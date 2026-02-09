Video Un nou sport, născut în Australia și în Noua Zeelandă, face senzație printre fani. Cum se joacă „Run it Straight”

Un sport de contact care pare mai degrabă adresat jucătorilor de rugby face carieră la Antipozi.

Specialiștii l-au declarat „cel mai stupid sport din toate timpurile” și se întreabă, retoric, cum se face că este legal.

Noua disciplină de luptă a devenit populară în Australia și Noua Zeelandă, acolo unde rugby-ul este o religie.

Se numește „Run It Straight” (Alergă drept) și implică doi sportivi de talie mare care aleargă cu viteză maximă unul spre celălalt.

Scopul fiecăruia este de a-și doborî adversarul, ciocnindu-se brutal. Câștigă cel care rămâne în picioare.

Videoclipurile cu această disciplină bizară au devenit virale pe rețelele de socializare, stârnind o dezbatere despre pericolele pe care le implică aceste lupte.

Ele vin după concursurile de dat palme, care, la timpul lor, în momentul apariției, au stârnit dezbateri în România, precum și în străinătate.