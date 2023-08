Cât de mult costă berea, țigările sau cina în țările europene cele mai vizitate de români

Românii care călătoresc în străinătate ar trebuie să ia în calcul pe lângă contravaloarea sejurului și alte cheltuieli cum ar fi cina, prețul berii sau al țigărilor sau închirierea unei mașini.

În cele ce urmează vom prezenta prețurile din principalele state vizitate de români precum Franța, Germania, Italia, Turcia, Grecia, Spania, Bulgaria și Ungaria pe care „Adevărul” le-a extras de pe Hikersbay

FRANȚA

Prețurile medii în Franța sunt mai mari decât în România. Dacă faci cumpărături în Franța va trebui să plătească 1.81 ori mai mult pentru ea decât în România.

Utilizarea de transport public în Franța vine la un cost de: 8.40 RON (1.70 EUR) pentru un bilet într-un sens. Pretul pentru inchirierea unei masini in Franța (de ex. Volkswagen Golf sau Toyota Corolla) este 124,000 RON (25,000 EUR).

Dacă preferați taxi, amintiți-vă că prețul unui taxi în Franța depinde de mai mulți factori. Prețul de pornire taxi este de aproximativ: 13 RON (2.60 EUR). Pentru 1

Prețurile la produsele alimentare în supermarket-urile sunt mai mari decât în România, inclusiv în cazul unei sticle de bere care costă 13 RON (2.50 EUR)

În Franța, o masă tipică de fast-food costă: 49 RON (10.00 EUR) pentru un McMeal la McDonalds sau BurgerKing (sau o mâncare combo similară) și 15 RON (3.00 EUR) pentru un hamburger de brânză. Pentru iubitorii de cafea: cappuccino cafea 14 RON (2.90 EUR) și espresso 10 RON (2.00 EUR).

Țigările sunt mai scumpe în Franța decât în România. Costul mediu al unui pachet de țigări locale este de 40 RON (8.00 EUR). Pentru branduri mai renumite, ar fi: Davidoff, Gauloises, Kent va trebui să plătească aproximativ 49 RON (10.00 EUR).

Prețul mediu de alcool în Franța este mai mare decât în România. De exemplu, whisky-ului este mai scump în Franța, o sticlă costând în medie 90 RON (18 EUR).

GERMANIA

Prețurile medii în Germania sunt mai mari decât în România. Dacă faci cumpărături în Germania va trebui să plătești 1.65 ori mai mult pentru decât în România.

Utilizarea de transport public în Germania vine la un cost de: 14 RON (2.90 EUR) pentru un bilet într-un sens. Pretul pentru inchirierea unei mașini în Germania (de ex. Volkswagen Golf sau Toyota Corolla) este 126,000 RON (25,000 EUR). Dacă preferați taxi, amintiți-vă că prețul unui taxi în Germania depinde de mai mulți factori. Prețul de pornire taxi este de aproximativ: 17 RON (3.50 EUR). Pentru 1 km plimbare în Germania va trebui să plătească despre: 9.90 RON (2.00 EUR).

Prețurile la produsele alimentare în supermarket-urile sunt mai mari decât în România, o sticlă de bere de la un brand cunoscut costând 7.10 RON (1.40 EUR)

În Germania, o masă tipică de fast-food costă: 45 RON (9.00 EUR) pentru un McMeal la McDonalds sau BurgerKing (sau o mâncare combo similară) și 13 RON (2.70 EUR) pentru un hamburger de brânză.

Pentru iubitorii de cafea: cappuccino cafea 15 RON (3.10 EUR) și espresso 11 RON (2.10 EUR).

Țigările sunt mai scumpe în Germania decât în România. Costul mediu al unui pachet de țigări locale este de 30 RON (6.00 EUR). Pentru branduri mai renumite, ar fi: Kent, L&M, Dunhill va trebui să plătească aproximativ 37 RON (7.50 EUR).

Prețul mediu de alcool în Germania este mai mare decât în România. De exemplu, whisky-ului este mai scump în Germania și costul despre: 74 RON (15 EUR).

Spania

Prețurile medii în Spania sunt mai mari decât în România. Dacă faci cumpărături în Spania va trebui să plătești de 1.35 ori mai mult decât în România.

