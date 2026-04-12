search
Duminică, 12 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Beton dintr-o combinație neobișnuită. Experimentul care ar putea schimba radical construcțiile

0
0
Publicat:

Cercetători din Japonia și Norvegia au dezvoltat un material experimental care ar putea schimba modul în care este produs betonul, folosind pentru prima dată nisip de deșert în combinație cu lianți de origine vegetală.

Nisipul din deşert ar putea fi folosit într-un nou material de construcţii. FOTO: arhivă

Cercetători de la Universitatea Norvegiană de Știință și Tehnologie (NTNU) și Universitatea din Tokyo au reușit să dezvolte un material de construcție experimental care permite utilizarea nisipului de deșert în compoziția betonului, o premieră în domeniu.

Proiectul propune o abordare complet diferită față de betonul convențional, bazat pe ciment, prin înlocuirea parțială a acestuia cu lianți de origine vegetală și particule naturale.

Noul material, denumit „beton din nisip botanic”, este realizat prin combinarea nisipului fin de deșert cu aditivi vegetali și pulbere de lemn, procesul fiind finalizat în condiţii de căldură și presiune controlată. Rezultatul este un compus dens, obținut fără utilizarea metodelor clasice care implică cantități mari de ciment, notează interestingengineering.

Nisipul din deşert, prea fin pentru construcţii

Contextul în care apare această cercetare este unul dominat de paradoxuri ecologice. Betonul este, după apă, cel mai utilizat material din lume, cu o producție anuală de peste patru miliarde de tone de ciment. În același timp, acest proces său de producere este responsabil pentru aproximativ 8% din emisiile globale de dioxid de carbon, ceea ce transformă industria construcțiilor într-unul dintre marii contribuitori la poluarea globală.

Pe de altă parte, sectorul construcțiilor depinde masiv de nisipul extras din râuri, cariere și chiar din mediul marin, resurse aflate sub o presiune tot mai mare din cauza exploatării intense și a impactului asupra ecosistemelor. Asta în timp ce deșerturile oferă cantități uriașe de nisip, care a fost, însă, considerat mult timp inutilizabil în construcții, din cauza structurii sale prea fine și a granulației netede.

Această caracteristică îl face incompatibil cu betonul tradițional, în care particulele trebuie să se lege eficient pentru a forma structuri rezistente. În lipsa acestei proprietăți, nisipul de deșert nu a putut fi folosit la scară largă, forțând industria să continue exploatarea altor surse naturale, cu efecte precum eroziunea și degradarea habitatelor.

Echipa de cercetare a analizat dacă acest material aparent inutil poate fi transformat într-o resursă funcțională printr-o metodă alternativă de producție, care nu depinde de cimentul clasic ca liant principal.

Rezultatele obținute în laborator au arătat că nisipul de deșert poate căpăta proprietăți structurale utile atunci când este combinat cu materiale organice și procesat în condiții atent controlate.

Cum a fost obținut materialul

„De mulți ani se discută dacă nisipul de deșert poate fi folosit în beton. Problema este că este atât de fin încât nu funcționează bine ca element de legătură în material. Cu alte cuvinte, betonul rezultat nu ar avea rezistența necesară pentru construcții”, a explicat Ren Wei, cercetător postdoctoral la NTNU.

Pentru a depăși această limitare, cercetătorii au combinat nisipul de deșert cu aditivi vegetali și pulbere de lemn, aplicând simultan presiune și temperatură ridicată. Prin ajustarea atentă a parametrilor de producție - inclusiv temperatura, presiunea, proporțiile de amestec și durata procesului - a fost obținut un material compact, cu structură stabilă, fără utilizarea intensivă a cimentului.

Toate testele au fost realizate în mediu de laborator, la Universitatea din Tokyo.

Cercetătorii au comparat nisipul de deșert cu alte tipuri de agregate fine și au analizat modul în care diferiți factori influențează rezistența și densitatea materialului final.

„Am analizat influența mai multor variabile asupra rezistenței și densității materialului, inclusiv temperatura, raportul de amestec, presiunea, timpul de presare și tipurile de nisip utilizate”, a precizat Ren Wei.

Potențial ecologic, dar rezistenţă scăzută

Rezultatele arată că materialul obținut este suficient de rezistent pentru utilizări ne-structurale, precum pavele sau alei pietonale. Totuși, cercetătorii atrag atenția că „betonul din nisip botanic” nu este încă pregătit pentru construcții de mari dimensiuni sau pentru condiții climatice dure.

Sunt necesare studii suplimentare pentru a evalua comportamentul său pe termen lung, inclusiv rezistența la temperaturi scăzute și la expunere îndelungată în mediul exterior.

O altă concluzie importantă a cercetătorilor este că nisipul de deșert ar trebui utilizat local, pentru a reduce impactul de mediu generat de transportul materialelor grele pe distanțe mari.

