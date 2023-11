Momente dramatice pentru Ștefan Birtalan, fosta mare glorie a handbalului. I-a cedat ficatul transplantat

Ștefan Birtalan, dublu campion mondial și cel mai bun handbalist al lumii în 1974, 1976 şi 1977, trece prin momente dramatice. Ajuns la 75 de ani, vicecampionul olimpic de la Montreal 1976, e internat de patru luni la Institutul Clinic Fundeni.

Ștefan Birtalan trăiește din 2008 cu ficatul transplantat de la un tânăr a cărui familie a acceptat să-i doneze organele după un accident de circulație. Timp de 15 ani, fostul mare handbalist nu a avut niciun fel de problemă, dar de câteva luni starea de sănătate s-a agravat.

„Mi-a cedat ficatul! Nu mai funcționează cum trebuie și trăiesc un adevărat chin”, a declarat Birtalan, pentru Gazeta Sporturilor. „De patru luni de zile sunt internat la spitalul Fundeni... Câte trei săptămâni stau p-aici prin analize, medicamentație, apoi o săptămână mă lasă acasă”, a spus fostul mare campion mondial.

Nu mai poate merge

„După 15 ani au reapărut problemele la ficat. Nu mai pot să ies afară, nu mai pot să merg, nu mai am deloc putere... Mi-e foarte greu, dar nu am ce să fac. Doar să lupt și să mă rog la Dumnezeu. Trăiesc doar cât mai vrea Dumnezeu. Cât mă ține gena...”, a mai declarat Ștefan Birtalan, care a mărturisit că nu se pune problema unui nou transplant. „Nici dacă aș avea un ficat pentru transplant, medicii nu s-a mai băga să mă opereze din nou. Riscurile sunt foarte, foarte mari... Așa că nu am ce să mai fac, decât să lupt și să mă rog”.

Problemele cu ficatul ale lui Ștefan Birtalan au fost descoperite în urmă cu aproape 20 de ani. „M-am trezit cu o hepatită C cronică, un virus pe care nu ştiu de unde l-am luat. În timp, am ajuns la faza de ciroză hepatică. Când am depistat hepatita C, m-am şi lăsat de antrenorat.

Infectat cu virusul hepatic C

La mine fusese diagnosticat că virusul C acţiona de peste 20 de ani, fără să ştiu. Nefiind niciun medicament în lume care să trateze hepatita C, am urmat o serie de tratamente alternative, naturiste”, dezvăluia în urmă cu mai multă vreme Ștefan Birtalan, într-un interviu pentru EVZ.

Apoi, în 2008, a venit operația de transplant „Mi-au dat două pastile şi m-am trezit a doua zi, deşi operaţia a durat 10 ore. Am primit ficat de la un tânăr din ţară, care se afla în moarte cerebrală în urma unui accident de circulaţie. Mi s-a înlocuit tot ficatul. Iar după două săptămâni, mă plimbam deja pe la mine prin Obor şi lumea se minuna când mă vedea pe stradă sau pe la meciuri”, a mai declarat Birtalan pentru EVZ.