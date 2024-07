Popovici, aur olimpic și setea de perfecțiune: „Absolut nimeni nu este înotător perfect. Nici eu” VIDEO

Un nou capitol de aur s-a scris în istoria înotului românesc. David Popovici, fenomenul din bazin, a adus României primul titlu olimpic masculin la înot, triumfând în proba de 200 de metri liber la Jocurile Olimpice de la Paris.

Victoria a fost una zdrobitoare, iar bucuria tânărului sportiv a fost evidentă. Însă, în spatele acestui moment de glorie se ascunde o personalitate complexă, mereu în căutare de perfecțiune.

„Absolut nimeni nu este înotător perfect. Nici eu”, a declarat Popovici după cursă, potrivit olympics.com.

“Nici măcar Michael Phelps nu este perfect. El este cel mai decorat și cel mai bun obiectiv, dar toată lumea este departe de perfecțiune. Cel mai bun lucru pe care îl poți face este să încerci să urmărești perfecțiunea. Și asta am avut în cap și în minte în fiecare zi de antrenament. Doar încercând să mă apropii de ea, dar fiind conștient că nu o voi putea atinge niciodată”, a adăugat campionul olimpic.

Viitorul înotului românesc pare să fie în mâini foarte bune, iar David Popovici se pregătește deja pentru o nouă medalie. Va concura în proba de 100 m acolo unde deține un record mondial.

Românul a întors al doilea la 50 de metri, apoi al treilea la jumătatea cursei. Însă finalul a fost absolut fantastic. În ultimul bazin, David a recuperat milimetru cu milimetru și a ajuns primul la final, după un minut, 44 de secunde și 72 de sutimi. Cu doar două sutimi în fața britanicului Matthew Richards, ceea ce s-a traduce într-un vârf de deget!

Este prima medalie de aur pentru România la Paris 2024, dar și prima din istorie pentru un înotător român la Jocurile Olimpice, în proba masculină. Pe locul secund s-a clasat britanicul Matthew Richards, cu un timp de 1:44,74, în timp ce bronzul olimpic la 200 de metri a fost adjudecat de americanul Luke Hobson (1:44,79).

„Nu am luptat pentru medalie şi aşa am reuşit să o câştig

„Ieri am spus că habar nu am dacă voi câştiga sau nu, pentru că pur şi simplu nu mi-a păsat de medalie, aşa am câştigat. Nu ăsta este obiectivul, obiectivul este să te simţi bine, să vii la Jocurile Olimpice, să concurezi împotriva celor mai buni din lume. Este un privilegiu doar să fii aici, aşa că pentru că nu am luptat pentru medalie, am reuşit să câştig. A fost o luptă de câini, fix aşa aş descrie-o. Pe ultimii 50 de metri l-am văzut pe american că e în faţa mea. Chiar dacă nu te uiţi la ei îi simţi acolo în ceafă. Chiar dacă nu m-am uitat la ei, nu mi-am permis nici pentru o secundă să o las moale. Nu trebuia să plec nici prea tare, nici prea încet, am făcut exact cursa pe care trebuia să o fac. Bineînţeles că mă bucur pentru medalie şi mă bucur că am făcut istorie pentru un înot”, a declarat Popovici la zona mixtă, citat de Agerpres.

„Euforie, lacrimi şi la mine, nu sunt eu cel mai deschis, dar am plâns şi eu

„Mi-am dat seama că am câştigat când am atins plăcuţa, pentru că ele au nişte lumini pe ele, dacă atingi primul e o singură lumină, al doilea două lumini, al treilea trei lumini, şi am văzut instant că sunt primul. Euforie, lacrimi şi la mine, nu sunt eu cel mai deschis, dar am plâns şi eu, când am dat primul interviu celor de la TVR. Îmi dădeau lacrimile, inclusiv pe podium, m-am abţinut cu greu. Când eram mic mă uitam la Jocurile Olimpice, la Michael Phelps, la cum este ridicat steagul tuturor celorlalţi campion olimpici, cum i se ridică steagul şi am visat la acest moment. La 11 ani aveam tortul meu, a fost cu Jocurile Olimpice Tokyo 2020. Adică eu de la 10-11 ani ştiam că îmi doresc să ajung la Jocuri şi dacă eu am reuşit, un băiat născut crescut în Pantelimon şi Titan, adică nimic special, dar de fapt este special, dacă eu am reuşit, un băiat complet obişnuit, absolut oricine poate, prin determinare, perseverenţă, muncă”, a completat Popovici.

Campionul olimpic a dat acelaşi răspuns când a fost întrebat dacă va câştiga medalia de aur şi la 100 m, ca în urmă cu o zi: „Habar nu am”.

David Popovici intră din nou în bazin

După cursa formidabilă de ieri, David Popovici o ia de la capăt, cu seriile din proba de 100 metri liber, programate la ora 12.42, și cu semifinalele, în sesiunea de seară (21.30). Finala probei-regină de la Jocurile Olimpice este programată miercuri seară, de la ora 22.32.