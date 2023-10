Messi, program de „pensionar“ la Miami: Decizia lui Leo, anunțată oficial

Lionel Messi, jucătorul celor de la Inter Miami, a anunţat că nu va juca sub formă de împrumut la un alt club în pauza competiţională din Major League Soccer, afirmând că doreşte să-şi petreacă sărbătorile de iarnă acasă, alături de familia sa.

În ultima perioadă au circulat zvonuri despre un posibil împrumut al lui Messi în liga din Arabia Saudită sau chiar o revenire la fostul său club, Barcelona, în această iarnă, însă campionul mondial a dezminţit aceste speculaţii.

El a afirmat că, la nivel de club, se concentrează acum doar asupra meciului de final de sezon pe care Inter Miami îl va disputa împotriva formaţiei Charlotte FC (22 octombrie), urmat de partidele selecţionatei Argentinei în preliminariile Cupei Mondiale 2026, programate luna viitoare (cu Uruguay și cu Brazilia, pe 17, respectiv 22 noiembrie).

"Mă voi antrena, voi juca meciul următor şi voi încerca să ajung aici (la naţională) în cel mai bun mod posibil, în noiembrie", a declarat Messi, care a marcat marţi ambele goluri ale Argentinei în partida câştigată în deplasare cu Peru (2-0).

"După aceea, mă voi bucura de vacanţă în Argentina. Este prima dată când voi avea mai multe zile libere în decembrie, cu sărbători, cu linişte sufletească, cu apropiaţii mei. În ianuarie, mă voi întoarce din nou (la Miami) pentru a participa la presezon, pentru a începe de la zero şi mă voi pregăti cât mai bine posibil, ca întotdeauna", a adăugat el.

Lionel Messi a semnat în vară cu Inter Miami, pentru care a disputat până în prezent 13 meciuri, reuşind 11 goluri şi 8 pase decisive. El a cucerit trofeul la prima ediţie a competiţiei Leagues Cup alături de echipa din Florida, pe care nu a reuşit să o ajute însă să se califice în play-off-ul MLS.

Inter Miami, rateu mare în Major League Soccer

Dacă Inter Miami ar fi ajuns în play-off-ul Major League Soccer, Messi s-ar fi putut confrunta cu un program strâns în continuare. "Este păcat. Ne-am apropiat foarte mult. Am ratat multe jocuri, am avut mai multe leziuni. Luna iulie a fost foarte grea pentru noi. Jucăm la fiecare trei zile, călătorim. Dar am câştigat un trofeu important pentru club şi pentru ceea ce va urma anul viitor", a mai spus decarul argentinian.

Potrivit presei spaniole, Lionel Messi este marele favorit la câştigarea Balonului de Aur, trofeu pe care l-a primit de şapte ori până acum pe parcursul carierei sale, un record.