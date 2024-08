În ultimii doi ani, s-a întâmplat ceva absolut inimaginabil pe piața cărților de bucate. Au apărut cărți întregi scrise de AI. Autori adevăraţi de reţete au reacţii diferite. În timp ce unii se întreabă cum poate AI să facă o „mâncare delicioasă” fără să fi gustat vreodată una, alţii încearcă să profite, îmbunăţind procesul de generare de reţete.

În doar puţin mai mult de o săptămână, între 2 și 14 decembrie 2023, Teresa J. Blair a reușit să publice patru cărți de bucate, dar nu a apucat să se bucure prea mult de succesul ei, pentru că pe piaţă a apărut o rivală. Astfel, Lillian D. Stewart a publicat cinci cărți de rețete despre paste, alimente pentru gută, alimente cu lecitină, alimente mediteraneene și dieta dash.

Teresa J. Blair a scris despre conserve și păstrarea conservelor, dieta mediteraneană și rețete antiinflamatorii. Dar nu s-a prezentat la nicio lansare de carte şi nu a dat nici autografe sau interviuri. Asta pentru că Teresa, de fapt, nu este o persoană reală, ci un AI.

În 2023, Joanne Lee Molinaro a observat că cineva a copiat aproape integral una dintre cărţile sale de bucate. Scrisă de o anume Rachael Issy, această carte de bucate vegane coreene avea o copertă atât de asemănătoare, încât putea chiar să înșele cititorii.

„Știam că inteligența artificială poate fi folosită și pentru a exploata munca altora, că utilitatea sa crescândă amenință gândirea și munca umană. Dar nu mi-a trecut niciodată prin cap că ChatGPT ar putea să mă lovească aşa de tare. Și... a durut rău”, a scris Joanne Lee Molinaro.

Numeroșii urmăritori ai lui Joanne Lee Molinaro i-au confirmat că această carte de bucate presupus vegană conținea rețete cu ouă și lactate și chiar, la un moment dat, sugera... pui. Pentru a evita ca fanii săi să creadă că ea ar fi scris cartea cu erori, a amenințat Amazonul cu procese în instanţă, iar adepții ei au bombardat pagina unde era postată la vânzare cartea cu recenzii negative, până când aceasta a fost ştearsă.

„Nu faceți nicio greșeală”, a scris Molinaro despre această experiență. „IA va prospera pe un teren în care productivitatea și marjele de profit sunt mai importante decât creativitatea și echitatea”.

Ar putea fi reţetele AI cu adevărat gustul viitorului?

Există însă şi oameni care lucrează la valorificarea inteligenței artificiale pentru scrierea reţetelor pentru diferite preparate. Unul dintre aceștia este Paolo Rosson, autorul cărții „The AI Cookbook”. Subintitulată amenințător „A Taste of the Future” (Gustul viitorului”), cartea lui Rosson, lansată în 2022, a fost un experiment în care i-a cerut programului GPT-3 să producă rețete AI.

Apoi, după cum povesteşte, Paolo Rosson a corectat unele dintre cele mai flagrante greșeli din rețete - de exemplu, una dintre rețete necesita două kilograme de unt - dar a lăsat programul să facă cea mai mare parte a muncii. Iar ultimul pas a fost să testeze personal reţetele generate de AI.

„Gătesc unul dintre bizarele «feluri de mâncare fusion» din carte, trecând pe lângă «sushi cu plăcintă ciobănească» și «lasagna thailandeză cu curry verde» pentru a ajunge la «curry cu currywurst din Sri Lanka».

Am ales acest fel de mâncare pentru că, la fel ca o mulțime de reţete AI, mă face să simt o uşoară greaţă. Bănuiesc că atunci când o voi servi familiei mele, aceasta va comanda mâncare la pachet sau va merge la bar. Dar, în mod miraculos, felul de mâncare funcționează”, a spus Paolo Rosson.

Cu toate acestea, el pune punctul pe i: pentru că nu a gustat niciodată mâncarea, inteligența artificială nu are nicio idee dacă ceea ce sugerează va fi gustos sau nu.

„Un AI nu a gătit și testat șase rețete și nu le-a comparat înainte de a veni cu a sa”, confirmă şi Rukmini Iyer, scriitoare de bestselleruri culinare.

Reţete derutante şi pline de greşeli

„După ce am cumpărat două dintre capodoperele Teresei J. Blair, sunt nerăbdător să văd interiorul unei cărți pur AI. Din păcate, nu există nicio fotografie, doar o listă simplă cu sute de rețete. Descopăr că «The Ultimate Crockpot Cookbook for Beginners» este o carte de bucate neconvențională, în sensul că 99% dintre rețete sunt pentru mojito. Fac una dintre cele 100 de rețete oferite, numită Gimme My Mojito! Deși formatul este un pic ciudat: «Ingrediente5: „3 crenguțe de mentă proaspătă». Mai târziu, am descoperit că fiecare cuvânt este copiat din această rețetă de mojito. Pentru că nu poți proteja o formulă prin drepturi de autor, dar poți proteja formularea specifică a unei rețete”, spune şi Ryan Abbott, autorul cărții „The Reasonable Robot: Artificial Intelligence and the Law.

„M-am simțit și mai bine cu The Ultimate Anti-Inflammatory Cookbook for Beginners a Teresei. Aici îmi amintesc de ce există corectori. Ceva în procesarea AI pentru această carte s-a opus cuvântului «and», transformându-l în &. Acest lucru duce involuntar la fraze precum «h&ful cori&der» și «using an immersion blender or even by h&».

Tocănița japoneză pe care am încercat-o - care nu este, evident, antiinflamatoare, ca toate celelalte rețete - este una dintre cele mai dezgustătoare mese pe care le-am mâncat vreodată. Chiar dacă ignorăm instrucțiunile aiuritoare - «Presară puțin din combinația de ardei iute, ghimbir, usturoi și susan între fiecare strat»; «Lasă să fiarbă la foc mic timp de două minute după ce dă în clocot înainte de a-l întoarce» - totul este o mizerie moale și calcaroasă. Copiii mei abia îl ating și pot vedea trădarea în ochii lor. Mulțumesc, Teresa!”, şi-a descris Ryan Abbott experienţa cu reţetele generate de AI.

Deși rețetele AI pot fi îngrozitoare, asta nu îi va împiedica pe unii să câștige bani rapid. Aceste cărți de bucate pot urca în clasamentul Amazon, deoarece recenziile sunt scrise tot de AI, o tendință din ce în ce mai răspândită online. (Teresa a fost recenzată doar de două ori - recenzia este exact aceeași, în ciuda faptului că a fost scrisă pentru două cărți diferite, și a fost în mod clar scrisă tot de AI).

Puteți găsi rețete cu inteligență artificială aiuritoare și pe YouTube. Canalul SuperRecipess are 1,19 milioane de abonați, în ciuda faptului că este realizat de AI și în ciuda faptului că videoclipurile sale se numesc în felul următor: „Nu am mai cumpărat niciodată înghețată, o fac doar așa acum” și „Această rețetă a surprins pe toată lumea, pentru cât de ușor și delicios poate fi micul dejun!”