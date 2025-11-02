search
Video Povestea predicatorului care a vrut să convertească leii la creștinism, precum profetul Daniel: „Veniți, mușcați-mă!” Bestiile nu au fost impresionate de credința lui

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Luni, 3 noiembrie, se împlinesc 21 de ani de la unul dintre cele mai bizare incidente dintr-o grădină zoologică: Chen Chung-ho a pătruns în țarcul leilor de la Grădina Zoologică din Taipei, China, încercând să le predice din Evanghelie și sperând să-i convertească la creștinism.

Chen Chung-ho, în fața celor doi lei/FOTO: Captură video Youtube
Chen Chung-ho, în fața celor doi lei/FOTO: Captură video Youtube

Întâmplarea a avut loc pe 3 noiembrie 2004. Când bărbatul s-a apropiat de cei doi lei africani, mulți dintre vizitatori credeau că totul face parte dintr-un spectacol, în timp ce alții considerau că ar fi un angajat instruit care avea acces la cușca animalelor, scrie Daily Mail.

Cu toate acestea, când Chen s-a apropiat de lei, toată lumea și-a dat seama că pericolul era iminent.

Înarmat cu o Biblie, avea un singur scop – să predice evanghelia și să „convertească” leii pe la creștinism. Martorii au spus că a strigat „Iisus vă va salva” în timp ce se afla în fața animalelor.

Cum a supraviețuit bărbatul în fața felinelor

Leii, care stăteau sub un copac, s-au ridicat și s-au apropiat de bărbat. La fel ca și oamenii din grădină, și ei păreau inițial confuzi. Chen chiar îi provoca, spunând: „Veniți, mușcați-mă!”

Apoi și-a dat jos jacheta și a fluturat-o. Cu un răget, unul dintre lei, un mascul cu o coamă imensă, s-a năpustit asupra lui și i-a smuls Biblia din mână.

La câteva secunde, l-a atacat din nou și i-a mușcat brațul drept. Bărbatul, realizând gravitatea situației, a încercat să se retragă pe o stâncă din apropiere, ridicând brațele într-o poziție de predare.

Însă leul furios a atacat din nou și i-a sfâșiat brațul drept. Chen a rămas fără scăpare, urlând de durere.

Așezat pe stânci, s-a aflat față în față cu bestia de 136 kg, care l-a atacat din nou, mârâind din ce în ce mai amenințător. După ce a fost mușcat de câteva ori, Chen a rămas ținându-și piciorul rănit. Se crede că era atât de drogat încât nu a încercat să scape.

Haosul a cuprins grădina zoologică, oamenii strigând, iar personalul a alergat să-i salveze viața.

Oficialii au decis să tranchilizeze animalele, dar erau preocupați că Chen ar putea încerca să le atace. Deși au luat în considerare tranchilizarea lui, și-au dat seama că nu aveau doza potrivită pentru oameni.

În final, au tras cu darduri tranchilizante asupra leului mascul. Când alte darduri au ratat ținta, s-a decis folosirea unui furtun cu apă pentru a-i îndepărta. Puțin mai târziu, un alt dard a lovit leul masculin, care a fugit în cușcă.

Femela s-a năpustit apoi asupra lui Chen, oferind oficialilor doar câteva secunde pentru a-i salva viața. În final, au folosit furtunul cu apă. Ambele animale au fost nevătămate.

Rapoartele au sugerat că Chen ar fi avut probleme psihice

Conform rapoartelor locale, leii fuseseră hrăniți mai devreme în ziua respectivă. Dacă nu, Chen ar fi putut fi rănit grav sau chiar ucis.

Bărbatul a fost scos în siguranță și dus la spital, fiind grav rănit la braț și picior. Cu toate acestea, Chen a supraviețuit.

Un veterinar, prezent la fața locului, a spus: „Am fost puțin șocat. Eram cu toții uimiți de ce ar face cineva așa ceva. Toți eram stresați pentru că orice s-ar fi putut întâmpla în orice moment.”

Poliția l-a identificat ulterior pe Chen ca fiind un creștin devotat, iar rapoartele au sugerat că ar fi avut probleme psihice.

„Daniel în Bârlogul Leilor” (1872), de Briton Rivière/FOTO: Wikipedia
„Daniel în Bârlogul Leilor” (1872), de Briton Rivière/FOTO: Wikipedia

Se credea că a încercat să recreeze povestea biblică a lui Daniel în groapa leilor, din Cartea lui Daniel, Vechiul Testament. Daniel a fost aruncat într-o groapă cu lei după ce a refuzat să se închine regelui Darius, însă a supraviețuit prin intervenția lui Dumnezeu.

Acțiunea lui Chen a atras atenția mondială, deoarece semăna cu această poveste. Mulți au remarcat însă că supraviețuirea sa a fost mai degrabă noroc decât un miracol.

Poliția a dezvăluit ulterior că Chen era alcoolic și dependent de amfetamine, suferind și de iluzii.

Într-un interviu, Chen a spus: „Eram drogat și beam excesiv în fiecare zi. Și dacă mă întrebi ce gândeam, aș spune că mă gândeam la lucruri nerealiste. Nu știam ce făceam.”

Remarcabil, nu i s-au făcut plângeri penale, autoritățile recunoscând că avea nevoie de ajutor. A fost trimis la un centru de reabilitare, unde a reușit să se lase de droguri.

