Simone Tempestini, mare favorit pentru a șasea victorie în Raliul Iașului

De 9 ori campion național absolut și lider autoritar în campionat după primele 4 etape, Simone Tempestini este mare favorit pentru a obține a șasea victorie în Raliul Iașului, competiție care va avea loc la finalul acestei săptămâni și va aduna la start peste 60 de echipaje, inclusiv internaționale.

Iașul devine în acest sfârșit de săptămână punctul central al motorsportului românesc, odată cu desfășurarea ediției a 41-a a Raliului Iașului, a cincea etapă a sezonului 2025 în Campionatul Național de Raliuri.

Întins pe trei zile, între 5 și 7 septembrie, evenimentul adună la start nu mai puțin de 62 de echipaje și propune treisprezece probe speciale, însumând o lungime competitivă de 118 kilometri pe macadam, inclusive o super specială la Râpa Galbenă, în centrul municipiului Iași.

Cu 5 victorii în ultimul deceniu, în 2015, 2016, 2018, 2022 și 2023, Tempestini are 132 de puncte acumulate în actuala stagiune, fiind urmat în clasamentul general de Andrei Gîrtofan (104p) și Norbert Maior (85p).

Cu o victorie pe macadamul din Iași, pilotul de la Napoca Rally Academy va mai avea nevoie doar de prezență la următoarea rundă, din Vâlcea, pentru a fi sigur că devine campion pentru a zecea oară, un record absolut în motorsportul românesc.

Acesta va avea o concurență acerbă în etapa din acest weekend, la start fiind prezente nu mai puțin de 14 mașini cu configurație Rally2 de ultimă generație. La Iași își face revenirea și singurul care a întrerupt seria de victorii a lui Tempestini în ultimii cinci ani, veteranul Bogdan Marișca, învingător aici în edițiile din 2020 și 2024.

De altfel, de la etapă nu vor lipsi nume precum Norbert Maior, Andrei Gîrtofan, Vali Porcișteanu sau Costel Cășuneanu, toți cu mașini de top, astfel că lupta pentru vârful clasamentului se anunță interesantă.

Programul raliului începe vineri dimineață cu sesiunea de shakedown la Bârnova, iar seara, de la ora 20:00, are loc startul festiv în fața Palatului Culturii, urmat de SuperSpeciala „Râpa Galbenă” (1,5 km), desfășurată chiar în centrul Iașului. Sâmbătă sunt programate probele lungi de macadam, două treceri pe Cioca Boca (11,7 km) și Mădârjac (26,3 km), încheiate spectaculos cu proba nocturnă „Resonance” (10,5 km), iluminată de focuri de tabără.

Duminică se desfășoară proba Păun (7,5 km), revenită în calendar după câțiva ani, precum și traseul Dobrovăț–Ciurea (5,6 km), parcurs de cinci ori și animat de o săritoare artificială, iar competiția se încheie la ora 17:30 cu festivitatea de premiere din fața Palatului Culturii.