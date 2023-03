O nouă victorie pentru Răzvan Lucescu: Aris – PAOK 1-2. Formația sa este la 22 de mecuri fără eșec și la doar 4 puncte de lider

PAOK Salonic, formația antrenată de Răzvan Lucescu, a câștigat în deplasare meciul cu rivala sa Aris, din același oraș, scor 2-1. Antrenorul român a fost eliminat. Președintele adversarilor l-a înjurat la ieșirea de pe teren.

Derby-ul orașului Salonic nu a dezamăgit nici de această dată. Deși gazdele de la Aris au deschis scorul rapid, în minutul 12, prin Palma, PAOK a întors rezultatul în repriza secundă, prin golurile lui Sastre, din penalty (min. 68), și Zivkovic (min. 73).

Ultimele minute ale partidei au fost extrem de tensionate și s-au lăsat cu eliminarea lui Răzvan Lucescu care a fost învinuit că ar fi aruncat în tribune un obiect care fusese inițial aruncat dinspre tribune spre el. În timp ce părăsea suprafața de joc a fost abordat de Thodoros Karipidis, președintele lui Aris, care l-a înjurat pe Lucescu Jr.: „Să te f..!”.

În conferința de presă de la final, Răzvan Lucescu a încercat să explice conflictul din partea de final a partidei.

„A fost o victorie complicată, am reușit să o obținem într-o atmosferă ostilă. Sper ca echipele din Atena să aibă parte de același tratament când vin aici. Mi s-a spus că am fost eliminat pentru că aș fi aruncat ceva către tribune. Ăsta a fost mesajul transmis din camera VAR. Dar astea sunt minciuni! Doar le-am dat înapoi ceva. Știu că atmosfera este nebună în astfel de derby-uri, dar fotbalul are de suferit”, au fost explicațiile lui Răzvan Lucescu, după meci.

Răzvan Lucescu a ajuns la 22 de meciuri consecutive fără eșec pe banca lui PAOK. Formația din Salonic a ajuns la 57 de puncte și s-a apropiat la doar 4 puncte de liderul Panathinaikos.