Dacă va fi perfecționat, acest tip de material ar putea reduce presiunea asupra exploatării nisipului din râuri și cariere, diminuând degradarea mediului și oferind în același timp o utilizare practică unei resurse abundente din regiunile aride ale lumii.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Biroul 1440 și noul „Starlink rusesc”: De ce nu a reușit Putin să găsească o alternativă la sistemul de sateliți al lui Elon Musk
digi24.ro
image
UIMITOR! Cum arată acum celebrul actor Lorenzo Lamas, la aproape 70 de ani. Noua sa iubită este o altă vedetă, Heather Locklear
stirileprotv.ro
image
Paștele aduce soare, dar și ninsori neașteptate. ANM transmite pentru Gândul unde se strică vremea
gandul.ro
image
Experiment. Pe o stradă din San Francisco a fost deschis primul magazin condus de inteligența artificială
mediafax.ro
image
Gigi Becali a rămas fără permis chiar în ziua de Paște! Cu ce viteză a fost prins patronul de la FCSB
fanatik.ro
image
Fan Courier a închis toate agențiile din țară: clienții nu vor mai putea ridica sau trimite colete direct din sedii
libertatea.ro
image
Este Ormuz pentru SUA ceea ce a fost criza Suez pentru Marea Britanie în 1956? Asemănări, deosebiri și pericole pentru ordinea mondială
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
La revedere, permis! Cu cât gonea Gigi Becali în Pipera, în prima zi de Paște
digisport.ro
image
Încă o lovitură pentru continentul nostru: Europa își pierde supremația farmaceutică în fața 'cleștelui' format de SUA și China
stiripesurse.ro
image
În 25 de ani, a acumulat 827 de zile de concediu neplătit. A dat în judecată firma și a câștigat peste jumătate de milion de euro
antena3.ro
image
Şase tineri din Africa, emoţionaţi de noaptea de Înviere în România. Ce tradiţie i-a impresionat cel mai mult
observatornews.ro
image
Surpriză de proporții! Pe ce data pică Paștele în 2027
cancan.ro
image
Vechimea din străinătate contează la pensie. Cum să-ți crești pensia chiar dacă nu mai lucrezi în țară
newsweek.ro
image
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
prosport.ro
image
Câte animale ai voie să ţii într-un apartament. Reguli de respectat când sunt scoase din locuinţă
playtech.ro
image
El este românul a cărui avere putea să năucească Europa. Țiriac, frații Pavăl de la Dedeman și Dineș nici nu se apropiau de banii lui
fanatik.ro
image
Scandal în Europa. Fabrica unui producător de mașini popular în România, acuzată de abuzuri grave asupra muncitorilor
ziare.com
image
MM Stoica, după gratii, chiar de ziua lui, în Duminica Paștelui. Mirel Rădoi și Costel Gâlcă l-au vizitat în 2015
digisport.ro
image
Frontul rusesc se prăbușește: Kremlinul înregistrează pierderi devastatoare din cauza dronelor Ucrainei
stiripesurse.ro
image
Alegeri în Ungaria: Tisza, între Bruxelles și suveranism soft
cotidianul.ro
image
Ți se rupe sufletul! Florin Piersic, de nerecunoscut la 90 de ani. Merge în baston și e piele și os
romaniatv.net
image
Rugăciunea pe care să o spui de Paște. Este grabnic ajutătoare și făcătoare de minuni
mediaflux.ro
image
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Un turist bulgar compară România cu Bulgaria. Orașul care l-a impresionat: „foarte bine organizat, cu arhitectură frumoasă, străzi curate”
click.ro
image
Zodiile care vor trece printr-un conflict major în următoarea săptămână. Universul le va ajuta să treacă peste acest impas și le dă o șansă să-și redreseze viața
click.ro
image
Mihai Albu și-a invitat fiica la masa de Paște. Ce i-a răspuns Mikaela: „Nimic nu e sigur.” Cum se înțeleg, de fapt?
click.ro
Regele Edward al VII lea foto profimedia 1004119347 jpg
Scena halucinantă de pe patul de moarte al Regelui care a avut câte o iubită pe zi, timp de 50 de ani. S-au întâlnit soția și amanta!
okmagazine.ro
Kate Middleton, Regele Charles foto Profimedia jpg
N-o să auzim niciodată familia regală britanică rostind aceste cuvinte. Cei 7 termeni interziși la Palat
okmagazine.ro
GettyImages 569189083 jpg
Drama ascunsă a lui Liv Tyler, cunoscută pentru rolul elfei Arwen din „Stăpânul inelelor‟. Și-a dat singură seama cine este tatăl ei
clickpentrufemei.ro
07d03212 95d2 4d54 bef5 7a07a6b26b40 webp
John Franklin, povestea exploratorului care a murit în mod misterios în ghețurile Canadei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce refuză să mănânce Leonard Doroftei de pe masa de Paște?! La ce preparat delicios a spus „pas”? „Cel mai bun miel e porcul”
image
Un turist bulgar compară România cu Bulgaria. Orașul care l-a impresionat: „foarte bine organizat, cu arhitectură frumoasă, străzi curate”

OK! Magazine

image
N-o să auzim niciodată familia regală britanică rostind aceste cuvinte. Cei 7 termeni interziși la Palat

Click! Pentru femei

image
Cum se sărbătorește Paștele în lume prin tradiții spectaculoase

Click! Sănătate

image
Poți găsi iepurașul ascuns în 7 secunde?