Luni, 20 Aprilie 2026
Adevărul
Tiger Woods, internat la o clinică de lux pentru tratarea dependențelor din Elveția. Terapia la Paracelsus Recovery din Zurich costă o avere

Tiger Woods (50 de ani), fostul lider mondial în golf, a fost implicat într-un accident de mașină pe 27 martie, ocazie cu care a părut într-o stare de confuzie. Mai multe insituții medis susțin starul este spitalizat la Paracelsus Recovery din Zurich.

Tiger Woods a scris istorie în golf, socotit sportul bogaților FOTO Facebook
Woods este spitalizat într-o clinică de lux pentru tratament al dependenței din Zurich. Știrea a fost dezvălluită de agenția Reuters și preluată de Blick, cel mai mare ziar din Elveția, care relatează că bărbatul este tratat la Paracelsus Recovery, o instituție privată specializată în tratarea VIP-urilor bogate. O săptămână de terapie costă în jur de 100.000 de euro.

Decizia vine după ce vedeta a fost implicată într-un accident de mașină pe 27 martie, în apropierea casei sale din Jupiter Island, Florida. În acea zi, a fost găsit într-o stare de confuzie și în posesia unor pastile de hidrocodonă, un opioid puternic folosit pentru tratarea durerii. Tiger Woods a fost arestat de biroul șerifului și apoi eliberat pe cauțiune.

Tiger, la puțin timp după accidentul auto FOTO Captură video
Paracelsus Recovery este o clinică specializată în tratarea tulburărilor depresive, a dependențelor de alcool și droguri și a tulburărilor de alimentație. Este situată la adresa Utoqai 43, pe malul lacului din Zurich, la o aruncătură de băț de Coasta de Aur, care găzduiește cea mai mare concentrație de persoane înstărite din Elveția.

Printre pacienții internați se numără Sarah Ferguson, soția lui Andrew, fostul Duce de York. De Crăciun anul trecut și până la sfârșitul lunii ianuarie, femeia în vârstă de 66 de ani, implicată alături de soțul ei în scandalul Epstein, a dispărut din atenția publicului.

Top articole

Partenerii noștri

image
„Vom folosi toate mijloacele”. Lukașenko avertizează Ucraina și alte patru țări europene
digi24.ro
image
S-a deschis focul în Strâmtoarea Ormuz la scurt timp după ce Iranul a preluat din nou controlul. Cine ar fi apăsat pe trăgaci
stirileprotv.ro
image
Moștenirea lui Bolojan, cea mai dezastruoasă guvernare pentru economie de după Revoluție. Toți indicatorii din România s-au dus în cap în mai puțin de un an. Cifre oficiale sunt devastatoare
gandul.ro
image
Simion: „Împăratul este gol". Coaliția toxică o să sfârșească
mediafax.ro
image
Moment hilar la prezentarea lui Gică Hagi! Răzvan Burleanu a trebuit să lămurească situația de la final
fanatik.ro
image
Sarcina primită de parlamentarii PNL în timpul deciziei PSD de retragere a sprijinului lui Ilie Bolojan
libertatea.ro
image
Un soldat israelian lovește cu un ciocan o statuie a lui Iisus din sudul Libanului. Armata confirmă autenticitatea fotografiei
digi24.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
S-a lămurit de Chivu și l-a acuzat în direct la TV: "A ajuns ca Mourinho! Regret că am crezut în el"
digisport.ro
image
Criza constituțională perfectă - Ce se întâmplă dacă premierul Bolojan se agață de funcție după retragerea PSD și perioada de interimat
stiripesurse.ro
image
Ciolacu s-a mutat într-un penthouse de lux în Herăstrău. Chiria ajunge la 15.000 de euro, iar proprietarul e un mister
antena3.ro
image
Stațiunea montană unde șoseaua a luat-o la vale şi riscă să cedeze. Reparațiile costă cât bugetul local
observatornews.ro
image
Toto Dumitrescu, condamnat! Ce pedeapsă a primit. Magistrații, decizie șoc în dosarul accidentului + fuga de la locul faptei
cancan.ro
image
Ce bani iei în plus la pensie dacă ai muncit în grupa I sau grupa 2? Cu cât se reduce vârsta de pensionare?
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
prosport.ro
image
Ce riscă Europa dacă rămâne fără combustibil pentru avioane. Măsurile de urgenţă luate de autorităţi
playtech.ro
image
Cine este Leni Celnicu, prima soție a lui Gică Hagi. Cu ce se ocupă, de fapt. Puțină lume știe ce studii are
fanatik.ro
image
„Scumpiri uriașe” la biletele de tren: „Banii se duc în budele infecte și în durerea din dos”. Directorul CFR Călători, desființat: „Mai țineți minte ce a zis când s-a întors din Dubai?”
ziare.com
image
75 de zile suspendare! Unde a decis să plece Mirel Rădoi de la FCSB
digisport.ro
image
Transformare economică majoră în Europa: care vor fi cele mai bogate țări până în 2030
stiripesurse.ro
image
SURSE Oamenii PSD, dați toți afară de Bolojan. Cum e urgentată moțiunea de cenzură
cotidianul.ro
image
Răsturnare de situație între Andreea Popescu și Rareș Cojoc. AU MINȚIT! Nu au divorțat atunci când au anunțat separarea! Ce se întâmplă de fapt!
romaniatv.net
image
Horoscopul dragostei pentru săptămâna 20-26 aprilie 2026. Cele trei zodii care vor simți din nou fiorii iubirii
mediaflux.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
În stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
E cu 20 de cm mai înaltă decât iubitul ei: „Nu îl deranjează deloc!”
click.ro
image
Fiul Marinei Almășan, plecat la muncă în Dubai, amână vizita în România: „Își pune pofta-n cui, prețul biletelor a crescut de 3 ori!”
click.ro
image
Oana Roman și fiica ei au luat un virus: „Amândouă bolim de azi-noapte. E ceva prin aer”
click.ro
Vechiul Hollywood foto profimedia 0200128084 jpg
„Văduva neagră” a României a ucis cu sânge rece 35 de bărbați! Victimele s-au lăsat seduse de femeia ireal de frumoasă
okmagazine.ro
FotoJet (61) jpg
Boala cumplită care o chinuie pe Prințesa Kate în prezent, după ce s-a vindecat de cancer. Soția Prințului William rezistă admirabil
okmagazine.ro
1555 jpg
Viața se îmbunătățește vizibil pentru trei zodii în săptămâna 20–26 aprilie 2026, dar calmul rămâne esențial
clickpentrufemei.ro
Stadionul roman din orașul Perga (© Arkeoloji Haber)
„Ușile Morții”: Cum au modificat romanii un stadion pentru spectacole sângeroase
historia.ro
