Enablon, furnizor software, anunță deschiderea unui birou la Cluj

Enablon, furnizor de software ESG și parte a Wolters Kluwer, anunță deschiderea unui birou local la Cluj și oportunități de angajare pentru programatori.

Noile locuri de muncă sunt disponibile în orașul în care Enablon a deschis primul birou din România. Prin noul hub tehnologic, Enablon - furnizor în domeniul soluțiilor software pentru ESG (Environmental, Social and Corporate Governance), GRC (Governance, Risk Management, and Compliance); EHSQ (Environment, Health, Safety, and Quality) și ORM (Operational Risk Management) – extinde prezența Wolters Kluwer în Cluj.

Platforma Enablon Vision - acum disponibilă în versiunea 9.4 – le permite organizațiilor să colaboreze într-un mod nou pentru a gestiona riscurile, construind o fundație proiectată să ofere o viziune de 360 de grade, asupra acestora.

Centrul de cercetare și dezvoltare Enablon din Cluj se alătură echipelor echipa de experți software din Franța, Olanda și Statele Unite.