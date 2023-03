Topul destinațiilor exotice ale românilor de Paște

Cererile pentru vacanțele exotice de Paște au debutat în toamna anului 2022 și înregistrează o creștere de circa 30% comparativ cu anii trecuți, potrivit unei firme specializate în turism.

“Românii își reiau treptat obiceiurile de achiziție ale vacanțelor și observăm revenirea la un comportament de planificare a călatoriilor pe termen mai lung, de 6, 12 luni sau chiar mai mult de un an. În cazul vacanțelor de Paște, clienții au început să solicite pachetele de călătorie încă din toamna lui 2022, odată cu deschiderea mai multor destinații din Asia, o parte din lume atât de apreciată de turiștii români. Astfel, cifrele înregistrate până în acest moment sintetizează două tendințe pozitive în cazul turiștilor români: își doresc vacanțe mult mai complexe, care îmbină mai multe destinații, orașe și plaje, circuite bogate în atracții, circuite de grup cu însoțitor, vacanțe de tip Share a trip și au o disponibilitate mai mare de investiție în călătorii luxury, experiențiale. Cumulând acești doi factori importanti ne așteptăm să încheiem anul 2023 cu o creștere a vânzărilor de aproximativ 30%,“declară Ana Maria Gherasim, Sales Manager & Business Partner Eturia.

În acest an, în topul preferințelor românilor de aș petrece sărbătorile Pascale se află : Thailanda, Malaezia, Indonezia, Singapore, dar pe lângă aceste destinații, zona Caraibelor se bucură în continuare de succes: Mexic, Cuba, Jamaica. Românii nu renunță însă nici la Insulele din Oceanul Indian, rămânând în topul preferințelor: Maldive, Seychelles, Mauritius. De remarcat este faptul că 2023 vine cu cereri și în destinații care au fost oarecum puse on hold în anii post 2019, cum ar fi: Australia și Noua Zeelanda, Argentina, dar și Antarctica. Un avantaj în cererea mare de vacanțe exotice, l-a reprezentat și în acest an vacanța de 2 săptămâni a copiilor.

Când vine vorba de prețuri acestea încep de la 1350 euro pentru un circuit Share a trip Madeira de 8 nopți, Ciudad de Mexico & peninsula Yucatan, 11 zile pot fi descoperite pentru 2990 euro de persoană. Circuitul de grup Brazilia & Argentina, 12 zile, care include zboruri, transferuri, cazare 4* cu mic dejun, tururi/diverse vizite, serviciile unui ghid local experimentat, ghizi locali și soferi, însoțitor de grup poate fi achiziționat de la 3990 euro/ persoană.

Cuba poate fi o altă destinație pentru turiștii care își doresc o experiență de grup, cu un circuit de 12 zile, cu toate serviciile mai sus amintite incluse, pentru 2990 euro/ persoană. Iar dacă relaxarea este principalul scop al acestei vacanțe, un sejur plaja Maldive este varianta ideală, iar prețul pleacă de la 2650 eur/persoană. Acesta include zbor, transferuri, cazare 10 nopți cu mic dejun, demipensiune sau all inclusive.

“Deși sunt departe de casă turiștii români care aleg să își petreacă Paștele în destinațiile exotice mai sus menționate, în funcție de destinație și de pachetul achiziționat se pot bucura de activități prin care să simtă că e sărbătoare. Astfel pot să li se pregătesc preparate tradiționale, petreceri tematice sau egg hunt pentru cei mici” declară Ana Maria Gherasim.