Utilizarea de transport public în Spania vine la un cost de: 7.20 RON (1.50 EUR) pentru un bilet într-un sens. Pretul pentru inchirierea unei masini in Spania (de ex. Volkswagen Golf sau Toyota Corolla) este 115,000 RON (23,000 EUR). Dacă preferați taxi, amintiți-vă că prețul unui taxi în Spania depinde de mai mulți factori. Prețul de pornire taxi este de aproximativ: 17 RON (3.50 EUR). Pentru 1 km plimbare în Spania va trebui să plătească despre: 5.60 RON (1.10 EUR).

Prețurile la produsele alimentare în supermarket-urile sunt mai mari decât în România, o sticlă de bere de la un brand cunoscut costând 7.80 RON (1.60 EUR)

În Spania, o masă tipică de fast-food costă: 40 RON (8.00 EUR) pentru un McMeal la McDonalds sau BurgerKing (sau o mâncare combo similară) și 12 RON (2.40 EUR) pentru un hamburger de brânză. Pentru iubitorii de cafea: cappuccino cafea 8.60 RON (1.70 EUR) și espresso 6.00 RON (1.20 EUR).

Țigările sunt mai scumpe în Spania decât în România. Costul mediu al unui pachet de țigări locale este de 20 RON (4.00 EUR). Pentru branduri mai renumite, ar fi: L&M, Gauloises, Marlboro va trebui să plătească aproximativ 25 RON (5.00 EUR).

Prețul mediu de alcool în Spania este mai mic decât în România. De exemplu, whisky-ului este mai scump în Spania și costul despre: 73 RON (15 EUR).

GRECIA

Prețurile medii în Grecia sunt de 1,46 ori mai mari decât în România.

Utilizarea de transport public în Grecia vine la un cost de: 5.90 RON (1.20 EUR) pentru un bilet într-un sens. Pretul pentru inchirierea unei masini in Grecia (de ex. Volkswagen Golf sau Toyota Corolla) este 103,000 RON (21,000 EUR). Dacă preferați taxi, amintiți-vă că prețul unui taxi în Grecia depinde de mai mulți factori. Prețul de pornire taxi este de aproximativ: 17 RON (3.50 EUR). Pentru 1 km plimbare în Grecia va trebui să plătească despre: 4.90 RON (1.00 EUR).

Prețurile la produsele alimentare în supermarket-urile sunt mai mari decât în România, o sticlă de bere de la un brand cunoscutcostând 10 RON (2.10 EUR)

În Grecia, puteți alege o masă din mai multe tipuri diferite de preparate culinare. De exemplu, o masă pentru două persoane, într-un restaurant:

1. Restaurant asiatic 126 RON (26 EUR)

2. Restaurant chinezesc 95 RON (19 EUR)

3. Restaurant francez 185 RON (37 EUR)

4. Restaurant japonez 153 RON (31 EUR)

5. Restaurant mexican 86 RON (17 EUR)

6. Pizzerie 99 RON (20 EUR)

În Grecia, o masă tipică de fast-food costă: 35 RON (7.00 EUR) pentru un McMeal la McDonalds sau BurgerKing (sau o mâncare combo similară) și 10 RON (2.10 EUR) pentru un hamburger de brânză. Pentru iubitorii de cafea: cappuccino cafea 15 RON (3.10 EUR) și espresso 11 RON (2.20 EUR).

Țigările sunt mai ieftine în Grecia decât în România. Costul mediu al unui pachet de țigări locale este de 18 RON (3.70 EUR). Pentru branduri mai renumite, ar fi: Davidoff, Dunhill, Gauloises va trebui să plătească aproximativ 23 RON (4.60 EUR).

Prețul mediu de alcool în Grecia este mai mare decât în România. De exemplu, whisky-ului este mai scump în Grecia și costul despre: 95 RON (19 EUR).

Cât costă o bere în supermarketurile din Europa

Italia

Prețurile medii în Italia sunt de 1,62 ori mai mari decât în România.

Utilizarea de transport public în Italia vine la un cost de: 7.40 RON (1.50 EUR) pentru un bilet într-un sens. Pretul pentru inchirierea unei masini in Italia (de ex. Volkswagen Golf sau Toyota Corolla) este 126,000 RON (25,000 EUR). Dacă preferați taxi, amintiți-vă că prețul unui taxi în Italia depinde de mai mulți factori. Prețul de pornire taxi este de aproximativ: 25 RON (5.00 EUR). Pentru 1 km plimbare în Italia va trebui să plătească despre: 6.40 RON (1.30 EUR).

