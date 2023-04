Cele mai bune mâncăruri din lume. Mujdeiul, sarmalele, ciorba rădăuțeană și bulzul moldovenesc, în topul TasteAtlas

Mujdeiul, bulzul ciobănesc, sarmalele și ciorba rădăuțeană, apar într-un top al celor mai bune și gustoase preparate din lume. Există, însă, și un clasament al celor mai proaste mâncăruri românești.

Este vorba de TasteAtlas, un site care se consideră o „enciclopedie a aromelor”, cu peste 10.000 de alimente și băuturi din întreaga lume.

„Deși este posibil să nu putem călători în fiecare țară din lume, mai ales în zilele noastre, putem totuși să experimentăm diferite culturi alimentare degustând cele mai populare feluri de mâncare și ingrediente de bază ale fiecărei țări. În zilele noastre, asistăm la creșterea alimentelor pe bază de plante, a ingredientelor locale și a mâncărurilor prietenoase pentru Instagram și le puteți găsi, printre multe altele, pe lista noastră cu cele mai populare 100 de alimente din lume în acest moment”, spun cei de la TasteAtlas.

În clasamentul celor mai bune preparate românești se află mujdeiul.

„Mujdei este varianta românească a sosului de usturoi. Constă din căței de usturoi, ulei de floarea soarelui, piper și apă. Cuișoarele sunt piureate cu alte ingrediente, iar sosul este apoi servit de obicei cu pește sau cartofi prăjiți. Mujdei poate varia ca textură de la curg la gros. Numele acestui sos este derivat din must de ai, adică must de usturoi. De asemenea, ciorba rădăuțeană apare pe locul 12 într-un clasament al celor mai bune supe tradiționale din lume”, este prezentarea făcută de TasteAtlas.

Pe primele locuri în clasament sunt și plăcinta aromână, bulzul ciobănesc, sarmalele și plăcinta, zacuscă, papanași și mititei. În clasamentul aperitivelor sunt salata de icre, salata de vinete și fasolea bătută.

De asemenea, ciorba rădăuțeană apare pe locul 12 într-un clasament al celor mai bune supe tradiționale din lume. „Este o supă tradițională românească. Este făcută dintr-o combinație de pui, ceapă, ardei roșu dulce, țelină, morcovi, suc de lămâie, usturoi, pătrunjel și smântână. Ingredientele se fierb la foc mediu până când carnea și legumele devin fragede. Supa este destul de acră datorita adaosului de suc de lămâie. In Romania, ciorba Radăuțeană este apreciata in special pentru ca este un remediu pentru mahmureala si are proprietĂti vindecătoare - este adesea folosita ca remediu pentru simptomele răcelii comune”, scrie site-ul TasteAtlas.

Există însă și un clasament al celor mai proaste mâncăruri românești. Pe primul loc se află salata de castraveți, urmat de chiftelele de pește, papricașul de pește, salata de varză, jumări, ciorba de praz, mămăliga cu lapte, ciorba de oase, urzicile cu usturoi.