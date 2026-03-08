search
Femeile care au schimbat lumea cu invențiile lor: 20 de povești fascinante din spatele ideilor care ne-au îmbunătățit viața

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

De-a lungul ultimelor două secole, femeile au contribuit decisiv la dezvoltarea unor obiecte și tehnologii pe care oamenii le folosesc zilnic, de multe ori fără să știe cine se află în spatele lor. De la electrocasnice și echipamente de siguranță până la descoperiri medicale și inovații în informatică, numeroase realizări aparțin unor inventatoare care au schimbat lumea.

O vestă antiglonț uriașă a fost amplasată pe statuia Prințesei Olga, din Kiev. FOTO Instagram
O vestă antiglonț uriașă a fost amplasată pe statuia Prințesei Olga, din Kiev. FOTO Instagram

 Business Insider a prezentat 20 de invenții care arată cât de mult au influențat femeile progresul tehnologic, științific și social, chiar și în perioade în care accesul lor la educație și recunoaștere era limitat.

Invenții care au salvat vieți

Plutele de salvare pliabile (Maria Beasley)

Au revoluționat siguranța călătoriilor transatlantice. Plutele ei ocupau mai puțin spațiu decât bărcile tradiționale din lemn (precum cele de pe Titanic). Fiecare plută putea transporta 47 de persoane și a introdus ideea balustradelor de protecție. Deși s-a spus că ar fi fost folosite pe Titanic, istoricii afirmă că, dacă acele bărci pliabile erau bazate pe designul lui Beasley, ceva a funcționat greșit, deoarece doar două au fost lansate înainte de scufundare.  

Tratamente pentru leucemie și transplanturi (Gertrude Elion)

Alături de George Hitchings, Elion a revoluționat crearea medicamentelor, dezvoltând primele tratamente eficiente pentru leucemie, herpes și SIDA. De asemenea, a descoperit azatioprina, medicamentul care a făcut posibile transplanturile de organe prin suprimarea sistemului imunitar.  

Pielea pulverizată / Spray-on skin (Fiona Wood)

În anii '90, chirurgul Fiona Wood a revoluționat tratamentul pentru arsuri grave, creând o soluție de celule cutanate care se pulverizează direct pe pacient. Tehnologia a salvat numeroase victime ale atacului terorist din Bali din 2002.  

Scara de incendiu exterioară (Anna Connelly)

Odată cu ridicarea clădirilor cu mai multe etaje și creșterea numărului de decese în incendii, Anna Connelly a propus ideea scărilor de incendiu exterioare în 1887. Invenția permitea oamenilor să treacă de la o clădire la alta sau să coboare pe o scară de oțel. De asemenea, platformele erau utile pompierilor pentru a-și ridica echipamentul pe exteriorul clădirilor.  

Inovații care au transformat știința și tehnologia

Acvariul din sticlă (Jeanne Villepreux-Power)

Jeanne Villepreux-Power, naturalistă franceză, a realizat în 1832 primul acvariu din sticlă, instrument care a revoluționat studiul organismelor marine, permițând observarea directă a lor sub apă.

Fibra Kevlar (Stephanie Kwolek)

 Stephanie Kwolek, cercetătoare la DuPont, a descoperit în 1965 fibra Kevlar, de cinci ori mai rezistentă decât oțelul, folosită astăzi în veste antiglonț și echipamente militare. În 2025, spre exemplu, pe fondul transformărilor profunde ale câmpului de luptă din Ucraina, unde dronele și artileria au devenit principalele amenințări, un ofițer ucrainean a conceput un costum de protecție inovator, menit să reducă vulnerabilitatea soldaților expuși atacurilor aeriene. Este vorba despre o salopetă tactică completă, realizată din Kevlar și alte materiale absorbante de șoc, destinată protecției împotriva schijelor și a explozibililor lansați din drone.  

Tehnologiile Caller ID și Call Waiting (Shirley Ann Jackson)

Cercetările ei în fizică teoretică au pus bazele tehnologiilor pentru identificarea apelantului și apelul în așteptare. În 2016, a primit Medalia Națională pentru Știință de la președintele Barack Obama.

Limbajul de programare COBOL (Grace Murray Hopper)

Grace Hopper, contraamiral în Marina SUA și pionier al informaticii, a creat în 1959 unul dintre primele limbaje de programare accesibile mediului de afaceri: COBOL.  În anii '70 era cel mai folosit limbaj de programare din lume.

Sticla antireflex (Katharine Burr Blodgett)

Prima femeie cu doctorat în fizică de la Cambridge, Blodgett a inventat straturile antireflex pentru ochelari și lentile cinematografice, esențiale astăzi pentru ochelari, camere foto și telescoape. În al Doilea Război Mondial, a îmbunătățit ecranele pentru a proteja soldații de expunerea la fumul toxic.

