Selecționerul Lituaniei, supărat pe ajutorul dat de arbitri României. Mircea Lucescu l-a pus la punct

România a învins aseară Lituania în meciul 2 din grupa C2 a Ligii Națiunilor, cu 3-1. Momentele psihologice ale meciului au avut loc pe final, la 1-1, când oaspeții au înscris dar golul a fost anulat după ce arbitrul a revăzut faza la marginea terenului, apoi România a primit o lovitură de la 11 metri, tot în urma VAR-ului.

Selecţionerul Lituaniei, Edgaras Jankauskas, a declarat că România este o echipă suficient de puternică pentru a tranşa un meci fără ajutorul arbitrilor. ”România e puternică, să îşi rezolve meciul pe teren, fără ajutorul cuiva. Terenul a fost mai slab decât jocul în sine. Nu consider că arbitrul a influenţat, ci doar că (n.r. – România) are calitate fără a avea nevoie de ajutorul cuiva, teren, noroc. Am avut acest gol anulat, eu consider că a fost gol valabil”, a spus Edgaras Jankauskas, la Prima TV.

Mircea Lucescu înțelege frustrarea lituanienilor

Mircea Lucescu a răspuns imediat, după ce a auzit declarațiile făcute de selecționerul Lituaniei: "Care ajutor colateral? Ambele faze au fost în favoarea noastră. Adevărul e cel demonstrat în camera VAR. Eu am spus că am avut şansă, se putea să nu se demonstreze la VAR, dar ăsta e adevărul. Sigur că selecţionerul Lituaniei e nemulţumit, pentru că în mare parte din joc au avut superioritate".

România a învins cu emoții naționala Lituaniei, cu scorul de 3-1, pe Stadionul Steaua din Bucureşti, în Grupa C2 din Liga Națiunilor și conduce în clasament, cu 6 punte din două partide. E urmată de Kosovo și Cipru, cu câte 3 puncte, ultima fiind Lituania, cu 0 puncte.