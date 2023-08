Pățanie de infarct pentru o familie de români în Bulgaria: „Într-o țară străină, parcă nu-mi venea să cred...“

Sfârșitul vacanței a fost de infarct pentru o familie de români care a petrecut concediul în Bulgaria. După câteva zile de relaxare la Nisipurile de Aur, la întoarcerea spre casă au primit lovitura finala. În timp ce vizitau un monument istoric, mașina le-a furată din parcare.

Nu s-au gândit nicio clipă că popasul la Cap Kaliakra pentru a vizita ruinele castelului și pentru a se bucura de peisaje îi va costa prea mult, relatează click.ro. Ziua în amiaza mare, le-a dispărut mașina din parcare. În zonă se aflau mulți turiști, dar și alte mașini. Românii au fost crezut inițial că nu văd bine, însă, într-adevăr, mașina în care se aflau toate bunurile dispăruse ca prin magie. La scurt timp și-au dat seama că atunci când au parcat au observat ceva suspect.

Citește articolul complet pe click.ro

Experiența de coșmar a unui român în Grecia: „Sunt turiști, trebuie rupți”

Cu toate că mulți dintre turiștii români se declară încântați de vacanțele petrecute în Grecia, unii dintre ei nu au avut parte de experiențe plăcute. Astfel, un român care merge în Grecia de 14 ani a povestit că a fost amendat de autoritățile elene pentru că a depășit „cu 1 metru stâlpul semaforului” care indica culoare roșie.

„Ieri veneam alături de soția mea și cei doi copii ai noștri, dinspre Thassos către Gerakini. Cu 2 km înainte de hotel, într-o intersecție semaforizată, am oprit la semafor, depășind cu 1 metru stâlpul semaforului. Evident mai erau cam 20-25 metri până în intersecție. O patrulă de la poliția traficului a pornit sirenele, o polițistă ne-a explicat în limba engleza faptul că dacă am depășit cu 1 metru stâlpul semaforului este ca și cum am trecut pe culoarea roșie, deși au fost acolo și au văzut ca am oprit și nicidecum nu am pătruns în intersecție pe culoarea roșie a semaforului.

„Am rămas șocați”

Polițistul de la volan a avut un comportament execrabil, am rămas șocați cu câtă ură a smuls plăcuțele de înmatriculare. Apoi au completat procesul verbal și amenda a fost de 700 euro, fără a ne preciza aspecte juridice obligatorii despre cum se poate contesta acest act. Amenda a fost evident acordată în mod abuziv, pe principiul «sunt turiști, trebuie rupți» aspect confirmat și de patronul hotelului la care suntem cazați și care ne-a spus faptul că deși turiștii sunt cei care aduc «banii adevărați» în bugetul Greciei, polițiștii au ordin direct de la guvern pentru a aduna banii pierduți din cauza pandemiei, nefiind interesați de alte aspecte”, a mărturisit turistul român, conform Gândul.ro.