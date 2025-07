Un zâmbet mondial. Momentul intonării Imnului României, după ce David Popovici a devenit campionul lumii

Exact pe 29 iulie, de Ziua Imnului Național al României, David Popovici a fost încoronat drept campion mondial la Singapore. Cursa magică de la 200 m liber, terminată în în 1:43,43, a venit fix la un an după aurul olimpic câștigat de David cel Mare, la Paris.

Mândru de performanța sa, complet răvășit de emoții și strigătele de apreciere ale românilor prezenți să-l susțină, Popovici a stat drept, cu aurul la gât, în timp ce imnul României a răsunat, pentru prima oară, în sala din Singapore. Apoi și-a permis să zâmbească. A fost o eliberare pentru sportivul nostru, care a fost la un pas să abandoneze, cu 3 zile înainte de startul concursului.

”Am pățit ceva ce nu am mai pățit niciodată și anume să îmi fie frică. Să îmi doresc să mă întorc acasă. M-a cuprins frica asta. Am început să mă uit inclusiv după bilete de întoarcere. L-am rugat pe tatăl meu să se ocupe, să îi anunțe pe toți că nu voi mai concura. Îmi părea rău de toți oamenii care au venit și au luat bilet, familie etc.

Dar simțeam că nu pot să mai continui. Și, cum le spuneam și lor mai devreme, nu dintr-o frică de a pierde sau de a, nu știu, nu merge în timpii pe care îi aștepta lumea să merg, ci dintr-o frică de a-mi atinge propriul potențial. Și tocmai pentru că anul ăsta am început să mă simt foarte bine în antrenamente, să ating niște timpi pe care nu i-am mai atins niciodată, să am un concurs excelent în Slovacia acum o lună...”, a afirmat campionul pentru gsp.ro

Sportivul nostru a fost urmat pe podium de americanul Luke Hobson (1:43,84) și de japonezul Tatsuya Murasa (1:44,54). După încoronare, cei trei s-au îmbrățișat, au făcut poze și s-au bucurat de moment alături de public.

Lacrimi și admirație pentru David Popovici

„Lacrimi și admirație. Ești mare, David Popovici!”/ „Prețuire și respect pentru acest sportiv de excepție! Absolut minunat , am plâns de fericire și de emoție! Cel mai frumos cadou făcut țării, de ziua imnului național!”/ Mai mare bucurie nici ca se putea! Felicitări, pentru superbul rezultat. Dumnezeu sa te ajute si ocrotească mereu!”, au fost doar câteva dintre reacțiile fanilor români ai lui David, pe rețelele de socializare.