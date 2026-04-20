Tiger Woods, internat la o clinică de lux pentru tratarea dependențelor din Elveția. Terapia la Paracelsus Recovery din Zurich costă o avere

Tiger Woods (50 de ani), fostul lider mondial în golf, a fost implicat într-un accident de mașină pe 27 martie, ocazie cu care a părut într-o stare de confuzie. Mai multe insituții medis susțin starul este spitalizat la Paracelsus Recovery din Zurich.

Woods este spitalizat într-o clinică de lux pentru tratament al dependenței din Zurich. Știrea a fost dezvălluită de agenția Reuters și preluată de Blick, cel mai mare ziar din Elveția, care relatează că bărbatul este tratat la Paracelsus Recovery, o instituție privată specializată în tratarea VIP-urilor bogate. O săptămână de terapie costă în jur de 100.000 de euro.

Decizia vine după ce vedeta a fost implicată într-un accident de mașină pe 27 martie, în apropierea casei sale din Jupiter Island, Florida. În acea zi, a fost găsit într-o stare de confuzie și în posesia unor pastile de hidrocodonă, un opioid puternic folosit pentru tratarea durerii. Tiger Woods a fost arestat de biroul șerifului și apoi eliberat pe cauțiune.

Paracelsus Recovery este o clinică specializată în tratarea tulburărilor depresive, a dependențelor de alcool și droguri și a tulburărilor de alimentație. Este situată la adresa Utoqai 43, pe malul lacului din Zurich, la o aruncătură de băț de Coasta de Aur, care găzduiește cea mai mare concentrație de persoane înstărite din Elveția.

Printre pacienții internați se numără Sarah Ferguson, soția lui Andrew, fostul Duce de York. De Crăciun anul trecut și până la sfârșitul lunii ianuarie, femeia în vârstă de 66 de ani, implicată alături de soțul ei în scandalul Epstein, a dispărut din atenția publicului.