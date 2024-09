Mircea Lucescu a explodat: „Mizerabil. Nu ne mai întoarcem aici”. Unde vrea să mute meciurile naționalei

România a trecut de Lituania pe arena din Ghencea, scor 3-1, în grupa C2 din Liga Națiunilor. Jocul slab al tricolorilor a fost pus pe seama gazonului execrabil pe care s-a disputat partida, iar Mircea Lucescu a declarat după partidă că va muta meciurile naționalei pe arene unde există gazon de calitate.

Selecționerul s-a plâns de starea suprafeței de joc și a subliniat că naționala României trebuie să joace şi în provincie: "Terenul a fost mizerabil. Pentru o echipă care pune totul pe tehnica pasei e foarte greu pe un asemenea teren. Pentru că apar greşeli din cauza terenului, iar jucătorii suferă şi se enervează. Terenul ne-a dezavantajat teribil astăzi.

Mircea Lucescu ia în calcul variantele Craiova și Cluj-Napoca

A fost execrabil, sper să nu ne mai întoarcem aici pe asemenea terenuri, dacă nu le pun la punct. Pentru că există şi Craiova, unde se poate juca, există Cluj, există Arena Naţională... nu e obligatoriu să jucăm toate meciurile în Bucureşti. Asta e echipa naţională şi trebuie să joace în toată ţara", a afirmat Mircea Lucescu.

Antrenorul a fost susținut și de Valentin Mihăilă, marcatorul primului gol al tricolorilor contra Lituaniei: ”Eu mi-aș dori să jucăm la Craiova. Am și pus o întrebare de ce nu am jucat acolo, dar în fine. Gazonul a fost foarte prost. Am preferat să joc pe sintetic în Kosovo decât aici”.