Un fake news sinitru a străbătut fotbalul mondial. A fost anunțată moartea lui Eric Abidal

Eric Abidal (45 de ani) a fost victima unei minciuni. Pe rețele de socializare a fost anunțată moartea fostului fotbalist francez.

Eric a fost nevoit să dezmintă informația pe contul său de socializare. „Sunt împreună cu familia și mă simt bine”, a punctat Abidal, fost câștigător al Ligii Campionilor.

Pe când evolua la Barcelona, în 2011, Abidal a fost diagnosticat cu o tumoare la ficat. A fost supus unei intervenții chirurgicale, iar după doar două luni era din nou pe teren.

Un alt francez trecut pe la Barcelona, stoperul Samuel Umtiti, campion mondial în 2018, s-a retras din fotbal la 31 de ani. Și portarul francez Steve Mandanda, fost internațional, și-a agățat ghetele-n cui.