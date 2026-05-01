S-a întors la fotbal! Retras în credință, Alexandru Tudor a scos din tolbă amintiri cu Zidane

Fostul arbitru internațional Alexandru Tudor (54 de ani) nu ocupă nicio funcție oficială în fotbal. A părăsit arbitrajul în anul 2018, iar de atunci a avut apariții rare în public. Și-a lăsat barbă și de cele mai multe ori a apărut lângă Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB.

Tudor a fost solicitat să susțină un discurs la ABC Fitness School, cu prilejul unui curs de formare profesională în domeniul fitness-wellness.

Cel poreclit „Brad Pitt” le-a povestit celor prezenți la eveniment un episod cu Zinedine Zidane și cu Marcel Desailly, foști campioni mondiali cu Franța.

Românul a oficiat la un meci din preliminariile EURO 2024, Malta - Franța scor 0-4.

„Îl faultează cineva pe Zidane și eu aleg să nu-l bag în seamă. Și el îmi zice: «Ce faci, nu-mi dai fault?». Mă întorc și plec, îmi văd de treabă, nu mă iau la bătaie, nu mă iau la ceartă cu el. El era liderul lui Real Madrid, eu eram liderul școlii de arbitri, nici măcar de la Ceahlăul, acolo era Pinalti.

Băiatul ăsta după 2-3 minute se duce la căpitanul de echipă, la Marcel Desailly, și îi zice: «Vorbește tu cu el că nu mi-a dat fault. Ești căpitanul echipei’. Și Desailly, la 1,90 metri și arătând ca «The Rock» zice: «Ai dreptate. Eu sunt căpitanul echipei. Tu ești jucător, el e arbitru. Du-te, joacă și marchează».

Mi-am zis: «Bă, de unde sunt ăștia? Ăștia lucrează după principii. Ăla a pus lucrurile în ordine». S-a făcut 4-0 în 10 minute, de la 0-0. Am rămas șocat. Bă, de unde vin ăștia că eu veneam de la Ceahlăul, acolo cu proteste, cu d-alea, știți foarte bine. Cum am vrut să fiu? Ca ăia de jos sau ca ăia de sus? Astea sunt reperele de care avem nevoie. Să ne legăm de ce e bun", a spus Alexandru Tudor.