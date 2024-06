Cum gândesc tinerii între 13 și 24 de ani. Concluzii surprinzătoare ale unui studiu privind Generația Z

Zilnic, Generația Z (cei născuți după 1997) navighează prin meme-uri, fotografii, rețele de socializare, chat-uri cu prietenii lor, clipuri, influenceri, articole dintr-o sumedenie de surse de pe internet. Dar cum se raportează ei la acest conținut digital pentru a discrimina ce e important, util sau adevărat?

În ultimii doi ani, cercetătorii de la Jigsaw, o filială Google axată pe politica și polarizarea online, au studiat modul în care generația Z consumă și metabolizează ceea ce văd online.

„În decurs de o săptămână de cercetare efectivă, am renunțat la termenul de alfabetizare informațională”, spune Yasmin Green, CEO-ul Jigsaw. Generația Z „nu se află într-o călătorie liniară (întrebare - căutare web-informație/conținut - verificarea credibilității - răspuns -n.red) pentru a evalua veridicitatea a orice. În schimb, ei sunt angajați în ceea ce cercetătorii numesc „sensibilitate informațională”, o practică „informată social” care se bazează pe „euristica populară a credibilității”, o abordare bazată pe dialog, experiențe și explorare. Cu alte cuvinte, cei din Generația Z știu să facă diferența între știri solide și meme-uri generate de AI. Doar că nu le pasă.

Mentalitatea digitală a Generației Z este foarte diferită de cea a generațiilor anterioare, care se străduiesc din greu să verifice informațiile și să citeze surse. Generația Z nu pune preț pe asta și nu se consumă în această privință, citind eventual doar titlul înainte să înceapă să răsfoiască comentariile pentru a afla ce părere au ceilalți.

Ei nu vor să aibă de-a face cu lucruri care i-ar putea obliga să gândească prea mult sau care i-ar putea supăra emoțional. Jigsaw a descoperit că, în măsura în care au un scop, acesta este să afle ce trebuie să știe pentru a rămâne cool și informați în grupurile sociale importante pentru ei.

Cum se deosebește Generația Z de alte generații

„Vechea gardă spune ceva de genul: «Da, dar trebuie să îți pese în cele din urmă de adevăr», explică Green. „Generația Z este la modul: «Poți să-mi spui adevărul tău și ce crezi tu că este important». Astfel că, în ceea ce îi privește, relevanța unei afirmații nu este dată atât de vreun standard de autoritate, cât de semnalele sociale primite de la cei de aceeași vârstă.

Cercetarea Jigsaw nu a făcut neapărat niște sondaje semnificative statistic privind obiceiurile digitale ale Generației Z, ci a realizat interviuri în profunzime cu adolescenți și tineri adulți între 13 și 24 de ani dintr-o plajă reprezentativă a populației.

Concluzii surprinzătoare

Răspunsurile i-au luat prin surprindere. Practic, tinerii spun că pentru ei nu e nicio diferență între a folosi internetul pentru a căuta știri sau pentru interacțiune socială. Generația Z se raportează la experiența lor digitală în ceea ce cercetătorii numesc modul „timepass”, în care principalul lor interes lor este să nu se plictisească.

Pe de altă parte, dacă vor să afle răspunsul la o întrebare sau să învețe ceva nou, pot să apeleze și la un motor de căutare, însă în principal achiziționează informații noi prin intermediul feed-urilor de pe rețelele sociale, selectate de algoritmi pentru a le reflecta interesele și sursele pe care le consideră de încredere. Pe scurt, ei își creează propriile filtre pentru a procesa o avalanșă de informații digitalizate. În acest fel, doar lucrurile importante pentru ei le sunt prezentate.

Apoi, ei nu obișnuiesc să petreacă timp citind articole lungi. Nici nu le prezintă încredere cele însoțite de reclame, paywall-uri sau pop-up-uri care cer donații sau abonamente. „Dacă faci clickbait, atunci ai zero încredere în conținutul tău”, le-a spus un subiect cercetătorilor. „Or sursele de știri - chiar și CNN și The New York Times - fac clickbait. Eu dau imediat la o parte acele articole”.

Pe de altă parte, nu îi interesează sursele cu autoritate, preferând oricând experiența personală a influencerilor, pentru că este ceea ce îi face autentici pe aceștia și, în plus, vorbesc limba Generației Z.

„Generația Z va avea un influencer preferat sau un număr de influenceri cărora le vor acorda încrederea lor și apoi vor fi incredibil de loiali față de tot ceea ce spune acel influencer”, explică Beth Goldberg, director de cercetare la Jigsaw.

Importanța metabolizării în grup

Nimic din toate acestea nu înseamnă că Generația Z este mai puțin inteligentă sau sârguincioasă decât alte generații. Se pricep și ei la fel de bine să studieze ceva în profunzime. Doar că, de regulă, nu sunt dispuși să o facă.

„Ei își folosesc aceste abilități critice într-o proporție foarte mică din timpul pe care îl petrec online”, spune Goldberg. Dacă se pregătesc pentru o dispută pe care o anticipează, sau când trebuie să ia decizii importante în viață cu privire la școli sau investiții, sunt dispuși să facă această muncă stufoasă de cercetare a faptelor. „Dar, în marea majoritate a timpului, își petrec vremea în modul timepass. Nu numai că nu acordă prioritate veridicității, dar, de fapt, aceasta nu e deloc importantă pentru ei."

În cazul în care în feed-urile generației Z reușesc să se strecoare lucruri care au aparența faptelor – sfaturi despre o dietă sănătoasă, sau ce ar face Trump ca președinte, sau cine este de vină pentru invazia Rusiei în Ucraina – probabil că vor trece direct la comentarii. În parte, asta se datorează faptului că sunt foarte siguri că masa digitală va demasca rapid orice știre falsă.

„Aceștia obțin informații de încredere din chat-uri grupurilor închise sau de la urmăritori cu feed-uri private, astfel încât să fie capabili să acționeze ca parte dintr-un grup și să poată transmită semnale sociale specifice”.

În concluzie, pentru Generația Z, verificarea a ceea ce spun alții prin citirea comentarilor nu este o atitudine superficială. Este o chestiune de viață sau de moarte în plan social, scrie Business Insider.