Ungurul Nandor Nemeth, reacție dureroasă după ce Popovici i-a „suflat” bronzul la un vârf de unghie

David Popovici a câștigat medalia de bronz la Jocurile Olimpice, la 100 metri liber, cursă dominată total de chinezul Pan Zhanle, are a făcut și record mondial. Românul a fost depășit cu o sutime de secundă de australianul Kyle Chalmers, ocupantul locului 2, dar l-a întrecut la rândul său pe ungurul Nandor Nemeth, tot la un vârf de unghie, ”suflându-i” locul 3.

Magharul s-a confesat presei din țara sa după ce a pierdut la mustață o medalie olimpică, în fața românului, mărturisind că rezultatul a fost dureros. „Mă gândeam că micile detalii ar putea face diferența, dar norocul nu a fost de partea mea. M-am simțit bine în bazin, nu am clacat pe final. Mă va durea o perioadă, dar trecem peste. Nu am avut cea mai ușoară jumătate de an, dar sunt mândru de mine, având în vedere că sunt al patrulea cel mai rapid de la Jocurile Olimpice”, a spus Nemeth, citat de Sportal.hu.

Nemeth a stat cu ochii pe David Popovici

Înotătorul din țara vecină a declarat că Pan Zhanle nu a fost ținta sa, ci lupta lui a fost cu David Popovici. „Nu am realizat cu adevărat care unde era, dar nici nu mi-am bătut capul cu chinezul, am fost cu ochii pe Popovici. Dar nu mă plâng, am avut adversari foarte buni și am demonstrat că sunt la rândul meu o forță de luat în seamă”, a încheiat sportivul maghiar, care la precedentele Jocuri Olimpice, în 2021, se clasase al optulea în această probă.