trei camere care fac din Huawei Mate50 Pro un potențial câștigător la titlul de cameraphone în 2022.

În clipul următor unboxing-ul smartphone-ului.

Cutia neagră, elegantă, conține dispozitivul, husa, încărcătorul, cheița SIM, manuale de utilizare și garanție. Am pus foarte repede husa pe el, pentru că amprentele se văd imediat pe spatele lucios.

Mai multe imagini cu Huawei Mate50 Pro din diverse unghiuri.

Ecranul este un OLED de 6.74 inci cu rezoluție 2616 x 1212, rată de refresh de 120 Hz și rată de eșantionare la atingere 300 Hz. Ecranul e destul de mare și cele 1.07 miliarde de culori oferă nuanțe naturale, n-am simțit nevoia să fac ajustări, l-am lăsat exact așa cum a venit în cutie. Asta probabil datorită spațiului de culoare P3 și tehnologiei HDR Vivid.

Are și 1440Hz high frequency PWM dimming, care protejează ochii, de altfel prin setările ecranului e și o carcateristică ”Confort Ochi” cu mai multe opțiuni.

Designul cu breton de la iPhone 10, din 2017, nu poate fi trecut la calități, dar cum nu m-a deranjat atâția ani, n-o să înceap acum să mă plâng de el. Ecranul are o frumusețe echilibrată, culorile nu-ți atrag în mod strident atenția, marginile sunt ușor curbate, într-un mod familiar și e suficient de luminos indiferent de condițiile de utilizare.

În partea de jos a ecranului e un senzor de amprentă rapid, dar inutil dacă activezi și autentificarea cu fața, care e super rapidă.

Specificații ale modelului testat Huawei Mate50 Pro (DCO-LX9): procesor Snapdragon 8+ Gen 1 4G, procesor grafic Adreno 730, stocare 256GB +card NM până la 256GB, 8GB RAM, sistem de operare Android 12 cu interfață EMUI 13.

Camere foto-video

Pe partea din spate modulul e format din:

- camera principală wide (24mm) de 50 MP cu diafragmă variabilă, de la F1.4 la F4.0, stabilizare optică (OIS) și senzor RYYB;

- camera ultrawide (13mm, 120˚) de 13 MP cu F2.2 și opțiune de Macro;

- camera telephoto (90mm) de 64 MP cu f/3.5, PDAF, stabilizare optică (OIS) și zoom optic 3.5x.

Lăsând la o parte celelalte specificații care oricum sunt foarte bune, diafragama asta variabilă, de la F1.4 la F4.0, e ceva de nivel cu adevărat profesional.

De ce așa impresionant? Păi în primul rând 1.4 e una dintre cele mai deschise diafragme pe un obiectiv foto comercial. Prezența diafragmei 1.4 pe un obiectiv îi ridică automat prețul și în majoritatea cazurilor se găsește pe obiective fixe, nu pe zoom-uri. M-am uitat pe site-ul unui magazin local cunoscut de echipamente foto și sunt 100 de obiective disponibile cu această diafragmă, dintre care unul singur este zoom.

Acum imaginează-ți ce înseamnă să miniaturizezi un mecanism scump chiar și pe camerele foto și să-l integrezi pe un smartphone. Așteptăm de la JerryRigEverything să desfacă smartphone-ul ca să putem vedea mecanismul.

Ce înseamnă o diafragmă deschisă de 1.4 pe un obiectiv foto?

- Deschiderea foarte largă permite să ajungă pe film sau pe senzor o cantitate mai mare de lumină decât un 1.6, 1.9 spre exemplu. Adică poți face poze în condiții de iluminare mai slabe, în interior sau noaptea.

- Ruperea subiectului de fundal este mult mai evidentă și mai de efect pentru orice privitor.

- Un timp de expunere mai scurt, care te ferește de o poză mișcată. Pe Mate50 Pro având și stabilizare optică posibilitatea unei imagini mișcate e și mai mică, dar totuși nu imposibilă.

Imagini de zi.

→ Imaginea 1/9: Imagine de zi cu Huawei Mate50 Pro (1) jpg

Culorile sunt naturale, imaginile sunt bogate în detalii, gama dinamică e largă, nu găsesc nimic de reproșat la acest capitol. De la ultrawide la 10X toate pozele ies excelente.

