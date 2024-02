Satul francez care a votat pentru interzicerea navigării pe net folosind mobilul în spaţiul public

De săptămâna trecută, imaginea unui smartphone tăiat de o linie roșie servește drept avertisment în locurile publice dintr-un sat francez care a votat pentru interzicerea navigării pe web folosind telefonul mobil în public, informează The Guardian.

Smartphone-urile și timpul petrecut în fața ecranului devin din ce în ce mai mult o problemă politică în Franța. Emmanuel Macron a declarat luna trecută că va consulta experți științifici pentru a „determina cea mai bună utilizare a telefoanelor mobile” pentru copiii mici, sugerând că ar putea exista interdicții sau restricții. În acest context, Seine-Port, în zona Seine-et-Marne, la sud de Paris, cu o populație de mai puțin de 2.000 de locuitori, a votat „da”, la sfârșitul săptămânii trecute, în cadrul unui referendum, pentru a restricționa utilizarea smartphone-urilor în public, interzicând adulților și copiilor să deruleze pe dispozitivele lor în timp ce merg pe stradă, stau în parc, se află în magazine, cafenele sau mănâncă în restaurante și în timp ce părinții își așteaptă copiii în fața școlii. Cei care ar putea verifica harta telefonului pentru a găsi o adresă sunt încurajați să ceară indicații.

Satul a aprobat, de asemenea, un set de recomandări pentru familii cu privire la utilizarea smartphone-ului de către copii. În cazul în care părinții adolescenților semnează un acord scris că nu-i vor oferi copilului lor un smartphone înainte de vârsta de 15 ani, primăria va pune la dispoziția copilului un telefon de modă veche, doar pentru apeluri.

În total, au votat 277 de persoane, aproximativ 20% din numărul total de alegători, 54% dintre aceștia fiind în favoarea cartei. Primarul oraşului, Vincent Paul-Petit, va redacta un decret municipal privind utilizarea smartphone-urilor, primul de acest fel din Franța. Este adevărat că acesta nu este aplicabil, în sensul că poliţia nu poate amenda persoanele care aleg să nu respecte decretul, dar primarul îl consideră o încurajare pentru limitarea utilizării telefonului. Comercianții sunt îndemnați să pună autocolante în vitrine și să le ceară oamenilor să nu mai stea cu nasul în mobil.

În Seine-Port, opiniile sunt împărţite, în funcţie de generaţie

Primarul Paul-Petit este convins că măsura este mai mult decât binevenită pentru „protejarea spaţiilor publice de invazia smartphone-urilor”. „Vreau să protejez spațiile publice de invazia smartphone-urilor. (...) Nu este vorba de interzicerea tuturor telefoanelor, ci de a propune ca oamenii să se abțină de la a scoate smartphone-urile pentru a derula rețelele de socializare, a juca un joc sau a viziona videoclipuri în spațiile publice, pe care dorim să le păstrăm pentru viața socială. (...) Vom încuraja un brutar sau un măcelar să nu servească pe cineva care intră derulând pe telefon: dacă are o conversație pe telefon, poate să o termine afară, apoi să intre și să ne salute. (...) Adolescenții care merg pe stradă au aproape toți telefonul în mână... Înțeleg că cuvântul «interdicție» poate jigni unele persoane. Dar ceea ce este important este deschiderea unei dezbateri” - a declarat primarul Paul-Petit.

„Sunt total în favoarea acestei măsuri - a declarat Ludivine, o localnică în vârstă de 34 de ani, care are doi copii, de un an și de patru ani. Unii spun că este un atac la libertăți, dar eu nu cred că este așa. Este vorba despre conștientizarea impactului telefoanelor în viața noastră. Copilul meu de un an nu are acces la mobil. Cel de patru ani nu are voie în timpul unei zile de școală; i se permite doar pentru un scurt moment, când cel mic doarme. O mulțime de copii și adulți sunt intoxicați de ecrane - chiar și bebelușii din cărucioare derulează telefoane. Este vorba de a înlocui acest lucru cu mai mult contact uman. Înainte de a avea copii, televizorul meu era mereu pornit în fundal; acum nu-l mai pornesc niciodată."

În barul din sat, managerul restaurantului, Angélique da Silva, a declarat că este puțin probabil ca ea să le ceară clienților aşa ceva, deşi a înţeles care este scopul. „Este o idee interesantă pentru copii. Dar generația tânără nu este de acord cu acest lucru, deoarece, dacă le iei telefonul, nu mai au nimic. Ei au crescut cu un telefon în mână, nu ca generația noastră” - a spus ea.

Noémie, psiholog, a fost în favoarea limitării scroll-ului. Ea a spus: „Recent, într-o sală de așteptare, am adus cărți și păpuși pentru ca fiica mea să se joace cu ele și toată lumea m-a felicitat că nu era pe un telefon mobil”.

Merry Landouzy, lucrător de sprijin școlar pentru copiii cu dizabilități, care are gemeni de 10 ani, nu votase. „Fie că ne place, fie că nu, telefoanele mobile fac parte din viața acestei generații... În cele din urmă, dacă le oferim copiilor activități distractive, în special afară, ei nu vor dori să stea pe pe telefoane. Este vorba despre ce activități alternative putem oferi”.

Tinerii din sat s-au plâns că nu există suficiente facilități pentru adolescenți, care nu prea au altceva pentru a se distra decât telefoanele lor. Primarul a promis un club de film, schimburi de cărți și facilități pentru sport.

„Nu prea mai sunt multe de făcut aici... Dacă interzici telefoanele, ar trebui să pui la punct structuri reale pentru petrecerea timpului liber, sport și jocuri pentru tineri”, a declarat Nawel Deciron, 21 de ani, student la istorie și profesor stagiar.

Adrien, în vârstă de 17 ani, un elev de liceu care vrea să devină actor, a declarat: „Nu am fost niciodată în stare să mă uit la televizor. Smartphone-urile sunt o parte atât de importantă a vieții noastre, încât nu cred că este posibil să le restricționăm pe străzi”. El spune că are telefon de la vârsta de 11 ani, ascultă muzică pe el pe stradă, îl folosește la școală și folosește GPS-ul pentru a-și găsi drumul.

„Este o chestie de generație - a declarat Jean-Luc Rodier, proaspăt pensionar, care a votat în favoarea restricțiilor. Sunt speriat de inteligența artificială, ChatGPT... Nu sunt în general în favoarea interdicțiilor, dar este vorba de a trage un semnal de alarmă cu privire la utilizarea telefonului”.

Fiul său, Gabriel, în vârstă de 20 de ani, lucrător poștal, a fost împotrivă. „Petrec cinci ore pe zi pe telefon, ceea ce mi se pare rezonabil. De asemenea, citesc cărți adecvate. Dar îmi place să caut lucruri pe telefon pe stradă. Nu poți interzice cunoașterea la îndemână”.