Un nou început. România, fără Neagu și Pintea. Cum va arăta naționala în următorul ciclu olimpic

România ratează al doilea turneu olimpic la rând, după ce a obținut doar locul 12 la Campionatul Mondial. Jucătoarele naționalei au revenit dezamăgite marți seară în țară, prilej pentru Cristina Neagu de a-și anunța oficial retragerea de la prima reprezentativă, în contextul în care ultimul ei vis, să evolueze la Jocurile Olimpice de la Paris, nu mai este realizabil. Odată cu starul „tricolorelor” va renunța la națională și pivotul Crina Pintea, care, chiar dacă nu a spus-o răspicat, a lăsat să se înțeleagă cu nu va mai juca pentru România printr-o postare pe Instagram intitulată „Final de poveste”.

Cum selecționerul Florentin Pera a anunțat că la nivelul primei reprezentative se impune o schimbare de generații, să vedem cum arată viitorul handbalului românesc în perspectiva ediției din 2028 a Jocurilor Olimpice, găzduite de Los Angeles. România nu se va baza pe Neagu, Pintea, dar nici pe Nicoleta Dincă, aflată și ea pe final de carieră, având 35 de ani împliniți.

În lipsa acestora, rolul de lider va fi preluat de Eliza Buceschi (30 de ani), care a făcut un Mondial magistral. În jurul său există alte câteva jucătoare care ar trebui să capete roluri mai importante în viitorul apropiat. Cristina Laslo (27 de ani), Bianca Bazaliu (26 de ani), Lorena Ostase (26 de ani) și Alexandra Dindiligan (26 de ani), campioane mondiale de junioare în 2014, vor fi piese importante în angrenajul echipei naționale.

Pe extreme, greul va cădea pe Sonia Seraficeanu (26 de ani) și Alexandra Badea (25 de ani). Iar poarta este asigurată de Diana Ciucă (23 de ani) și Daciana Hosu (25 de ani). În echipă va reveni interul Sorina Grozav (24 de ani), fiica Marianei Târcă și care a lipsit de la Mondial pentru că e însărcinată. Iar Alicia Gogârlă, o altă fată de mare handbalistă, și-a câștigat deja locul în națională pe postul de inter dreapta, la doar 20 de ani.

Vin tinerele care au luat bronzul la Euro U19

Acest nucleu de jucătoare va fi completat cu tinere care fac acum pasul spre handbalul adevărat, scrie Eurosport. Și care și-au demonstrat valoarea, câștigând medalie de bronz la Europeanul U19 din acest an. Pe lângă Diana Lixăndroiu, interul stânga de numai 18 ani care a luat deja contact cu focul unui turneu final de senioare și care e văzută de specialiști drept viitoarea Cristina Neagu, din aceeași generație mai fac parte alte jucătoare de 18-19 ani ale căror nume le veți mai auzi: Alicia Lorena Boiciuc - cea mai bună marcatoare a României la Europeanul U19, Anamaria Mihaela Grigore, Denisa Romanciuc, Mihaela Mihai, Miriam Mohamed sau Rebecca Geamănu.

În acest moment, principala problemă a echipei naționale este că jucătoarele din România nu au loc de cele din străinătate, care sunt aduse pe bani mulți, astfel că trebuie să evolueze. Cum sperăm că federația a realizat după acest Mondial și ultimele turnee finale la care am clacat că nu aceasta este rețeta succesului, probabil că se vor lua măsuri. Cele mai discutate sunt obligativitatea ca pe teren, la partidele din Liga Florilor, să se afle cel puțin o jucătoare de 18-19 ani, iar numărul „stranierelor” să fie limitat, deși trebuie găsită o formulă prin care să nu se încalce directivele Uniunii Europene.

Până la Olimpiada de la Los Angeles, România va mai participa, în cazul în care se califică, la Europenele din 2024 și 2026 și la Mondialele din 2025 și 2027.

Cum și-au luat Neagu și Pintea adio de la națională

Cea mai bună handbalistă a României din ultimii ani, desemnată de patru ori handbalista lumii, Cristina Neagu a decis să renunțe la echipa națională, însă va continua la CSM București, formația sa de club. După declarațiile de pe aeroportul din Otopeni, vedeta „tricoloră” și-a luat adio de la colege și de la public prin intermediul unui mesaj postat pe rețelele sociale. „Ce călătorie fantastică! Întotdeauna mi-am dorit să-mi reprezint țara. Și am avut șansa de a face asta timp de 17 ani... de fiecare dată cu mândrie, onoare și responsabilitate“, a scris Cristina Neagu, pe Facebook.

La rândul ei, Crina Pintea o făcuse cu câteva ore mai devreme: „End of story... (n.r. - Final de poveste). Sunt recunoscătoare pentru tot ceea ce am trăit. Sunt recunoscătoare pentru oamenii pe care i-am întâlnit și de la care am învățat atât de multe. O călătorie plină de emoție, bucurie, durere și lecții, dar este cea mai frumoasă călătorie. Sunt profund recunoscătoare pentru tot!”.

Campionatul Mondial, sferturi de finală

Franța - Cehia 33-22

Norvegia - Olanda 30-23

Suedia - Germania 27-20

Danemarca - Muntenegru 26-24

Semifinale, 15 decembrie

Norvegia - Danemarca

Franța - Suedia