Rușii, în pragul disperării din cauza războiului lui Putin: „Opriți-vă! Europa ne va uita“

Rușii „tremură“ cu gândul că fotbalul lor, exclus de aproape zece luni din toate competițiile internaționale, va fi nevoit să facă pasul spre Asia, pentru a se reactiva.

Ieri, Comitetul Executiv al federației ar fi trebuit să voteze asupra acestui subiect incendiar, aflat pe prima pagină a publicațiilor de specialitate din Rusia. Doar că totul a fost amânat pentru câteva zile – nu mai târziu de 31 decembrie -, în condițiile în care vorbim despre o decizie majoră, cu un impact istoric, sportiv și economic, asupra fotbalului rus. Ultimul nume sonor care și-a manifestat dezaprobarea, vizavi de ieșirea din UEFA și aderarea la AFC, a fost Andrey Arșavin (41 de ani). Acesta a jucat la Arsenal Londra, între 2009 și 2013, și a făcut parte din echipa Rusiei care a atins semifinalele Euro 2008.

„Opriți-vă din acest demers! Federația de Fotbal din Rusia trebuie să se concentreze, deocamdată, asupra competițiilor interne, în loc să facă planuri pentru o eventuală trecere la AFC. Sigur că nu vorbim despre o decizie ușoară, dar dacă vom juca în Asia, o asemenea mutare nu va fi benefică pentru fotbalul rus“, a spus Arșavin, care a făcut parte din Echipa Ideală, la Euro 2008.

Mult mai vehement în declarații a fost politicianul Dimitry Vasiliev, în dialog cu postul rus de televiziune, Match TV: „Sub nicio formă nu trebuie să trecem la Confederația Asiatică de Fotbal! Nu pentru că n-aș respecta acest for, ci pentru că, din niciun punct de vedere, sportiv, economic, politic și psihologic, o asemenea decizie nu ne-ar favoriza. Aș fi avut aceeași poziție și dacă se discuta trecerea Rusiei la Confederația din America de Sud! Am discutat cu mulți oameni din fotbalul rus și nici măcar unul nu mi-a zis că ar vrea să vadă Rusia în AFC“.

Vasiliev a explicat apoi cum vede el următorul pas pentru fotbalul din țara sa: „Trebuie să ne îmbunătățim relațiile politice cu UEFA și cu țările europene. Dacă vom părăsi acum UEFA, vom rata definitiv această posibilitate. Dacă vrem să luăm o decizie doar ca să ne războim cu Europa, nu vom câștiga nimic. Vom sfârși prin a părăsi Europa, iar ei ne vor uita“.

Rusia e cu ochii pe Mondialul din 2026

De ce însă rușii vor să ia acum o decizie privind ieșirea lor din UEFA? Ei au ratat deja Mondialul din 2022 și vor lipsi și de la Euro 2024, în condițiile în care naționala lor nu face parte din preliminariile turneului care va fi găzduit de Germania.

În aceste condiții, șefii fotbalului rus și-au fixat drept obiectiv participarea în campania de calificare pentru Mondialul din 2026. Iar Asia va avea opt locuri garantate la această întrecere care va fi organizată de SUA, Canada și Mexic. Doar că, pentru a prinde preliminariile CM 2026 din zona asiatică, Rusia trebuie să demareze de acum procedura ieșirii din UEFA și cea necesară aderării la AFC. Această mișcare se va realiza, cel mai devreme, în a doua jumătate a anului 2024.

Presa rusă critică și ea ideea

În ciuda faptului că Rusia a pierdut orice legătură cu fotbalul internațional, ca membru UEFA, și nici n-are perspective foarte bune de a reveni în competiții prea curând, oamenii, în marea lor majoritate, resping trecerea la AFC. Inclusiv presa rusă care, foarte rar, critică deciziile autorităților. Acum însă, o eventuală aderare la Confederația Asiatică de Fotbal a fost criticată inclusiv de jurnaliștii ruși.

Preluând declarațiile lui Arșavin, ziaristul Dmitry Guberniev a scris pe rețelele de socializare: „Bravo Arșavin! Rusia e o țară europeană. O eventuală trecere la AFC ar fi o greșeală de neiertat!“.

FIFA nu s-ar opune

În ciuda curentului negativ de opinine care există în Rusia, când vorbim despre ieșirea din UEFA, acest scenariu are șanse mari de reușită. Postul rus de televiziune, Match TV, a anunțat că, dacă decizia va fi luată de șefii fotbalului, atunci FIFA ar aproba aderarea la AFC. Explicația: și FIFA vrea să vadă Rusia la CM 2026, forul mondial fiind conștient că acest lucru va fi, mai degrabă, posibil dacă rușii vor părăsi zona europeană.