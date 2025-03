O platformă renumită de predicții anunță căderea lui Călin Georgescu. Candidatul independent, tras în jos de ultimele evenimente

Potrivit Polymarket (una dintre cele mai mari platforme pe piața analizelor și predicțiilor din mai multe domenii), care l-a indicat corect pe Donald Turmp drept câștigător al alegerilor din SUA, candidatul independent Călin Georgescu nu mai are prima șansă să devină liderul României, poziție preluată de un alt independent, Nicușor Dan.

Graficul postat de platformă arată că, pe 19 februarie, Georgescu avea 55% să devină președintele României, țară condusă acum de interimarul Ilie Bolojan. Pe 2 martie, procentul scăzuse la 23%. Favorit a devenit primarul Nicușor Dan, cu 44%.

Vârful lui Georgescu a fost atins pe 25 februarie, cu o cotă de 56%, comparativ cu doar 21% pentru Nicușor Dan.

România va avea o nouă rundă de alegeri prezidențiale în acest an, pe 4 (primul tur) și pe 18 mai (turul doi), iar casele de pariuri din România sunt pregătite să arunce pe piață cotele candidaților.

Deocamdată însă, lista celor care vor intra în cursă nu este definitivată, aflându-ne în faza înscrierilor la Biroul Electoral Central (BEC). Din acest motiv, operatorii de pariuri licențiați la noi nu au încă în ofertă alegerile pentru Cotroceni.

Aflat sub control judiciar, Călin Georgescu are, printre inderdicții, să nu părăsească țara, să nu posteze conținut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist, xenofob etc. Georgescu și-a construit profilul câștigător folosind rețeaua chinezească TikTok.

Ciolacu, fără speranțe

Pe 3 în topul Polymarket se află George Simion, urmat de Crin Antonescu, Ilie Bolojan, Victor Ponta și de Elena Lasconi. Procentele vor fluctua până la data alegerilor. În sondajul Polymarket sunt trecute și persoane care nu au niciun gând să candideze. Spre exemplu, premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, are mai puțin de 1% șanse de a ocupa postul de la Cotroceni, în condițiile în care a precizat că nu va mai intra în cursă. PSD, cel mai mare partid politic al României, n-a izbutit, pentru prima dată în istoria post-decembristă, să-și califice candidatul în turul secund, unde Georgescu s-ar fi înfruntat cu Elena Lasconi. CCR a anulat al doilea tur de alegeri, după ce a primit informații de la CSAT privind amestecul unei puteri externe (Rusia).