Fotografie de noapte - imaginile sunt bune pe toate camerele chiar și pe zoom-ul hibrid 10x, dar balansul de alb este schimbător. Toate cele 4 imagini din colajul următor sunt făcute fix din același punct și pe aceeași lumină. Fiecare în parte este foarte bună, dar adunate evidențiază diferențele între temperatura de culoare.

Imagine de noapte în modul implicit Photo (S) și Night Mode.

Aceste două imagini demonstrează că Night Mode e inutil când există suficientă lumină, adică diferența între modul implicit și Night Mode e insesizabilă aici.

În cadrul următor era atât de întuneric încât nu vedeam bine marginea de sus a stadionului, pe care am și taiat-o ușor, și totuși cu Night Mode a ieșit așa.

Mai multe imagini de noapte cu Huawei Mate50 Pro.

→ Imaginea 1/5: Imagine de noapte cu Huawei Mate50 Pro (1) jpg

Lăsând la o parte discuția cu balansul de alb, imaginile de noapte sunt bune, uneori ușor supraexpuse în zonele luminate, dar păstrează gama dinamică largă și bogăția detaliilor.

În față camera de selfie ultrawide are 13 MP cu F2.4, un senzor 3D ToF și un senzor pentru gesturi.

Huawei Mate50 Pro oferă în ansamblu una dintre cele mai bune experiențe foto pe un smartphone în 2022.

Huawei Mate50 Pro filmează 4K cu 30/60fps, 1080p cu 30/60/120/240/480fps, 720p cu 960fps, 720p cu 3840fps, cu HDR și stabilizare gyro-EIS.

Video pe lumina zilei.

Video zi cu zoom 10x la 4k / 60 fps. E surprinzătoare calitatea imaginii și stabilizarea, ținând cont că e filmat din mână. Pentru câteva secunde m-am simțit ca un cameraman de la Discovery sau National Geographic.

Video de noapte, culorile sunt bune, dar paracă nu face bine față luminilor venite din față.

Video de interior.

Nu sunt la fel de impresionat de partea de video ca de cea de foto pe Huawei Mate50 Pro. Sunt puncte în care face o treabă excelentă și filmarea de noapte unde nu parcă nu performează la nivelul pretențiilor.

Gaming

Huawei Mate50 Pro zboară în orice joc cu setările la maximum, dar se simte o diferență față de modelele concurente cu 12GB RAM. Free Fire cu setările la maximum.

Și Asphalt 9 tot cu setările la maximum.

Sunetul oferit de cele 2 difuzore stereo e la înălțimea celorlate calități ale dispozitivului, dar cu un punct peste. E spectaculos la toate nivelurile cu mențiunea că era binevenită o treaptă de putere în plus la volum. Altfel înaltele, basul și mediile sunt ”foarte tari”.

Teste sintetice în modul implicit, nu Performance.

Baterie

Huawei Mate 50 Pro este echipat cu o combinație de baterie de 4700mAh, încărcare rapidă prin cablu de 66W și încărcare rapidă wireless de 50W. După observațiile mele Huawei Mate 50 Pro se încarcă pe fir până la 50% sub 17 minute, la 80% în jur de 30 de minute și este nevoie de circa 40 de minute pentru o încărcare completă.

Ce autonomie are? Asta poate depinde în primul rând de utilizare și de modul selectat, dacă smartphone-ul e în modul Performance sau în cel implicit. Indiferent de situație nu duce mai puțin de 12 ore de ecran aprins, în testele mele s-a dus în 13-15 ore.

Deși încărcarea e rapidă aș fi vrut una și mai puternică, cea de 100W de pe seria nova 10 mi se pare mai potrivită pe un flagship.

Nu am o concluzie clară despre Huawei Mate 50 Pro. Este la fel de bun ca în anii trecuți, dar și concurența s-a îmbunătățit. Pe partea de foto e în top 3, dar e suficient?

Huawei continuă să inoveze pe camere dar participă într-o competiție inegală, legat cu ambele mâini la spate și totuși nu se predă.

Îmi place Huawei Mate 50 Pro și cred că este un model care merită atenție atunci când cauți un flagship sau ești pasionat de fotografie. Dacă merită 6000 de lei în varianta testată sau 6500 de lei pentru modelul portocaliu de 512GB, asta rămâne la latitudinea cumpărătorului. În orice caz la precomanda acestor smartphone-uri primești și niște căști wireless destul de scumpe.