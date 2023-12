Cristina Neagu și marele său regret. Meciul de coșmar de la care au început problemele naționalei

România a încheiat pe locul 12 Campionatul Mondial de handbal, iar jucătoarele naționalei au revenit dezamăgite marți seară în țară. A fost un prilej pentru Cristina Neagu de a-și anunța oficial retragerea de la prima reprezentativă, în contextul în care ultimul ei vis, să evolueze la Jocurile Olimpice, nu mai este realizabil.

Cu această ocazie cea mai bună handbalistă a României a făcut o recapitulare a carierei la națională și a numit meciul care îi dă și acum coșmaruri. Cu medaliile de bronz la Campionatul European din 2010 și la Mondialul din 2015, naționala ”tricoloră” a dovedit că se află mereu în lumea bună a handbalului.

Cristina Neagu a dezvăluit că există un meci care încă o bântuie, jucat în 2017. Este vorba despre duelul împotriva Cehiei de la Campionatul Mondial din urmă cu 6 ani, din faza optimilor de finală, pe care România l-a pierdut la limită, 27-28, după ce avea 3 goluri în față la pauză. Neagu a înscris de 13 ori în acea partidă, insuficient pentru ca România să avanseze în sferturile competiției. Cu o victorie atunci, ”tricolorele” ar fi mers în ”sferturi” și și-ar fi menținut trendul de a se bate cot la cot cu celelalte echipe mari ale lumii.

Din 2018, rezultate mediocre

„Reconstrucția a început cumva din 2016, când nume importante s-au retras de la echipa națională. Totuși, am reușit să facem o echipă bună, să obținem cel puțin în perioada 2016-2018 rezultate bune, chiar dacă la Mondialul din 2017 am ieșit pe locul 10. Cred că și acum mai am coșmaruri cu meciul împotriva Cehiei”, a declarat Neagu marți, la revenirea în țară.

De la acel moment, România a mai avut o singură răbufnire de orgoliu, în 2018, când a fost pe locul 4 la Europeanul din Franța. Apoi au venit numai clasări sub locul 10 la turneele finale, plus ratarea a două Olimpiade.

România, pe „tobogan“ la turneele finale după 2018

An Competițe Rezultat

2018 Campionatul European Locul 4 din 16

2019 Cupa Mondială Locul 12 din 24

2020 Campionatul European Locul 12 din 16

2021 Jocurile Olimpice Calificare ratată

2021 Cupa Mondială Locul 13 din 32

2022 Campionatul European Locul 12 din 16

2023 Cupa Mondială Locul 12 din 32