Raliul Iașului debutează la finalul săptămânii. Cum arată programul competiției automobilistice

Iașiul va găzdui, în perioada 8-10 septembrie 2023, ediția cu numărul 39 a întrecerii automobilistice de tradiție. În capitala Moldovei vor fi prezente mai multe echipaje din străinătate.

Raliul Iașului este a șasea etapă din Campionatul Național de Raliuri Betano 2023 iar, de această dată, organizatorii au pregătit mai multe surprize. Una dintre ele constă în faptul că la Iași vor fi prezente mai multe echipaje din străinătate.

Echipaje din Turcia, Solvacia, Bulgaria și Italia, prezente la Iași

Organizatorii etapei au pregătit mai multe surprize pentru ieșeni. „O particularitate a etapei de anul acesta de la Iași este prezența numeroasă a echipajelor din străinătate. Vor fi două echipaje din Turcia, unul din Slovacia, unul din Bulgaria și unul din Italia. Avem în total 64 de echipaje înscrise. Evenimentele vor debuta vineri, 8 septembrie 2023, unde invităm cât mai mulți spectatori", a precizat Dan Codreanu, manager Raliul Iașului.

Cum arată programul evenimentului

Vineri, 8 septembrie 2023, începând cu ora 20.00, pe Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt va avea loc festivitatea de deschidere, ce constă în Startul Festiv.

Secundele vor începe să fie cronometrate începând de sâmbătă, 9 septembrie 2023, când începe lupta pe macadamul de pe cele șase probe speciale, dintre care trei sunt distincte. În prima zi de concurs vor fi câte două treceri pe Cioca Boca, 14.55 km și Mădârjac, 23.80 km. Seara, începând cu ora 18.00, va avea loc cea mai spectaculoasă SuperSpecială, la Râpa Galbenă și pe Bulevardul Independenței.

Duminică, 10 septembrie 2023, va avea loc proba de la Dobrovăț, celebră pentru cele două săritori artificiale. Mai mult decât atât, a doua trecere pe proba este Power Stage Ciurea, iar în aproierea sosirii va avea loc Festivalul WOODSCAPE, aflat la prima ediţie, care îmbină perfect pasiunea pentru sport şi petrecerea timpului în aer liber.

Ca de obicei, la final de raliu va avea loc festivitatea de premiere, duminică, 10 septembrie 2023, de la ora 15.00, pe Pietonalul Ştefan cel Mare şi Sfânt.

„Sper că Iașul va deveni parte din Campionatul European"

Primarul Iașiului, Mihai Chirica, a vorbit despre evenimentul sportiv pe care îl va găzdui capitala Moldovei.

,,E o plăcere să fim din nou împreună, anunțând o etapă din raliul României. Suntem sub presiunea lăsată peste noi de Campionatul Mondial de Esports. Raliul Iașului este o competiție tradițională pentru noi. Este unul dintre cele mai frumoase momente din Campionatul României, ce atrage prezența numeroșilor spectatori. Sper să fie o etapă de succes, le urez să se întoarcă toți acasă sănătoși, indiferent de locul ocupat. Visez la momentul în care Iașul va deveni o competiție din Campionatul European, cu vizibilitate totală la nivel european. Este o competiție care s-a maturizat de la an la an, iar rezultatele sunt pe măsură. Așteptăm prezența celor care trebuie să-și apere titlul și ieșenii să fie interesați de această competiție. Știm că avem și echipaje susținute de mediul privat, sperăm ca acest obicei să continue", a precizat primarul Mihai Chirica.

Traficul din Iași va suferi modificări importante

Pentru buna desfășurare a Raliului Iașului, circulația auto va fi deviată în perimetrul Palatului Culturii și Bulevardului Independenței. În aceste condiții, Compania de Transport Public Iași va devia traseele pe rute ocolitoare. Programul mijloacelor de transport va fi după orar obișnuit.

În toate cele 4 zile ale raliului, mai exact în perioada 6-10 septembrie 2023, vor fi aplicate aceste măsuri de transport:

- Circulația tramvaielor 1, 7, 9 și 13 pe Bulevardul Anastasie Panu, strada Palat, Podu Roș, se suspendă;

- Tramvaiele 1, 7 si 13 sunt deviate prin Tudor Vladimirescu.

- Pe traseul 9 circulă autobuze.

- Stațiile alternative temporare vor fi pe strada Sfântul Lazăr.

Doar în ziua de 9 septembrie 2023 se va bloca circulaţia rutieră pe Bd. Independenţei, între intersecţia cu str. N. Bălcescu şi Piaţa M. Eminescu şi şos. Păcurari, între Piaţa M. Eminescu şi intersecţia cu str. Cişmeaua Păcurari.

- autobuzele de pe traseele 28 şi 42 vor circula pe linia de tramvai între Târgu Cucu şi Piaţa M. Eminescu;

- autobuzele de pe traseele 20, 43 şi 46 vor circula, în sensul spre Păcurari, prin Târgu Cucu – Piaţa Unirii – Piaţa M. Eminescu – bd. Carol I – str. Toma Cozma – Păcurari, iar în sensul spre Târgu Cucu vor circula astfel: Păcurari – Moara 1 Mai – şos. Moara de Foc – str. Străpungere Silvestru – str. Gării – str. Arcu – Piaţa Unirii – Târgu Cucu;

- autobuzele de pe traseul 36 vor circula deviat din str. Arcu pe bd. Ştefan cel Mare – str. 14 Decembrie – Piaţa Unirii – Piaţa M. Eminescu – Copou – Breazu;

- autobuzele de pe traseul 52 vor circula, după ieşirea de pe Pasajul Octav Băncilă, pe str. Toma Cozma – bd. Carol I; vor avea oprire în stația Universitate.

- autobuzele de pe traseul 41 vor întoarce în Târgu Cucu, urmând parcursul Blocuri Ciurea – Podu Roş – Târgu Cucu – Podu Roş – Blocuri Ciurea.