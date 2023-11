Povestea dublului campion mondial la skanderbeg care trăiește și se antrenează într-un sat din Argeș

Născut în comuna argeşeană Poiana Lacului, unde locuiește și are și un club de skanderbeg, Viorel Dobrin a obținut de două ori titlul de campion mondial.

La începutul lunii septembrie, Viorel Dobrin a obținut titlul suprem la a 44-a ediție a Campionatului Mondial de Skanderbeg desfășurată în Kazahstan, el devenind pentru a doua oară campion mondial la brațul drept. La brațul stâng, Viorel Dobrin a obținut medalia de bronz.

„Competiția a fost la un nivel foarte ridicat. Comparativ cu Campionatul Mondial din 2021, anul acesta am fost mult mai pregătit, dar nivelul a fost ridicat la ambele competiții, cu cei mai buni sportivi din fiecare țară, anul acesta au fost 1.100 de sportivi din 54 de țări“, spune Viorel Dobrin pentru „Weekend Adevărul“.

În total, de la Clubul „Armbenders Viorel Dobrin“ din comuna Poiana Lacului, unde sunt legitimați 40 de sportivi, au fost prezenți în Kazahstan trei sportivi. Fiecare a avut propriul program de antrenament, iar în competiție, fiecare categorie a evoluat pe un traseu diferit.

Campion fără pârghie

În decembrie 2021, Viorel Dobrin a ieșit campion mondial la brațul drept, după ce a suferit o accidentare la brațul strâng. La ediția din 2021 a Campionatului Mondial de Skanderbeg, desfășurată la București, au participat sportivi din peste 60 de țări.

„Majoritatea practicanților de skanderbeg de performanță sunt ambidextri și participă la competiții atât cu dreapta, cât și la mâna stângă. Calificările din 2021 au început de la primele ore, iar perspectiva era undeva la 20-22 de confruntări, până la finale. Între timp, m-am accidentat și nu am mai ajuns în finală, însă a doua zi, urma să se desfășoare meciurile pentru mâna dreaptă, unde în mod normal sunt mai mulți participanți. În timpul luptei, mâna cu care nu concurezi te ajută, pentru că ai o priză pe un mâner fix și practic ai o oarecare pârghie, corpul se contorsionează și toate lanțurile cinematice iau parte la luptă, dar contactul cu adversarul este doar cu o singură mână. Așa că, dacă nu aș fi fost accidentat, aș fi avut o siguranță în plus“, precizează Viorel Dobrin.

Sportiv și instructor

Legat de pasiunea sa pentru skanderbeg și de forța sa, Viorel Dobrin spune că de mic a fost înzestrat cu forță, a practicat lupte greco-romane și, cu timpul, a descoperit că skanderbegul este drumul său. Din 2010, sportivul din comuna Poiana Lacului urmează un antrenament din ce în ce mai complex, pe care și l-a adaptat în funcție de ce a întâlnit în competiții și ce a învățat în facultate, el absolvind Facultatea de Educație Fizică și Sport a Universității din Pitești.

„Forma sportivă este foarte importantă, dar ea trebuie atinsă exact la momentul competiției. De aceea, îmi construiesc programul de antrenament după tendințele moderne din skanderbegul de performanță. Am un job care mă solicită perfect, unde folosesc greutăți și-mi completez antrenamentul în sală, cu aparate și instalații specifice, multe dintre ele de concept propriu. Nutriția sportivilor este din ce în ce mai controversată, rețetele și programele umplu paginile revistelor și internetului. Dar alimentația corectă, mesele regulate, compuse din ingrediente naturale și mai ales proaspete sunt rețeta de succes. Desigur, nu există performanțe mari fără susținătoare de efort, dar, atenție mare, dopajul duce la excluderea din viața sportivă!“, avertizează Viorel Dobrin.

Până acum, în mai bine de 13 ani, Viorel Dobrin, de profesie tehnician constructor, a câștigat peste 100 de medalii la competițiile naționale și internaționale la care a participat. În mai 2021, la București, în cadrul competiției Tiger Classic Diamond Cup, a avut loc și o luptă amicală la skanderbeg, sub titlul Vendetta România - Bulgaria, între Viorel Dobrin și multiplul campion mondial Bozhidar Simeonov, provocarea venind din partea românului, care a și câștigat – în cele șase meciuri stabilite de organizatori, sportivul nostru s-a impus de patru ori, fiind declarat învingător.

Românul campion mondial la skanderbeg a nominalizat și cel mai dificil moment din cariera sa de până acum: Campionatul Mondial din Malaysia din 2015. „A fost un moment cu totul deosebit și cu puternică încărcătură emoțională. Am consumat foarte multă energie pentru a găsi soluții de finanțare pentru a participa la acel Campionat Mondial. Nu doream să îl ratez, deoarece urma să întâlnesc participanți de valoare ridicată. Situația s-a rezolvat abia în ultimele momente și am reușit să obțin un loc 4“, povestește acesta.

Juniorii campioni

Vicepreședinte al Federației Române de Skandenbeg, Viorel Dobrin spune că în țara noastră sunt peste 300 de sportivi legitimați. Tot un român, Mircea Simionescu-Simicel, este secretarul general al Federației Mondiale de Skandenbeg. „În prezent, numărul cluburilor și comisiilor este în creștere. Totuși, o piedică importantă în dezvoltarea sportului sunt mecanismele sponsorizării și greutatea de a atrage sponsori către mișcarea sportivă“, spune Viorel Dobrin.

Rezultatele ultimelor competiții îl fac să creadă că noua generație are viitor: mai mulți juniori de la clubul său din comuna argeșeană Poiana Lacului îi calcă pe urme, iar la Campionatul Mondial de la București din 2021, una dintre medaliile de aur ale României a fost câștigată de unul dintre ei.

Sportivul din Poiana Lacului mai are în palmares un titlu european obținut în 2017, o medalie de vicecampion mondial obținută în același an și o alta de vicecampion european în 2016, plus alte două medalii de bronz la Campionatele Mondiale și una la Campionatul European.

În acest an, 15 sportivi pregătiți de Viorel Dobrin au participat la Campionatul European de Skandenbeg, reușind performanța unică de a aduce pentru România nu mai puțin de 10 medalii.

Ca și în alte ramuri sportive, și la skandenbeg sunt costuri financiare importante. „Începând cu echipamentul necesar, transportul, cazarea și masa, în cazul deplasărilor, antrenorul, taxele de participare în competiții, controalele medicale, medicamentația, recuperarea și refacerea în cazul accidentelor, toate aceste lucruri se ridică la costuri destul de consistente. Având în vedere că o taxă de participare la Campionatul Mondial este 100 de euro, iar competițiile de acest gen se desfășoară în țările din jur, precum Bulgaria, Ungaria, Lituania, Polonia, costurile finale pot ajunge în jurul a 1.000 de euro de persoană. Acest lucru ne obligă să completăm personal sumele necesare, adunate din sponsorizări. Dar pregătirea sportivilor este eșalonată pe un an calendaristic și asta urcă foarte mult sumele ce trebuie investite în acest interval de timp“, adaugă campionul Viorel Dobrin.