Obiectiv îndeplinit pentru Cășuneanu: Podium final la Masters

La primul sezon pe un monopost, Costel Cășuneanu a terminat pe locul 3 în clasamentul final al Trofeului Național Masters la viteză în coastă. E pentru a doua oară când va urca pe podiumul sezonului după ce în 2022 a fost vicecampion la Categoria I.

Pilotul originar din Bacău a fost prezent la finala de la Brașov cu un singur obiectiv, de a-și conserva podiumul general. Cu al cincilea timp al etapei, Cășuneanu a rămas pe 3, cu 68 de puncte, depășindu-l astfel pe Emil Ghinea cu două puncte.

“Am avut fix 5 curse cu monopostul în acest an, în trei am fost pe podium, iar într-o alta am ratat victoria pentru că am forțat pe ultimii metri. Acum am preferat să nu fac nicio greșeală, să termin cu bine, altfel aș fi ieșit din Top 3. Pot spune că suntem mulțumiți de ce am realizat la primul sezon cu un monopost, având în vedere că până acum nici măcar nu am mai urcat într-unul”, a spus Cășuneanu.

Tot cu monopostul Wolf F1 Mistral mai poate înregistra o nouă performanță, de data aceasta la Super Rally. Să încheie din nou pe podiumul final al clasamentului open. În acest moment, înaintea finalei de la București, ambasadorul Ssangyong este pe 3, cu 58 de puncte și are nevoie doar de o clasare în Top 5 pentru a fi sigur de poziție.

De-a lungul carierei acesta a mai obținut performanțe spectaculoase, inclusiv la Rally Raid, unde are o clasare în Top 10 la o etapă de cupă mondială, un titlu de vicecampion la off road, dar și un titlu de campion absolut la super rally.