Invenții care au schimbat viața de zi cu zi

Aparatul de făcut înghețată (Nancy Johnson)

În 1843, Nancy Johnson a creat primul aparat de înghețată cu manivelă. Dispozitivul era format dintr-o găleată exterioară din lemn, un cilindru interior din tablă și o paletă conectată la o manivelă. Trebuia să umpli găleata exterioară cu gheață zdrobită, cilindrul interior cu amestecul de înghețată și să rotești manual manivela pentru a omogeniza amestecul în timp ce gheața îl răcea. Brevetul ei a fost aprobat în septembrie 1843, cu aproape 100 de ani înainte de inventarea congelatoarelor moderne.

Masa de călcat modernă (Sarah Boone)

Inventată de o croitoreasă afro-americană din secolul al XIX-lea, masa de călcat a revoluționat treburile casnice. A regândit complet designul masei pentru a permite călcarea eficientă a mânecilor și a hainelor complexe. Înainte, hainele erau călcate pe o scândură de lemn așezată pe două scaune. Boone a creat o masă îngustă care putea fi introdusă în interiorul mânecilor pentru a obține o călcare uniformă. 

Mașina de spălat vase (Josephine Cochrane):

 O femeie bogată care își dorea o mașină care să spele vasele „mai repede decât servitorii ei”, Cochrane a inventat prima mașină de spălat vase de succes comercial în anii 1880. 

Punga de hârtie cu fund plat (Margaret Knight):

Angajată într-o fabrică de bumbac, Knight a inventat în 1868 o mașină care crea pungi de hârtie cu fund plat. Un coleg a încercat să-i fure ideea și să o breveteze, dar Knight l-a dat în judecată și a câștigat procesul după o lungă luptă legală.

Coșul de gunoi cu pedală și rafturile frigiderului (Lillian Gilbreth)

Inginer și psiholog industrial, Gilbreth a proiectat zeci de obiecte care îmbunătățesc viața de zi cu zi, inclusiv coșul de gunoi cu pedală, rafturile de pe ușa frigiderului și deschizătorul de conserve modern. Ea și soțul ei au avut 12 copii, viața lor inspirând cartea „Cu duzina e mai ieftin”.

Ștergătoarele de parbriz (Mary Anderson)

Ideea i-a venit în 1902, în timpul unei vizite la New York, într-o zi cu ninsori abundente. Observând că vatmanul trebuia să oprească mereu tramvaiul pentru a curăța manual geamul, a proiectat un dispozitiv de curățare a ferestrelor.

Invenții născute din observație sau întâmplare

Biscuiții cu fulgi de ciocolată (Ruth Wakefield)

În 1930, în timp ce cocea biscuiți la hanul ei, Wakefield a realizat că nu mai are ciocolată de menaj și a tăiat bucățele dintr-o tabletă de ciocolată Nestlé, crezând că se va topi în aluat. Ciocolata a rămas întreagă, născându-se astfel celebrul „chocolate-chip cookie”.  

Jocul Monopoly (Elizabeth Magie)

În 1904, Magie a inventat „The Landlord’s Game” pentru a preda lecții despre pericolele acumulării excesive de bogăție și capitalismul necontrolat. Treizeci de ani mai târziu, un vânzător șomer, Charles Darrow, a vândut o copie a jocului către Parker Brothers și s-a îmbogățit, în timp ce Magie și-a vândut brevetul pentru doar 500 de dolari.  

Repelentul pentru rechini (Julia Child)

Înainte de a deveni o celebră maestră bucătar, Julia Child a lucrat pentru Office of Strategic Services (OSS), agenția de spionaj care a precedat CIA. Acolo, ea a contribuit la dezvoltarea unui repelent pentru rechini și a facilitat comunicarea documentelor strict secrete între oficialii americani.  

Siguranță și protecție în spațiul domestic

Scutecele impermeabile (Marion Donovan)

În 1946, a creat prima protecție impermeabilă pentru scutece folosind pânză de parașută din nailon. Deși scutecele de unică folosință inventate de ea ulterior nu au avut succes imediat, ideea a fost preluată un deceniu mai târziu de creatorul brandului Pampers.  

Sistemul de securitate pentru locuințe (Marie Van Brittan Brown)

Asistentă medicală în Queens, New York, Brown a creat primul sistem de securitate domestică în anii '60, ca răspuns la rata criminalității din cartierul său. Sistemul includea o cameră video și monitorizare, fiind brevetat în 1969.  


