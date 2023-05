Un pilot brașovean cu dizabilități a intrat în Cartea Recordurilor. El a învins sportivi profesioniști

Ciprian Lupu a intrat în Cartea Recordurilor pentru că este primul sportiv cu dizabilități, campion național într-o competiție sportivă dedicată profesioniștilor. Pilotul a câștigat un titlu la raliu.

Un sportiv brașovean a intrat în Cartea Recordurilor! Ciprian Lupu este este prima persoană cu dizabilități din lume care reușește că cucerească un titlu național într-o competiție destinată sportivilor profesioniști.

„Este o realizare destul de mare pentru mine. Am fost pasionat de motorsport din adolescență, Brașovul având o tradiție destul de lungă în competițiile de motorsport, dar m-am apucat destul de târziu, la 35 de ani, pentru că atunci am decis că îmi pot asuma toate sacrificiile care trebuie făcute pentru practicarea acestui sport”, a declarat campionul național.

Ciprian Lupu a suferit un accident la mare, în timpul unui sejur petrecut cu prietenii și de atunci se deplasează cu ajutorul unui fotoliu rulant. Sportivul spune că, dacă nu s-ar fi petrecut acest accident, probabil că nu și-ar fi trăit visul, acela de a deveni pilot de raliu și, chiar mai mult, campion național.

Constanța în competiție l-a făcut campion

„Am făcut pașii corecți și, în anul 2018, am ajuns să particip la Campionatul Național de Viteză în Coastă și, încet, am făcut trecerea spre Campionatul Național de Raliuri, iar în anul 2021 am făcut sezonul complet, împreună cu copilotul meu, Andrei Pintilii. Tot în acel an, pentru că am fost constanți – nu putem spune că a fost vorba despre viteză tot timpul – am reușit să obținem acest titlu la categoria debutanților”, a mai explicat pilotul brașovean.

Pilotul brașovean a mai spus că dedică intrarea în Cartea Recordurilor memoriei mamei sale. De asemenea, Ciprian Lupu spune că le mulțumește din suflet tuturor celor care l-au sprijinit și l-au susținut pe parcursul acestei călătorii. „Am urcat ceva trepte, da’ mai avem destule povești în față”, a încheiat campionul.