Prețurile la produsele alimentare în supermarket-urile sunt mai mari decât în România, o sticlă de bere de la un brand cunoscut costând 9.80 RON (2.00 EUR)

În Italia, puteți alege o masă din mai multe tipuri diferite de preparate culinare. De exemplu, o masă pentru două persoane, într-un restaurant:

1. Restaurant asiatic 190 RON (38 EUR)

2. Restaurant chinezesc 144 RON (29 EUR)

3. Restaurant francez 244 RON (49 EUR)

4. Restaurant japonez 199 RON (40 EUR)

5. Restaurant mexican 135 RON (27 EUR)

6. Pizzerie 149 RON (30 EUR)

În Italia, o masă tipică de fast-food costă: 40 RON (8.00 EUR) pentru un McMeal la McDonalds sau BurgerKing (sau o mâncare combo similară) și 12 RON (2.40 EUR) pentru un hamburger de brânză. Pentru iubitorii de cafea: cappuccino cafea 7.40 RON (1.50 EUR) și espresso 5.20 RON (1.00 EUR).

Țigările sunt mai scumpe în Italia decât în România. Costul mediu al unui pachet de țigări locale este de 23 RON (4.70 EUR). Pentru branduri mai renumite, ar fi: Dunhill, Gauloises, Davidoff va trebui să plătească aproximativ 29 RON (5.90 EUR).

Prețul mediu de alcool în Italia este mai mare decât în România. De exemplu, whisky-ului este mai scump în Italia și costul despre: 68 RON (14 EUR).

TURCIA

Prețurile produselor de bază în Turcia sunt mai mici decât în România. Trebuie să plătiți 1.30 ori mai puțin pentru cumpărături în Turcia decât în România

Utilizarea de transport public în Turcia vine la un cost de: 1.30 RON (8.00 TRY) pentru un bilet într-un sens. Pretul pentru inchirierea unei masini in Turcia (de ex. Volkswagen Golf sau Toyota Corolla) este 105,000 RON (630,000 TRY). Dacă preferați taxi, amintiți-vă că prețul unui taxi în Turcia depinde de mai mulți factori. Prețul de pornire taxi este de aproximativ: 2.00 RON (12 TRY). Pentru 1 km plimbare în Turcia va trebui să plătească despre: 1.50 RON (9.00 TRY).

Prețurile la alimente în supermarket-urile sunt mai mici decât în România, o cutie cu lapte costând 3.00 RON (18 TRY), 1 kg de brânză 19 RON (116 TRY), o sticlă de bere de la un brand cunoscut: 7.00 RON (42 TRY), 1 kg de mezeluri 26 RON (159 TRY, iar o sticlă de vin Mid-Range (o sticla): 25 RON (150 TRY)

În Turcia, puteți alege o masă din mai multe tipuri diferite de preparate culinare. De exemplu, o masă pentru două persoane, într-un restaurant:

1. Restaurant asiatic 135 RON (812 TRY)

2. Restaurant chinezesc 113 RON (677 TRY)

3. Restaurant francez 158 RON (948 TRY)

4. Restaurant italian 104 RON (623 TRY)

5. Restaurant japonez 181 RON (1,000 TRY)

6. Restaurant mexican 95 RON (569 TRY)

În Turcia, o masă tipică de fast-food costă: 13 RON (80 TRY) pentru un McMeal la McDonalds sau BurgerKing (sau o mâncare combo similară) și 4.00 RON (24 TRY) pentru un hamburger de brânză. Pentru iubitorii de cafea: cappuccino cafea 5.50 RON (33 TRY) și espresso 3.80 RON (23 TRY).

Țigările sunt mai ieftine în Turcia decât în România. Costul mediu al unui pachet de țigări locale este de 4.40 RON (26 TRY). Pentru branduri mai renumite, ar fi: Davidoff, Kent, L&M va trebui să plătească aproximativ 5.50 RON (33 TRY).

