Numele jucătoarei cu care se va duela Simona Halep în primul tur de la Paris: „Sper să pot juca un tenis bun așa cum am mai făcut-o în trecut”

Fostul lider mondial, în vârstă de 32 de ani, se va duela în primul tur al turneului WTA 125 cu americanca McCartney Kessler, în vârstă de 24 de ani, conform GSP.ro.

Aflată deja la Paris, Simona Halep este gata să revină în primul turneu pe zgură după aproape doi ani, când a fost învinsă în turul al doilea al turneului de la Roland Garros de jucătoarea chineză Qinwen Zheng. Turneul WTA 125 (Trophee Clarins) se va desfăşura în perioada 13-19 mai.

Potrivit sursei citate, tenismena, care ocupă în prezent locul 1.149 în clasamentul mondial, va da piept în primul tur al turneului cu americana McCartney Kessler, care a debutat în circuitul profesionist la US Open 2023.

„Mă bucur să fiu aici, condițiile sunt extraordinare. E o plăcere să fiu aici. Vreau să-i mulțumesc directorului turneului pentru că mi-a acordat această invitație. E o oportunitate pentru mine să joc câteva meciuri și sper să pot juca un tenis bun”, a declarat fostul lider mondial pentru organizatorii turneului parizian.

„Am câștigat la Paris titlul la Roland Garros și la junioare și la senioare, e un loc special pentru mine. E orașul meu preferat, și de fiecare dată când am timp vin la Paris să vizitez, nu doar pentru a munci. Sper să pot juca un tenis bun așa cum am mai făcut-o în trecut", a mai spus Simona Halep.

Turneul are loc pe terenurile din cadrul clubului La Croix Catelan.

Pe lista participantelor figurează: Emma Navarro, Katie Boulter, Sloane Stephens sau Diane Parry.