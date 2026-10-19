 România participă la CM de gimnastică, însă fără șanse la medalii | adevarul.ro
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România participă la CM de gimnastică, însă fără șanse la medalii

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Echipa feminină de gimnastică a României ocupă ultimul loc, 8, cu 151,996 puncte, după primele trei subdiviziuni ale calificărilor din cadrul Campionatului Mondial de gimnastică artistică de la Rotterdam. Cum astăzi se vor desfășura întreceri în alte șapte subdiviziuni șansele ca reprezentantele noastre să evolueze în finală sunt aproape egale cu 0.

România este reprezentată de opt sportivi la CM de gimnastică
România este reprezentată de opt sportivi la CM de gimnastică Foto: Federația Română de Gimnastică

În clasamentul provizoriu la individual compus, Alexia Blănaru se află pe locul 19, cu 50,132 puncte, după ce a primit 13,666 la sărituri, 11,466 la paralele, 12,300 la bârnă și 12,700 la sol. Anamaria Mihăescu se află pe 20, cu 49,832 puncte, după ce a fost notată cu 13,100 la sărituri, 12,166 la paralele, 11,866 la bârnă, 12,700 la sol. Iris Iordache ocupă locul 28, cu 47,032 puncte, după 12,700 la sărituri, 11,066 la paralele, 10,766 la bârnă și 12,500 la sol.

Ariana Cotu a primit 13,033 la paralele, în vreme ce Sabrina Maneca-Voinea este a 26-a la bârnă, cu 12,466 puncte, și a 10-a la sol, cu 12,900 puncte.

Astăzi sunt programate celelalte șapte subdiviziuni.

Țara noastră n-a mai luat medalie la CM din 2015

România este reprezentată de 7 sportivi, 6 la feminin și 1 la masculin, la Campionatul Mondial de gimnastică artistică de la Rotterdam, care se va desfășura în perioada 17-25 octombrie. În întrecerea fetelor vor fi implicate Sabrina Maneca Voinea, Ariana Cotu, Alexia Blănaru, Daria Tănasă, Iris Iordache și Anamaria Mihăescu, iar în cea masculină va participa Nicholas Țarcă.

România n-a mai cucerit medalie la această competiție din 2015. Atunci, Marian Drăgulescu a luat „argint” la sărituri, iar Larisa Iordache a obținut „bronz” la individual compus. Într-un clasament all-time pe medalii, România ocupă locul 5: 48 de aur, 45 de argint și 42 de bronz (135 în total). Înaintea țării noastre sunt URSS, China, SUA și Japonia, iar după se află Rusia, Cehoslovacia și Franța.

La cea de-a 54-a ediție a întrecerii mondiale vor participa 457 de gimnaști din 83 de țări, printre acestea numărându-se Statele Unite ale Americii, Japonia, China, Brazilia, Marea Britanie, Italia, Franța, Germania, Canada sau Australia.

Dan Grecu ne-a adus primul titlu mondial în 1974

România a avut gimnaste și gimnaști de valoare cu mult înaintea Nadiei Comăneci. La CM din 1954, echipa feminină a țării noastre a ocupat locul 4 după URSS, Ungaria și Cehoslovacia, iar Elena Leușteanu a fost pe 5 la individual compus și pe 6 la sărituri. La ediția următoare, în 1958, România a cucerit „bronzul” pe echipe. La acea primă medalie și-au adus contribuția Elena Mărgărit, Atanasia Ionescu, Sonia Iovan, Emilia Vătășoiu, Elena Săcălici și Elena Leușteanu.

Primul titlu mondial la gimnastică a fost obținut de Dan Grecu la inele, în 1974, iar la feminin de Nadia Comăneci, în 1978, la bârnă. La Jocurile Olimpice, primele prezențe pe podium le-a reușit Lenuța Leușteanu, care a ocupat locul 3 la sol, la Melbourne, în 1956. Tot atunci a cucerit „bronzul” cu echipa, performanță care a fost repetată și la Roma, în 1960.

Succesele din anii 50-60 s-au datorat și faptului că la București s-a investit mult în gimnastică. În 1957, capitala țării noastre a găzduit Campionatul European, la feminin. Iar atunci Leușteanu a luat 3 medalii de argint, iar Sonia Iovan una de argint și două de bronz.

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