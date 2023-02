Red Bull Oslea Hike & Ride, pentru profesioniști și amatori: „O competiție unică în România, care combină condiția fizică cu partea tehnică“

Înainte de a se întrece cu ceilalți pentru a scoate cel mai bun timp, participanții se confruntă cu propriile limite, dar mai ales cu Masivul Oslea.

→ Imaginea 1/8: Red Bull Oslea Hike & Ride are loc în perioada 17 - 18 februarie. FOTO: Red Bull

Tradiția de 12 ani a Red Bull Oslea Hike & Ride continuă și în 2023, iar pasionații de alergare montană și freeride sunt așteptați la ediția ce are loc pe 17 și 18 februarie. „Este o competiție unică în România, așa cum este și Outrun the Lift, care combină condiția fizică cu partea tehnică“, a declarat, pentru „Weekend Adevărul“, Toma Coconea, campion național la parapantă și veteran al competițiilor sportive pe munte.

Evenimentul se desfășoară într-o zonă sălbatică din Masivul Oslea, Munții Vâlcan, care se află în vecinătatea Parcului Național Retezat, competiția adresându-se persoanelor cu experiență în freeride. „Vârful Oslea este un vârf foarte pitoresc și sălbatic, cu multă zăpadă, un munte cu o altitudine de 2.000 de metri“, a mai adăugat campionul, care a concurat la mai multe ediții ale Red Bull Oslea Hike & Ride și nu o va rata nici pe cea din februarie. „Întotdeauna am fost cu drag la fiecare ediție. Anul trecut am urcat împreună cu Andi Moisescu, iar eu am coborât cu speed flyerul, iar el cu placa. Anul acesta voi urca din nou cu cineva, va fi o surpriză. Dacă îmi permit condițiile meteo, voi face și zboruri“, a anunțat Toma Coconea.

Gol alpin, pădure, drum forestier

Competiția este împărțită în două secțiuni, Schi și Snowboard, iar fiecare include patru categorii – Feminin Open, Masculin Open, Feminin Pro și Masculin Pro. În cadrul competiției, la secțiunea OPEN Schi & Snowboard, sunt disponibile 300 de locuri, iar la PRO Schi & Snowboard, 60 de locuri. „Categoria OPEN se adresează concurenților cu nivel mediu, iar categoria PRO se adresează concurenților profesioniști (de exemplu, sportivii care s-au clasat pe podium la edițiile anterioare ale Red Bull Oslea Hike & Ride sau la alte competiții similare). La categoria PRO, fiecare înscriere va fi analizată și validată în termen de maximum 48 de ore“, menționează organizatorii. De asemenea, este de precizat și faptul că înscrierea nu se poate face la fața locului, ci doar în prealabil.

Prima zi a competiției, 17 februarie, este rezervată calificărilor, care constau într-o probă de coborâre contratimp, în care concurenții vor lua startul individual. Doar primii 120 cei mai rapizi rideri se califică în finala care are loc în următoarea zi. „Traseul pe care se vor desfășura calificările are o lungime totală de un kilometru și va include capătul zonei de gol alpin, cât și porțiuni de pădure sau drum forestier și se va încheia la baza muntelui. Traseul este localizat în zona Câmpușel- Pasul Jiu- Cerna, include partea de drum forestier de la baza muntelui, poienile care intersectează acest drum, cât și drumul forestier și iesirea spre zona de gol alpin adiacentă care constituie urcarea spre Vârful Peştişanu, parte a muntelui Oslea“, se menționează pe site-ul oficial al Red Bull.

Dozarea efortului și echipamentul, esențiale

Ziua de sâmbătă, ziua finalei, vine cu o urcare contracronometru pe o distanță de 3,9 kilometri ce pornește la cota 1.300 și se termină la altitudinea de 1.940 de metri. Se pare că de fapt această probă a pornit dintr-o necesitate, așa cum au dezvăluit cei de la Red Bull: nu exista o altă metodă prin care concurenții puteau fi duși pe creastă pentru proba de freeride. Dacă în primele ediții organizatorii îi transportau pe concurenți la start în camioane DAC, ulterior s-a luat decizia de a transforma drumul până pe creastă într-o probă de concurs.

Toma Coconea le-a oferit câteva sfaturi riderilor care se întrec pe Masivul Oslea: „La urcare, trebuie să își dozeze efortul și să nu fie foarte îmbrăcați, să aibă un rucsac practic pentru echipament și haine de schimb. Este foarte important să aibă o încălțăminte adecvată, să nu patineze la deal, pentru că este diferență mare de nivel“.

Cea de-a doua parte a traseului constă în coborârea pe schiuri sau snowboard a masivului, riderii fiind punctați de către juriu în funcție de abilitățile tehnice: linie, control, fluiditate, tehnică, stil, trick-uri, dar nu numai. Astfel că toți concurenții „trebuie să fie rideri buni și tehnici, cu o condiție fizică bună. Este foarte important să fie performeri în datul cu placa sau cu schiurile“, a punctat campionul național la parapantă și un împătimit al competițiilor organizate de Red Bull atât în România, cât și în alte țări.

Bucuria competiției

În 2014, Horia Colibășanu, primul român care a urcat pe K2 (Masivul Karakorum, al doilea munte ca înălțime după Everest), a reușit să termine cursa în 43 de minute și 2 secunde, iar cel mai mare punctaj din istoria competiției a fost obținut de Kinda Geza (Pro Snowboard M), care a acumulat 228 de puncte. De asemenea, veteranul Red Bull Oslea Hike & Ride este Paul Aufmesser (Pro Schi M), care a participat la toate cele 11 ediții ale competiției sportive pe munte.

Pentru cei care vor să se bucure de eveniment și să își încurajeze favoriții, Red Bull pune la vânzare biletul de susținător care include o șapcă premium Snapback Digger Black (ediție limitată) NERV x Red Bull Oslea Hike & Ride și o brățară pentru afterparty. După o zi în care riderii și-au pus la bătaie abilitățile, tehnica și rezistența pentru a afla cine este cel mai bun, concurenții și susținătorii lor încheie competiția la un afterparty cu Macanache, Dex și Astronaut KRU Soundsystem, care are loc la Complexul Cheile Buții.

Premii categoria PRO

Locul 1: 1.700 de lei

Locul 2: 1.200 de lei

Locul 3: 800 de lei

Premii categoria OPEN

Locul 1: 700 de lei

Locul 2: 500 de lei

Locul 3: 300 de lei