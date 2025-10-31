Monica Niculescu, de neoprit la 38 de ani. Românca s-a calificat în semifinalele de dublu la Chennai

Monica Niculescu continuă să scrie povestea longevității în tenis. La 38 de ani, românca s-a calificat în semifinalele probei de dublu la turneul WTA 250 de la Chennai (India), alături de partenera sa din Australia, Storm Hunter.

Cele două, principalele favorite ale competiției, au obținut o victorie clară în sferturile de finală, scor 6-2, 6-1, în fața perechii ruse Tatiana Prozorova/Ekaterina Iașina.

Niculescu și Hunter au dominat

Meciul a durat doar 64 de minute, timp în care Niculescu și Hunter au dominat autoritar, confirmându-și statutul de favorite.

Pentru accederea în semifinale, Monica Niculescu și Storm Hunter și-au asigurat un cec în valoare de 4.260 de dolari și 98 de puncte WTA la dublu.

În penultimul act, cele două vor înfrunta câștigătoarele duelului dintre Mai Hontama/Akiko Omae (Japonia) și Hiroko Kuwata (Japonia)/Thasaporn Naklo (Thailanda).

Niculescu, una dintre cele mai experimentate jucătoare de dublu din circuit, vizează acum un nou trofeu într-un sezon în care continuă să demonstreze că vârsta este doar un număr.