Genialul Teddy. Un copil a învățat să citească singur la 2 ani și 4 luni și este membru Mensa VIDEO

Un copil, care a împlinit recent vârsta de patru ani, a devenit cel mai tânăr membru Mensa din Marea Britanie. Teddy Hobbs a reușit să intre în această organizație internațională pentru „elita” intelectuală la doar trei ani și nouă luni, după ce a demonstrat că poate să citească fluent și să numere până la 100 în șapte limbi, relatează The Independent.

Copilul minune din Portishead, Somerset, Anglia, poate deja să numere până la 100 în șase limbi non-native, inclusiv mandarină, galeză, franceză, spaniolă și germană.

Teddy Hobbs a învățat singur să citească la doar doi ani și patru luni, iar în prezent poate să citească chiar și cărțile cu Harry Potter, atunci când părinții îi permit.

Copilul a fost admis la Mensa, o organizație internațională a oamenilor cu un IQ mult peste medie, la sfârșitul anului trecut, după ce a finalizat un test IQ la care a obținut 139 de puncte din 160. Părinții săi au fost șocați fiindcă nu știau că micuțul Teddy este chiar atât de inteligent.

Beth Hobbs, în vârstă de 31 de ani, și soțul ei, pe numele său Will, în vârstă de 41 de ani, au afirmat că nu s-au așteptat niciodată ca Theodore, care preferă să fie cunoscut sub numele de „Teddy", să intre în grup. În plus, părinții copilului susțin că nu au plănuit niciodată să ceară statutul de membru.

„Ca să fiu sinceră, este o întâmplare totală că a intrat în Mensa. Nu ne-am propus niciodată să-l înscriem și chiar și atunci când l-am evaluat, am făcut asta ca să ne dăm seama ce poate și să știm ce facem mai târziu cu școala”, a declarat mama copilului, Beth Hobbs.

A învățat singur să citească

În plus, mama acestuia susține că geniul lui Teddy este o binecuvântare, dar și un blestem, fiindcă el arată puțin interes față de unele lucruri mai „normale” pentru un copil, precum ar fi jocurile și desenele animate.

„Când am născut-o pe fiica noastră, i-am cumpărat lui Teddy o tabletă, ca să ne putem concentra asupra fetiței, dar el nu a fost niciodată foarte interesat să joace jocuri sau altceva. În schimb, îi place să folosească aplicații pentru a încerca să învețe să numere până la 100 în limbi străine. Asta înseamnă distracție pentru el”, a mai adăugat Beth Hobbs.

Părinții susțin că încearcă să-l învețe să fie „modest”, luând în considerare geniul său, pentru a-l împiedica să dezvolte orice tip de „complex de superioritate”.

Cu toate acestea, pentru moment, copilul se pare că nu este conștient de abilitățile sale.

„Prietenii lui abia recunosc câteva litere ale alfabetului, în timp ce el citește Harry Potter”.

„A învățat singur să citească și când l-am dus la grădiniță am spus asta, dar educatoarele nu m-au crezut. În ziua aceea au chemat un profesor ca să vorbească cu el, apoi m-au sunat și mi-au spus că am avut dreptate, că a învățat să citească singur”, a declarat mama acestuia, Beth Hobbs.

„Alegem cărți mai potrivite pentru vârsta lui, nu prea îl lăsăm să citească Harry Potter, dar el a ajuns la stadiul în care poate citi orice fel de carte... Înțelege foarte multe lucruri... Știe că este război în Ucraina și a făcut imediat legătura cu steagurile pe care le vede peste tot... Vrea să devină medic într-o zi, pentru că îi place să se joace împreună cu prietenii de-a doctorii la grădiniță”, a mai precizat aceasta.