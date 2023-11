ADATA SD620, SSD extern rezistent pentru computer, Xbox și PlayStation

ADATA SD620 este un SSD extern cu un design compact și o viteză ridicată, potrivit pentru stocarea și transferul rapid al datelor pe PC și PS. Disponibil în culorile Black, Blue și Red, acesta poate fi o unealtă utilă și pentru utilizatorii interesați și de durabilitate.

Cu dimensiunile de 80 x 80 x 15.2 mm și o greutate de 54.9g, ADATA SD620 este potrivit pentru cei care sunt mereu în mișcare și au nevoie de acces rapid la datele lor. Interfața USB 3.2 Gen 2 permite viteze de transfer de până la 10Gbps.

SSSd-ul are capacitate de stocare de 512GB sau 1TB, cu viteze de citire secvențiale de până la 520MB/s și viteze de scriere secvențiale de până la 460MB/s.

ADATA SD620 este compatibil cu sistemele de operare Windows 8, 8.1, 10, 11, Mac OS X 10.6 sau ulterior, Linux Kernel 2.6 sau mai nou și Android 8.0 sau mai nou.

Astfel, acest SSD poate fi utilizat pe o gamă largă de dispozitive: iPad Pro din 2018 sau mai nou, MacBook Pro din 2019 sau mai nou, MacBook Air din 2019 sau mai nou, Xbox ONE, Xbox Series X|S, PlayStation 5 și PlayStation 4 Pro.

Indiferent dacă ești în mișcare sau lucrezi la birou, temperaturile de operare de la 5°C la 50°C și alimentarea de la 5V, 900mA asigură funcționarea optimă a dispozitivului în diferite medii și condiții.

SD620 este acoperit cu un înveliș protector din silicon anti-șoc, care este un amortizor elastic superior față de construcția SSD-urilor externe standard. ADATA spune că a trecut testele stricte de cădere conform standardului militar MIL-STD810G 516.6 și că va funcționa fără probleme chiar și în cazul unei căderi de la 1,22 metri.

În cutie vei găsi SSD-ul, un cablu USB 3.2, și un ghid de pornire rapidă.

Am testat varianta de 1TB, care are 953GB liberi pentru utilizare. Am conectat ADATA SD620 la un laptop nou Acer și am făcut câteva teste.

Întâi cu CrystalDiskMark 8 și a înregistrat viteze în concordanță cu specificațiile producătorului.

Apoi am copiat un fișier de 10GB de pe stocarea laptopului (C:) pe ADATA SD620 (D:). Viteza a urcat până la circa 330 MB/s.

Am refăcut același test, dar privind transferul din TaskManger și viteza a atins 333 MB/s.

SSD-ul ADATA SD620 este disponibil în trei culori clasice: negru, albastru și roșu.

Nu am găsit în magazinele online locale ADATA SD620, dar orientativ, pe baza prețurilor din alte regiuni, prețul său ar fi în jur de 250 de lei pentru varianta de 512GB și 400 de lei pentru cea de 1TB. ADATA SD620 are o garanție, de la producător, de 3 ani.