Prețul mediu de alcool în Turcia este mai mic decât în România. De exemplu, whisky-ului este mai scump în Turcia și costul despre: 75 RON (452 TRY).

UNGARIA

Prețurile medii în Ungaria sunt de 1,12 ori mai mari decât în România.

Utilizarea de transport public în Ungaria vine la un cost de: 4.50 RON (350 HUF) pentru un bilet într-un sens. Pretul pentru inchirierea unei masini in Ungaria (de ex. Volkswagen Golf sau Toyota Corolla) este 108,000 RON (8,393,000 HUF). Dacă preferați taxi, amintiți-vă că prețul unui taxi în Ungaria depinde de mai mulți factori. Prețul de pornire taxi este de aproximativ: 13 RON (1,000 HUF). Pentru 1 km plimbare în Ungaria va trebui să plătească despre: 5.20 RON (400 HUF).

Prețurile la produsele alimentare în supermarket-urile sunt mai mari decât în România. De exemplu, în Ungaria o cutie cu lapte costă 4.40 RON (344 HUF), 1 kg de brânză costă 49 RON (3,700 HUF), o sticlă de bere de la un brand cunoscut: 5.50 RON (428 HUF), 1 kg mezeluri 44 RON (3,300 HUF), iar un vin Mid-Range (o sticla): 19 RON (1,500 HUF)

În Ungaria, o masă tipică de fast-food costă: 26 RON (2,000 HUF) pentru un McMeal la McDonalds sau BurgerKing (sau o mâncare combo similară) și 7.70 RON (600 HUF) pentru un hamburger de brânză. Pentru iubitorii de cafea: cappuccino cafea 8.40 RON (650 HUF) și espresso 5.90 RON (455 HUF).

Țigările sunt mai scumpe în Ungaria decât în România. Costul mediu al unui pachet de țigări locale este de 21 RON (1,600 HUF). Pentru branduri mai renumite, ar fi: Marlboro, Davidoff, Gauloises va trebui să plătească aproximativ 26 RON (2,000 HUF).

Prețul mediu de alcool în Ungaria este mai mare decât în România. De exemplu, whisky-ului este mai scump în Ungaria și costul despre: 83 RON (6,400 HUF).

BULGARIA

Utilizarea de transport public în Bulgaria vine la un cost de: 4.00 RON (1.60 BGN) pentru un bilet într-un sens. Pretul pentru inchirierea unei masini in Bulgaria (de ex. Volkswagen Golf sau Toyota Corolla) este 105,000 RON (41,000 BGN).

Dacă preferați taxi, amintiți-vă că prețul unui taxi în Bulgaria depinde de mai mulți factori. Prețul de pornire taxi este de aproximativ: 5.10 RON (2.00 BGN). Pentru 1 km plimbare în Bulgaria va trebui să plătească despre: 2.50 RON (1.00 BGN).

Prețurile la produsele alimentare în supermarket-urile sunt mai mari decât în România. De exemplu, în Bulgaria trebuie să plătiți pentru:

1. Flacon sau cutie cu lapte (1 litru): 6.70 RON (2.60 BGN)

2. Brânză galbenă populară (1 kg): 40 RON (16 BGN)

3. O sticlă de bere de la un brand cunoscut: 6.40 RON (2.50 BGN)

4. Mezeluri (1 kg): 55 RON (22 BGN)

5. Un vin Mid-Range (o sticla): 25 RON (10.00 BGN)

În Bulgaria, o masă tipică de fast-food costă: 30 RON (12 BGN) pentru un McMeal la McDonalds sau BurgerKing (sau o mâncare combo similară) și 9.10 RON (3.60 BGN) pentru un hamburger de brânză. Pentru iubitorii de cafea: cappuccino cafea 8.00 RON (3.10 BGN) și espresso 5.60 RON (2.20 BGN).

Țigările sunt mai ieftine în Bulgaria decât în România. Costul mediu al unui pachet de țigări locale este de 12 RON (4.80 BGN). Pentru branduri mai renumite, ar fi: Marlboro, Camel, L&M va trebui să plătească aproximativ 15 RON (6.00 BGN).

Prețul mediu de alcool în Bulgaria este mai mare decât în România. De exemplu, whisky-ului este mai scump în Bulgaria și costul despre: 73 RON (29 BGN).