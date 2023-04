Marele Premiu de Formula 1 al Australiei: spectator lovit de o bucată din monopostul lui Kevin Magnussen

Un spectator care asista la Marele Premiu de Formula 1 al Australiei, desfăşurat duminică pe circuitul stradal de la Melbourne, a fost lovit de o bucată din monopostul danezului Kevin Magnussen, care l-a tăiat la o mână, incident care pune sub semnul întrebării protocolul de securitate al organizatorilor, transmite Reuters.

Will Sweet a declarat pentru postul australian de radio 3AW că se afla împreună cu logodnica sa pe un dâmb în apropierea virajului doi al circuitului Albert Park la cursa de duminică în momentul în care monopostul Haas al danezului Magnussen a lovit un parapet de protecţie, iar un pneu şi resturi din maşina sa au fost aruncate în aer.

''M-a lovit la mână şi am rămas acolo sângerând. Am ridicat mâna în dreptul gâtului, dar dacă ar fi lovit-o pe logodnica mea ar fi nimerit-o chiar în cap'', a relatat Will Sweet. ''Am realizat cât de mare şi cât de grea a fost bucata. O parte a ei era ascuţită şi dacă m-ar fi lovit din alt unghi ar fi fost oribil'', a mai spus spectatorul australian.

Presa australiană a publicat o imagine cu Sweet ţinând în mână bucata provenită din monopostul lui Magnussen, cu braţul însângerat, precum şi o imagine în care primea îngrijiri medicale la circuit.

Sweet a povestit că locul în care se afla era plin, cu copii mici şi niciun oficial de cursă nu a venit la el să îi ofere ajutor, după ce bucăţi din monopostul lui Magnussen au zburat peste parapetul de protecţie direct în mulţime. ''Nu a venit nimeni să vadă. Logodnica mea a fost foarte speriată'', a mai spus Will Sweet.

La Marele Premiu al Australiei din 2001, un comisar de cursă a fost ucis după ce a fost lovit de un pneu al monopostului pilotat de canadianul Jacques Villeneuve, după o ciocnire cu maşina pilotată de Ralf Schumacher.

Cursa de duminică a fost câştigată de pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull), campionul mondial en titre.