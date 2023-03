Scandal la Federația Română de Automobilism: Alegerile, precedate de acuze grele

Aproape că nu există alegeri în România fără scandaluri și acuze! Respectând „tradiția“ și la Federația Română de Automobilism atmosfera e explozivă, înaintea alegerilor de sâmbătă, de la ora 12.00. Pentru că cele două tabere din spatele candidaților Norris Măgeanu și Silviu Bulugioiu își aruncă acuze grele.

Concret, într-un comunicat de presă, echipa lui Silviu Bulugioiu vorbește despre o tentativă de fraudare a alegerilor care vor fi găzduite de Amfiteatrul „Radu Voinea“ din cadrul Universității Politehnice București.

Ce scrie în comunicatul echipei lui Silviu Bulugioiu?

1. In timpul sustinerii campaniei noastre electorale prin promovarea echipei si valorilor catre reprezentantii cluburilor, conducerea curenta FRAS manipula motive pentru care anumite cluburi nu au drept de vot, privand astfel dreptul lor din statut, cu scopul final de FRAUDARE A ALEGERILOR;

2. Ca in orice campanie electorala, am comunicat punct cu punct strategia noastra si modul in care ne dorim sa reformam actualul sistem din cadrul FRAS, in acelasi timp, curenta conducere FRAS incerca sa INVALIDEZE mandate de reprezentare ale cluburilor favorabile echipei noastre, cu scopul final de FRAUDARE A ALEGERILOR.;

3. Prin PROMISIUNI ILEGALE, nestatutare, si AMENINTARI, actuala conducere FRAS incerca sa influenteze votul cluburilor ce si-au prezentat interesul pentru sustinerea echipei noastre, cu scopul final de FRAUDARE A ALEGERILOR;

4. In timp ce echipa noastra incuraja dreptul fundamental la vot al tuturor cluburilor prin transmiterea mandatelor de reprezentare si prezenta la Adunarea Generala, conducerea actuala FRAS incerca influentarea prin IMERSIUNEA AGRESIVA SI ILEGALA a secretarului FRAS Cristian Notaru in lucrarile Comisiei Electorale, cu scopul final de FRAUDARE A ALEGERILOR;

5. In cadrul campaniei am oferit oportunitatea sportivilor, arbitrilor, organizatorilor si cluburilor de a avea o voce, voce care pana acum nu a fost ascultata, din dorinta de a construi o federatie a oamenilor nu a conducerii. In acest timp, actuala conducere FRAS incerca sa INVALIDEZE CANDIDATURA NOASTRA, candidatura deja validata de Comisia Electorala, cu scopul final de FRAUDARE A ALEGERILOR.

6. Comisia Electorala, desi ar fi trebuit sa fie un organism autonom si independent, a fost folosita ILEGAL SI NESTATUTAR de actuala conducere FRAS pentru actiuni dolosive.

7. In baza articolului 24 din Statutul FRAS, votul membrilor FRAS in cadrul alegerilor este SECRET. Echipa noastra a oferit punerea la dispozitie a unei cabine de vot, propunere refuzata de actuala conducerea FRAS, cu scopul final de FRAUDARE A ALEGERILOR.

8. SINGURA ENTITATE FRAS ce poate valida sau invalida candidaturi este Comisia Electorala in baza articolului 24.2.a, articol ce spune de asemenea faptul ca toate candidaturile validate vor fi publicate cu 10 zile inainte de data Adunarii Generale. Aceste candidaturi au fost deja publicate.

9. Din acest moment nici o alta candidatura nu poate fi VALIDATA, REVALIDATA sau INVALIDATA. Incalcarea acestei prevederi din statutul FRAS reprezinta o ILEGALITATE si o tentativa de a FRAUDA ALEGERILE. Introducerea pe ordinea de zi a Adunarii Generale a unui punct de validare sau invalidare a unei candidaturi este NESTATUTARA SI ILEGALA.

10. Silviu Bulugioiu si-a depus candidatura in NUME PROPRIU, respectand prevederile articolului 24.2 din statutul FRAS, nefiind propus de vreun club. Prin urmare, candidatura lui Silviu Bulugioiu este VALIDA, nefiind afectata in niciun fel de starea ACS CORB 44.

11. Silviu Bulugioiu a semnat mandatul de reprezentare al ACS CORB 44 pentru Adunarea Generala din 4 martie, in baza unei procuri notariale de la Presedintele clubului eliberata in decembrie 2021.

12. Mandatul de reprezentare al clubului NU ARE NICIO legatura cu candidatura lui Silviu Bulugioiu.

13. Mandatul de reprezentare a fost respins NESTATUTAR si ILEGAL, prin ABUZ DE DREPT si prin NECUNOASTEREA DREPTULUI de catre Cristian Notaru care a prezidat ILEGAL lucrarile Comisiei Electorale, cu scopul final de FRAUDARE A ALEGERILOR.

14. Ca tot veni vorba de ACS CORB 44, acest club nu are datorii la fisc. Motivul pentru care el apare ca fiind inactiv este ca a expirat contractul de inchiriere al sediului si trebuie prelungit. Acest lucru nu il face nici evazionist, nici decazut din drepturile FRAS.

15. Echipa Norris Mageanu cuprinde 2 membri (Bogdan Constantinescu si Edwin Keleti) ce nu respecta prevederile articolului 24.2 din statutul FRAS. Conducand ILEGAL lucrarile Comisiei Electorale, Cristian Notaru a incercat efectiv FRAUDAREA ALEGERILOR validand candidaturile celor doua persoane. Participarea la evenimente de presa nu reprezinta nici cursuri de pilotaj si nici experienta in managementul si administrarea unei activitati sportive.

16. Decizia din data de 28.02 2023 a Comisiei Electorale spune, la presiunea ILEGALA si imersiunea nestatutara a lui Cristian Notaru in lucrarile comisiei: “Comisia Electorală, ca urmare a analizării sesizării, constată că aceasta, deşi cuprinde o serie de fapte incompatibile cu mesajul de corectitudine și transparență, excede cadrul decizional al Comisiei Electorale, drept pentru care recomandă Secretariatului FRAS transmiterea sesizării Adunării Generale din 4 martie 2023, în vederea analizării acesteia de către membrii cu drept de vot.”

Iata, NEGRU PE ALB, intentia FARA ECHIVOC a conducerii FRAS de a INCALCA statutul FRAS si de a incerca FRAUDAREA ALEGERILOR.

Dragi reprezentanti media, va oferim oportunitatea de a vedea adevaratul parcurs al alegerilor pentru conducerea Federatiei Romane de Automobilism Sportiv si va indemnam sa prezentati mai departe adevarata fata a actualei conduceri FRAS.

Echipa Silviu Bulugioiu