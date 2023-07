Sorana Cîrstea, explicațiile unui succes istoric. Cum a reușit să treacă de „coșmarul” Ostapenko

Sorana Cîrstea (37 WTA) a reușit joi o victorie de răsunet, împotriva letonei Jelena Ostapenko (17 WTA). A fost 4-6, 7-6 (6), 6-4 pentru româncă, prin care s-a calificat în turul 3 la Wimbledon.

Patru întâlniri i-au trebuit Soranei Cîrstea să deschidă lacătul lui Ostapenko. După trei înfrângeri, a venit și succesul, explicat în detaliu de sportiva noastră.

„Este o jucătoare pe care nu o învinsesem până acum, destul de dificilă, extrem de agresivă. Am simțit însă de la ultimul joc, la Roma, când am pierdut în decisiv, că mă apropii. Am avut un antrenament împreună la Birmingham unde am câștigat și am simțit că de această dată o pot învinge.

Primul set s-a decis la un punct-două diferență. Eram extrem de frustrată, simțeam că joc bine, că pot să o bat, dar scorul era de partea ei. Am spus că nu voi mai repeta greșelile din trecut, nu o să-i mai dau ocazia să fie agresivă, să preia controlul. Am încercat să mă gândesc că este ziua mea, că sunt aici să câștig acest meci și că am armele necesare ca să o fac.

Ea este o jucătoare extrem de dificilă și era în formă, a câștigat la Birmingham, a ajuns în sferturi la Eastbourne, unde s-a retras pentru a se proteja pentru Wimbledon. Știam că voi avea un meci dificil. Ea are doar un plan de joc, foarte agresiv.

Am știut că trebuie să servesc bine și să fiu agresivă, să nu am dubii, să fiu acolo, pentru că te poate intimida foarte ușor. Dacă îi faci față și reușești să stai aproape de ea, la un moment dat clachează”, a precizat Sorana la Eurosport.

În turul 3, cu Beatriz Haddad Maia

În turul următor, Sorana Cîrstea va juca împotriva braziliencei Beatriz Haddad Maia, care a eliminat-o în runda precedentă pe Jaqueline Cristian, la mare luptă. „Nu am început încă să mă gândesc la meciul din turul 3, totul a fost pe repede-nainte. Am nevoie de o zi pentru a ateriza cu picioarele pe pământ, să-mi dau seama de ce se întâmplă. Voi merge la antrenament cu antrenorul și voi face planul pentru meciul cu Haddad.

Am jucat de două ori cu ea anul acesta, am pierdut în Australia și câștigat în Dubai. Este o jucătoare în formă, care joacă bine pe iarbă, dar momentan încerc să mă bucur de victoria de astăzi (n.r. - joi), iar de mâine mă voi gândi la turul 2”.

Sorana conduce cu 3-1 în întâlnirile directe cu a 13-a jucătoare a lumii. Cele două se vor duela sâmbătă. Până atunci, intră în scenă la Wimbledon Irina Begu, azi, de la ora 13.00, contra rusoaicei Blinkova, și Ana Bogdan, contra ucrainencei Tsurenko, de la ora 15.00. Meciurile de la All England Club sunt televizate pe Eurosport.