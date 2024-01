Honor lansează Magic6 Lite pe piața din România. Specificații și preț

HONOR lansează astăzi, 15 ianuarie, pe piața din România, HONOR Magic6 Lite, smartphone din gama medie cu procesor Snapdragon, ecran rezistent la șocuri, cameră de 108MP și o baterie mare.

Display Ultra-bounce Anti-drop

Datorită tehnologiei HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop, display-ul HONOR Magic6 Lite are rezistență la șocuri. Certificat de SGS cu Five Star Overall Drop Resistance, acest display utilizează o tehnologie avansată de amortizare, cu ajutorul unor materiale nou dezvoltate, crescând capacitatea de absorbție a șocurilor cu până la 1,2 ori. Astfel asigură rezistență chiar și în cazul căderilor de la o înălțime de 1,5 metri.

Echipat cu un ecran curbat AMOLED de 6,78 inchi , HONOR Magic6 Lite are o rezoluție de 1,5K (1220 x 2652 p), gamă de culori DCI-P3 de 100% și până la 1,07 miliarde de culori. HONOR Magic6 Lite dispune de o serie de funcții de protecție a ochilor, inclusiv 1920Hz PWM Dimming, Low Blue Light, Dynamic Dimming și Circadian Night Display, care răspund nevoilor generației actuale, mereu conectată, care petrece multe ore în fața ecranelor.

Camere

HONOR Magic6 Lite vine cu un modul dorsal de camere triple format dintr-o principală de 108MP, o cameră ultra-wide de 5MP și o cameră macro de 2MP. Camera de 108MP este echipată cu un senzor de 1/1,67 inchi și o diafragmă f/1,75. De asmenea, camera oferă zoom 3X.

Camera ultra-wide de 5 MP oferă un câmp vizual de 110°, iar cameră macro de 2MP cu o distanță minimă de focalizare de 4 cm, permite utilizatorilor să capteze imagini detaliate și clare de aproape.

În față, camera de selfie este wide și are un senzor de 16 MP cu f/2.5. Camera principală dorsală filmează până la 4k cu 30 fps, iar camera de selfie până la 1080p cu 30 fps.

Baterie și autonomie

Datorită performanței bateriei, HONOR Magic6 Lite a obținut distincția DXOMARK Battery Gold Label. Echipat cu o baterie de 5300mAh, dispozitivul poate rezista până la 2 zile de utilizare intensă cu o singură încărcare. Honor spune că bateria este extrem de durabilă și că-și menține 80% din capacitate chiar și după 1.000 de cicluri de încărcare. Smartphone-ul se încarcă pe fir la 33W.

Hardware și software

HONOR Magic6 Lite este echipat cu platforma mobilă Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, GPU Adreno 710, 8GB RAM și 256 GB de stocare. Smartphone-ul rulează Android 13 cu interfață MagicOS 7.2. Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 aduce o creștere de 35% a performanțelor GPU și o creștere de 40% a eficienței CPU față de generația anterioară. Smartphone-ul oferă acces și la o serie de funcții îmbunătățite și personalizate, precum HONOR Docs Suite.

Design, prețuri și disponibilitate

HONOR Magic6 Lite este disponibil în trei variante de culoare - Sunrise Orange, Emerald Green și Midnight Black. Începând de astăzi, 15 ianuarie 2024, poate fi achiziționat de la operatori și retaileri la un preț de vânzare recomandat de 1799 lei.